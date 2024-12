สนามบินเชียงใหม่แน่น! คาดผู้โดยสารพุ่ง10% ตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ยวันละ 3.3 หมื่นคน

วันนี้(25 ธ.ค.67) นาวาอากาศโทรณกร เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปล่อยแถวเพื่อเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก เทศกาลปีใหม่ 2568 ณ บริเวณลานจอดรถบัสด้านทิศใต้อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.67-4 ม.ค.68 ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม เนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก ประกอบกับในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวหลากหลายกิจกรรมโดยการปล่อยแถวดังกล่าวเป็นการบูรณาการร่วมกันของเจ้าหน้าที่ ด้านความมั่นคงที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อาทิ ตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 33 และกองบิน 41 ตลอดจนส่วนราชการ สายการบินและผู้ประกอบการที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ แก่ผู้โดยสาร พร้อมกันนี้ยังได้จัดพื้นที่ให้บริการจอดรถโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย บริเวณลานช้าง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.67 - วันที่ 1 ม.ค.68 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการด้วยทั้งนี้ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ คาดว่าจะมีเที่ยวบินทำการบินเฉลี่ย วันละ 205 เที่ยวบิน จากปกติวันละ 196 เที่ยวบิน และมีจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยวันละประมาณ 33,000 คน จากปกติวันละประมาณ 30,000 คนต่อวัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ทั้งนี้มีความเป็นไปได้สูงที่จำนวนผู้โดยสารบางวันในห้วงเวลาดังกล่าวจะสูงกว่า 35,000 คน ทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้ง ซึ่งจากจำนวนผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการที่มีจำนวนมากดังกล่าว อาจทำให้เกิดความคับคั่งแออัดในบางห้วงเวลา จึงขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทางมากกว่าปกติ และเลือกใช้บริการระบบให้บริการตนเองอัตโนมัติ (Self-Service) เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ได้แก่ เครื่องเช็คอินด้วยตนเองอัตโนมัติ (Common Use Self Service : CUSS ) ระบบรับกระเป๋าสัมภาระอัตโนมัติ (Common Use Bag Drop: CUBD หรือ Self-Bag Drop) ซึ่งเป็นระบบอำนวยความสะดวกและจัดการด้านกระเป๋าสัมภาระ ให้ผู้โดยสารสามารถ Drop กระเป๋าสัมภาระได้ด้วยตนเอง รวมทั้งระบบตรวจสอบบุคคลด้วยใบหน้า (Biometric System) ที่จะช่วยลดเวลาในกระบวนการตรวจสอบยืนยันตัวตนก่อนขึ้นเครื่องสำหรับการให้บริการเส้นทางบินของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ปัจจุบันทำการบินทั้งสิ้น 28 เส้นทาง เป็นเส้นทางการบินภายในประเทศ 11 เส้นทาง ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ และมีเส้นทางบินตรงระหว่างประเทศ 17 เส้นทาง โดยในเดือนธันวาคม มีสายการบินทำการบินใหม่ในเส้นทาง ปูซาน-เชียงใหม่-ปูซาน และมีเส้นทางที่เพิ่มจำนวนเที่ยวบิน ใน 4 เส้นทาง ได้แก่ คุนหมิง กวางโจว ซีอาน และอินชอน