รายได้ล่อใจ! รับครึ่งแสนต่อเดือน แรงงานชาวสกลนคร แห่สมัครทำงานอิสราเอล

ภายหลังจากกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ประกาศเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกคนหางานไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ภายใต้โครงการความร่วมมือไทย – อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers : TIC) ครั้งที่ 18 ตำแหน่งคนงานภาคเกษตร (เพศชาย) ซึ่งมีระยะเวลาการจ้างงานตามสัญญาจ้าง 2 ปี ต่อได้ไม่เกิน 5 ปี 3 เดือนตำแหน่งงานดังกล่าวการันตีเงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษีเดือน ละ 5,880 เชคเกลอิสราเอล หรือประมาณ 52,920 บาท ทั้งนี้กรมการจัดหางานจะพิจารณาส่งแรงงานไปทำงานในพื้นที่ที่ประกาศให้เป็นพื้นที่สีเขียวเท่านั้น เน้นความปลอดภัยของแรงงานเป็นสำคัญ เปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 มกราคม 2568ล่าสุดวันนี้ (6 ม.ค.) ที่สำนักงานจัดหาแรงงานจังหวัดสกลนคร พบว่ามีประชาชนให้ความสนใจเดินทางไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาย ต้องการไปทำงานภาคการเกษตรที่ภาครัฐได้จัดเตรียมไว้ให้ หลายคนจัดเตรียมเอกสารติดตัวมาพร้อม เพื่อยื่นลงทะเบียนให้กับเจ้าหน้าที่ แต่บางคนเอกสารยังไม่พร้อม เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ว่าจะต้องมีการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ก่อนจากการสอบถามนายวันชัย ชาวอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ทราบว่าตนทราบข้อมูลข่าวสาร การเดินทางไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลจากเว็บไซต์ TIC ไม่เคยเดินทางไปทำงานที่ประเทศนี้ พอทราบข่าวจึงมาติดต่อที่สำนักงานจัดหางาน ขณะนี้ตนยังติดปัญหาเกี่ยวกับภาษา เพราะหลายอย่างต้องใช้ภาษาอังกฤษ ส่วนเรื่องเอกสารหรือคำแนะนำต่างๆนั้น เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำดีมาก หวังว่าหากเอกสารผ่านจะได้ไปทำงานเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัวที่ประเทศไทย