คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา จับมือสถานประกอบการใน EEC จัดโครงการ CWIE DAY 2024

ศูนย์ข่าวศรีราชา –





และยังเป็นการเร่งตอบสนองความต้องการของประเทศในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมกำลังคน เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ ของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC และยังเป็นการรองรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต

นายกสมาคมสหกิจไทยฯ ยังบอกอีกว่ามหาวิทยาลัย ต้องปรับบริบทใหม่ด้วยการให้นิสิตได้เห็นการทำงานในรูปแบบบริษัทตั้งแต่ ปี1 เพื่อให้ได้รู้จักการทำงานในองค์กร และได้เรียนรู้ความต้องการของตนเองได้เร็วขึ้น และการศึกษาในอดีตที่เน้นการเรียนด้านวิชาการเพียงอย่างเดียวต้องเปลี่ยนไป

วันนี้ ( 21 ธ.ค.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จับมือร่วมกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนในเขต EEC จัดงาน”วันการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2” “CWIE DAY 2024” ณ ห้องประชุม CL 101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรีโดยมีจุดประสงค์ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามแนวทางสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ภายใต้หลักการ Manpower Demand Driven Education Platform for Employability and Career Development Through Cooperative and Work Integrated Education (CWIE) : University - Workplace Engagement ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่าง ๆ กับนิสิตและคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ ที่เข้าร่วมงานแต่การเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วของธุรกิจที่เกิดขึ้นในปัจจจุบันจากการเข้ามาของเทคโนโลยี และAI รวมทั้งการเกิดขึ้นของอุตสากกรรม และระบบEV ที่ทำให้รถใช้น้ำมันในปัจจุบันเริ่มได้รับผลกระทบ ผู้ที่อยู่ในภาคธุรกิจจึงต้องปรับรูปแบบการทำงานภายใต้ความพึงพามหาวิทยาลัย เพื่อให้ปรับรูปแบบการเรียนการสอน และปฏิรูปการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ให้สามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงกับความต้องการ“วันนี้เราจำเป็นต้องปฏิรูปทุกอนุตามความเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรม และระบบการศึกษาก็ต้องเปลี่ยนให้นักศึกษาได้มีความเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนคุณภาพนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตนเองและสถานประกอบการ เพราะสิ่งที่ได้รับเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการคือ ความไม่พร้อมของบัณฑิตจบใหม่ในการทำงานจากปัจจัยรอบได้”“ วันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้นิสิตได้เห็นว่า สหกิจศึกษา มีความสำคัญซึ่งทางคณะฯ ได้จัดกิจกรรมตลอดทั้งปีรวมทั้งลงรายละเอียดในรายวิชาเพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ จนสามารถป้อนบัณฑิตได้ตรงกับความต้องการแล้วถึง 80% ไม่นับรวมบัณฑิตที่กลับไปทำธุรกิจให้กับที่บ้าน” คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา กล่าว