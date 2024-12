ศูนย์ข่าวศรีราชา - สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลสินค้าลิขสิทธิ์ " หมูเด้ง Festival ” 18-22 Dec 2024 โดยซีคอนสแควร์ ร่วมกับ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ จัดงาน "หมูเด้ง Festival" รวมพลสินค้าลิขสิทธิ์ "น้องหมูเด้ง" จากแบรนด์ดัง ในบรรยากาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียววันนี้ (18 ธ.ค.) นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิด งานมหกรรมรวมพลสินค้าลิขสิทธิ์ " หมูเด้ง Festival ” 18-22 Dec 2024 โดยมีนางสมรัก บุษปธำรง รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย, นายวันชัย ตันวัฒนะ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย นายฐิติพร ทองดีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ,นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว และนายอรรถพล หนุนดี พนักงานบำรุงและจัดการสวนสัตว์ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เข้าร่วมโดยซีคอนสแควร์ ร่วมกับ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน "หมูเด้งFestival" รวมพลสินค้าลิขสิทธิ์ "น้องหมูเด้ง" จากแบรนด์ดัง ในบรรยากาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จำลอง ชม Live สดน้องหมูเด้งแบบเรียลไทม์บนจอ LED ยักษ์กลางงาน, สนุกกับการถ่ายภาพคู่ กับรูปปั้นน้องหมูเด้งในอิริยาบทต่างๆที่เป็นมีมดังบนโลกออนไลน์ ฟังเพลง "หมูเด้ง" Official Music และกิจกรรม Workshop แสนน่ารัก ในงาน " หมูเด้ง Festival ” ระหว่างวันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2567 บริเวณซีคอนสแควร์ ฮอลล์ ชั้น1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ภายในงานได้มีสินค้าลิขสิทธิ์ "น้องหมูเด้ง" จากแบรนด์ดังมาให้ช้อปกันแบบจุใจ ไม่ว่าจะเป็น สินค้าที่ระลึกสุดน่ารัก ฉบับหมูเด้ง อาทิ ไปรษณีย์ไทย, ตุ๊กตาลิขสิทธิ์แท้ Taketoys,กระติกน้ำลายหมูเด้ง SRITHAI – superware, สเปรย์แอลกอฮอลล์ KUMO x หมูเด้ง and friends, ปูนพาสเตอร์ลิขสิทธิ์แท้ จากบ้านไม้ระบายสี, แก้วน้ำลิขสิทธิ์แท้จาก FLET, กระเป๋าลายหมูเด้งจาก VAVAZ,CHIC CHIC พวงกุญแจ หมวก กระเป๋าผ้าหมูเด้งพร้อมอร่อยโดดเด้งไปกับร้านอาหาร เครื่องดื่ม อาทิ กาแฟพันธุ์ไทย,ชาตรามือ, BLACK CANYON,เค้กหมูเด้งจากร้านเวทย์มนต์ และแฟนพันธุ์แท้ไม่ควรพลาดกับเสื้อผ้า “หมูเด้ง” ลิขสิทธิ์แท้ อาทิ กางเกงมวย นวมลายหมูเด้ง จากแบรนด์ Kita Muaythai, ผ้าลายหมูเด้ง ภราภัทร, เสื้อผ้าและขนมลายหมูเด้งจาก Tops, เสื้อยืดลายหมูเด้ง+น้องอุ่นใจ จาก AIS, SUIKA - เสื้อแตงโมลายหมูเด้ง, Always Summer BKK เสื้อฮาวาย เสื้อยืด หมวก, เสื้อฮาวาย เสื้อยืด หมวก สมุดโน๊ตลายหมูเด้ง แบรนด์ Eco Supreme และอื่นๆ อีกมากมายภายในงาน