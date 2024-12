รองผู้ว่าฯ ราชบุรี เปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ (Kick Off) การป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่า

ราชบุรี - รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชราชบุรี เปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ (Kick Off) การป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันในพื้นที่อุทยามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568วันนี้ (24 ธ.ค.) ที่ศาลาประชาคมบ้านหินสี หมู่ 4 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ (Kick Off) การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ในหัวข้อ "รวดเร็ว ตรงเป้า เข้าถึงพื้นที่ มีประสิทธิภาพสูงสุด"โดยมีนายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) กล่าวรายงาน มีนางคณิสรา เชฐบัณฑิตย์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ นายประวัฒน์ พวงทอง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า นายภูวิวัช หิรัญศรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันรวมทั้งผู้แทนนายอำเภอปากท่อ หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอีกหลายหน่วยงานเข้าร่วมทั้งนี้ นายคมกริช กล่าวว่า "กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ Kick Off การป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จังหวัดราชบุรี ในวันนี้เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า ที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่การจัดกิจกรรมครั้งนี้ อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน หน่วยงานราชการในพื้นที่ และเครือข่ายภาคประชาชนทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันนอกจากจะเป็นการสร้างการรับรู้ และการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานแบบบูรณาการแล้ว ยังช่วยสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนในท้องถิ่นให้รับทราบถึงผลกระทบที่เกิดจากไฟป่า อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจในหลักการ ขั้นตอนวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าได้อย่างมีระบบ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วยด้านนายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผอ.สบอ.3 (บ้านโป่ง) กล่าวว่า สำหรับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป้า ดังนี้ 1.จัดทำแผนที่เสี่ยงไฟป้า และดำเนินการบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ 2.ประสานงานบูรณาการกับทุกภาคส่วน ทั้งในด้านแผนงาน งบประมาณ และกำลังพล 3.จัดชุดลาดตระเวนป้องกันไฟป่า และจัดตั้งจุดเฝ้าระวังไฟป้า 4.เปิดยุทธการประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่าเชิงรุกแบบเคาะประตูบ้าน 5.สร้างความต่อเนื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่าย อส.6.จัดฝึกอบรมความรู้ด้านไฟป่าให้แก่เจ้าหน้าที่ ชุมชน และเครือข่าย อส. 7.จัดตั้งศูนย์สั่งการและติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันทุกระดับชั้น 8.ใช้เทคโนโลยีในการติดตามสถานการณ์ไฟป้า (อากาศยานไร้คนขับ/ดาวเทียม) 9.จัดชุดปฏิบัติการดับไฟป่า เข้าสนับสนุนการดับไฟป่าในสถานการณ์รุนแรงและวิกฤต 10.ประกาศปิดป่าในพื้นที่เสี่ยง และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดสำหรับช่วงเวลาที่เกิดสถานการณ์ไฟป่า นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้กำหนดยุทธการ "ตรึงพื้นที่ในป่าอนุรักษ์" โดยมีแนวทางปฏิบัติ ถ้าหากเกิดไฟป่าต้องตรวจไฟให้ไว พบให้ไว เข้าถึงให้ไวที่สุด และดับให้ไว โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญของชาวจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียง แต่ยังประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควันมาอย่างต่อเนื่องสาเหตุหลักเกิดจากการเผาวัชพืชเพื่อเตรียมพื้นที่ทำการเกษตร ทำให้เกิดไฟลุกลามเข้าไปในพื้นที่ป่า และอีกสาเหตุหนึ่งคือการลักลอบเผาป่าเพื่อเก็บหาของป่าหรือล่าสัตว์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงทรัพย์สินและสุขภาพของประชาชนในพื้นพื้นที่ดังนั้น สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) โดยอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ (kick Off) การป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ.2568 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากไฟป่า รวมถึงเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมทางอากาศที่ดีให้ชุมชน และเพื่อให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ