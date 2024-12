(คลิป) ช ทวี ส่ง AROGO ควบรวมกิจการบางกอกเทลลิ้งเข้าตลาดหลักทรัพย์อเมริกามูลค่า1,000ล้านเหรียญสหรัฐ

ค่ำวันที่ 20 ธ.ค.2567 ณ ห้องฉัททันต์ ชั้น G โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด ได้มีการแถลงข่าวการลงนามในสัญญา แสดงเจตจำนง (Letter of Intent)ระหว่างบริษัท Arogo Capital Acquisition Crop. (“AROGO”) บริษัทในกลุ่ม ช ทวี จำกัด (มหาชน) โดยนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย Chief Executive Officer Arogo Acquisition Crop. ร่วมกับบริษัท บางกอก เทลลิ้ง จำกัด (“Tellink”) Founder and Chief Executive Officer Bangkok Tellinkฯซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจด้านโทรคมนาคมขั้นสูง เทคโนโลยีเครือข่ายมือถือ ระบบ Internet of Things (IoT) และบริการที่หลากหลาย อาทิเช่น โซลูชั่นอัจฉริยะ ซิมการ์ด IoT, E-Sim, และการพัฒนาซอฟต์แวร์นายสุรเดช ระบุว่า บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) แถลงเมื่อ 10 ธ.ค. 2567 ตามเวลาในประเทศสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการของAROGO ลงนามใน Letter of Intent เพื่อการยื่นคำขอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกาเพื่อขอทำการควบรวมกิจการกับบริษัท บางกอก เทลลิ้ง จำกัด บริษัทที่จดทะเบียนในไทย เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีโทรคมนาคม และโซลูชั่นอัจฉริยะ ให้บริการครอบคลุมในหลายด้านเช่น ระบบโทรศัพท์มือถือ คลื่นความถี่บนโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งชาติ ตู้เติมเงินอัตโนมัติ Sim Card และ การพัฒนาซอฟต์แวร์ ภายใต้แบรนด์ INFINITE เพื่อขอทำการควบรวมกิจการ โดยประเมินมูลค่าการควบรวม ไว้ราว 300-1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยได้ยื่นคำขอควบรวมกิจการ (Form 8-k) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. อเมริกาแล้วนายสุรเดชมั่นใจว่าการระดมทุนในรูปแบบ SPAC ผ่าน AROGO โดยการควบรวมกิจการกับบางกอกเทลลิ้ง ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านระบบโทรคมนาคมจะช่วยต่อยอดธุรกิจของบริษัทฯให้เป็นไปตามโรดแมป CHO Tech Riders 2030 สามารถขยายธุรกิจ ส่งเสริมการเติบโตของบริษัททั้งในและต่างประเทศและช่วยให้การดำเนินงานเติบโตอย่างแข็งแกร่งยั่งยืน