SUNผู้ผลิตเกษตรแปรรูปชั้นนำไทยจับมือพันธมิตรจีนลงนามMOUพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ตอบโจทย์ตลาดโลก

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SUN เปิดเผยว่า บริษัทมองเห็นโอกาสสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการผลิตบรรจุภัณฑ์ โดยร่วมมือกับพันธมิตรจากจีน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวัสดุเทคโนโลยีขั้นสูง โดยเฉพาะฟิล์มบรรจุภัณฑ์ (High Barrier Film) ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ ยืดอายุผลิตภัณฑ์ ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าพร้อมรับประทาน (RTE) และสินค้าเกษตรแปรรูป นอกจากนี้ยังตอบโจทย์เทรนด์ผู้บริโภคที่เน้นคุณภาพ ความปลอดภัย และการรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมดึงดูดลูกค้ารายใหม่และเสริมความมั่นใจให้กับลูกค้าปัจจุบัน สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”สำหรับ Qingdao Best Source New Material Technology Co., Ltd. ตั้งอยู่เมือง ชิงเต่า, มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นตัวแทนและผู้จัดจำหน่ายหลักของ บริษัท ลัคกี้ หัวกวง (หากวาง) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทรัฐวิสาหกิจยักษ์ใหญ่ของประเทศจีน (ภายใต้ China Aerospace) Lucky Huaguang Printing Technology Co., Ltd. เป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญในด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิตวัสดุใหม่เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นผู้นำระดับโลกด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีวัสดุที่ล้ำสมัย โดยปัจจุบัน ถือว่าเป็นบริษัทแพกเกจจิ้ง อันดับ 1 ของประเทศจีน และติดอันดับ top 2 ของโลกอีกด้วยขณะที่ Siam (Guangdong) International Co., Ltd. เป็นบริษัทผู้ให้บริการที่ปรึกษาธุรกิจระดับสากลและผู้ประสานงานด้านการค้า โดยมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างประเทศจีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นสะพานเชื่อมธุรกิจระหว่างจีนและไทยโดยให้บริการอย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดการโลจิสติกส์ ไปจนถึงการให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยภายใต้บันทึกข้อตกลงดังกล่าวนี้ ทั้งสามฝ่ายจะมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และทรัพยากรอย่างเต็มที่ ผ่านการเยี่ยมชมโรงงาน การวิจัยและพัฒนาร่วมกัน ตลอดจนการวิเคราะห์ความต้องการผลิตภัณฑ์และประเมินโซลูชันที่เหมาะสม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจในอนาคต โดยเชื่อมั่นว่าความร่วมมือนี้จะช่วยเสริมศักยภาพในการผลิต ยกระดับคุณภาพมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ และขยายช่องทางการตลาดให้ครอบคลุมทั่วโลก สอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทในอนาคต