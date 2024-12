เวียงแหงโมเดล! เยาวชนคนรุ่นใหม่ One Young World เครือซีพี ปักธง FIGHT หมอกควันชายแดนไทย-พม่า เรียนรู้-ชวนชุมชมร่วมลด PM 2.5ผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่ One Young World เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ภายใต้โครงการ Young Transformative Leaders นำโดย นางสาวพาณิภัด หล่อวณิชย์ จาก บมจ.ซีพี ออลล์ นางสาวภัทราภรณ์ พลอยวิเลิศ จาก เครือเจริญโภคภัณฑ์ นายธนกร ซื่อสัตย์พาณิชย์ จาก บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร และนายนันทิช อัคนิวรรณ จาก บมจ. ซีพีแลนด์ ปักธงรณรงค์แคมเปญ “Fight หมอกควัน เพื่ออากาศสะอาด เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า” ที่อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ โดยพบปะผู้นำภาครัฐ การศึกษา และผู้นำชุมชนในพื้นที่ เพื่อหารือ เข้ารับองค์ความรู้ และรณรงค์เชิญชวนแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์แรกของโครงการกิจกรรมเริ่มต้นที่ ผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่ One Young World เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ได้เข้ารับความรู้ และหารือกับนายขวัญชัย เนื่องจำนงค์ นายอำเภอเวียงแหง ว่าที่พันตรีนรินทร์ ปิ่นสกุล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางสาวพิไลลักษณ์ พิชัยวัตต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ และกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมส่วนราชการในพื้นที่ ระหว่างงาน “ซีพีร้อยรักษ์โลก ป่าปลอดเผา” ที่อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่นายขวัญชัย เนื่องจำนงค์ นายอำเภอเวียงแหง เปิดเผยแนวทางการแก้ปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยระบุว่า พื้นที่เชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันไฟป่าที่รุนแรง ที่ผ่านมาได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อบูรณาการเพื่อแก้ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ต่างๆ สำหรับดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่อง“ที่ผ่านมาได้กำหนดมาตรการสำคัญ 3 เรื่อง ได้แก่ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ 3 มิติ คือ ด้านการป้องกัน การรับมือเผชิญเหตุไฟป่าและมลพิษด้านฝุ่นละออง และการจัดการอย่างยั่งยืน การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง โดยควบคุมการเผาในพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตร และพื้นที่ชุมชน เขตเมือง และลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน โดยเฝ้าระวังและติดตามแจ้งเตือนคุณภาพอากาศ พร้อมคำนวณแนะนำการดูแลสุขภาพเชิงรุกให้แก่ประชาชน” นายขวัญชัยกล่าวนางสาวพาณิภัด หล่อวณิชย์ จาก บมจ.ซีพี ออลล์ ตัวแทนผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่ One Young World เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ระบุว่า ตามวิสัยทัศน์ของนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ผ่านจุดมุ่งหมายของโครงการ One Young World และ Young Transformative Leaders ผู้นำเยาวชนจึงจัดตั้งโครงการ “Fight หมอกควัน เพื่ออากาศสะอาด เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า” หลังตระหนักถึงปัญหาหมอกควัน PM 2.5 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อม ท้าทายโลกในปีนี้ โดยการเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ก็เพื่อลงพื้นที่พูดคุยกับผู้นำส่วนราชการ ผู้นำภาคการศึกษา และผู้นำชุมชน เพื่อรับรู้รากปัญหาการเกิดไฟป่า และการเผาในพื้นที่การเกษตร จากนั้นได้นำมาเป็นข้อมูล จัดทำเป็นข้อเสนอเพื่อเชิญชวนทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหา“เวียงแหง เป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานของพวกเรา เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เป็นจุดความร้อน (Hotspot) สูง การลงพื้นที่ทำให้เรารับทราบข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการรณรงค์อย่างมาก หนึ่งในนั้นเราพบว่า การเผาไม่ใช่แค่ปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่ยังเป็นปัญหาปากท้อง ถ้าเราจะรณรงค์ให้เกษตรกรลดเลิกการเผา เราต้องมีแผนรองรับ จะทำอย่างให้เขาเปลี่ยนผ่านการเกษตรแบบเดิม สู่การเกษตรแบบใหม่ได้ และที่สำคัญคือความเข้มแข็งของคนในชุมชนเอง ที่จะหาวิธีป้องกันการเผา ทั้งเผาป่า และพื้นที่การเกษตร” นางสาวพาณิภัดกล่าวในการนี้ ผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่ One Young World เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ได้ร่วมกิจกรรม “ซีพีร้อยรักษ์โลก ป่าปลอดเผา” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) สร้างแรงจูงใจให้แก่ชุมชน และเกษตรกร รับซื้อใบไม้แห้ง กว่า 74,925 กิโลกรัม จากนั้นนำมาแปรรูปเป็นวัสดุปรับปรุงดิน และส่งมอบคืนให้กับชุมชนทั้ง 6 หมู่บ้านในอำเภอเวียงแหง วิธีการนี้จึงสามารถกำจัดใบไม้แห้ง ในฐานะเชื้อเพลิงธรรมชาติ และลดการที่เกษตรกรเผาใบไม้หาของป่า ซึ่งทั้งสองเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดไฟป่า และหมอกควัน นับเป็นแผนรองรับที่มีประสิทธิภาพผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่ One Young World เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ยังเข้าพบนางเฉลิมชัย โปธา ประธานแหล่งเรียนรู้เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชุมชนบ้านป่าไผ่ และผู้นำชุมชน เพื่อศึกษาแนวทางของชุมชนในการจัดการไฟป่า โดยเฉพาะการกำจัดเชื้อเพลิงธรรมชาติอย่างใบไม้แห้ง และการตั้งชมรมป้องกันของหมู่บ้าน และ ร.ต.กมล ปู่หลู่ ประธานกลุ่มปลูกผักอินทรีย์อำเภอเวียงแหง เพื่อศึกษาแนวทางของการปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรแบบเดิม สู่การเกษตรแบบอินทรีย์ “ห้วยเมี่ยงโมเดล” ที่ปู่หลู่ฟาร์ม เช่นเดียวกับการเป็นวิทยากรร่วม จัดสอนการทำวัสดุปรับปรุงดินจากใบไม้แห้งให้กับผู้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมในโครงการค่ายผู้นำเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ENVI camp for young talent อีกด้วยตลอดการเดินสายพบปะภาคส่วนต่างๆ ผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่ One Young World เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ได้เชิญชวนภาคส่วนต่างๆ ประกาศความร่วมมือ 3 ข้อประกอบไปด้วย 1. หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร สร้างเครือข่าย FIGHT Team ในพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมกับชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า 2. ส่งเสริมการตรวจสอบย้อนกลับในภาคเอกชน ผลักดันให้สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมมีแหล่งผลิตที่ปลอดการเผา เพื่อให้ผู้บริโภคสนับสนุนสินค้าที่รักษาสิ่งแวดล้อม3. ระดมทุนเพื่อแก้ปัญหาหมอกควัน ชวนทุกคนร่วมบริจาคผ่านมูลนิธิป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนโครงการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนหลังจากนี้ เยาวชนคนรุ่นใหม่ One Young World เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) จะเดินสายพบปะ และรณรงค์แคมเปญในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือเพิ่มเติม ร่วมกับตัวแทนคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง