(คลิป)อลังการต้นเจ้าพระยา! “นครสวรรค์”เปิด 5 แดนมหัศจรรย์ เตรียมฉลองตรุษจีนปากน้ำโพ 109 ปี 12 วัน 12 คืน

นายบดินทร์ เกษมศานติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ นางสาวสุชารัตน์ แสงอรุณ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครสวรรค์ ประธานมูลนิธิส่งเสริมงานประเพณีเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประธานคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ปี 2567-2568 ร่วมแถลงข่าวบนสะพานเดชาติวงศ์ อ.เมืองนครสวรรค์ เตรียมจัดงานประเพณีตรุษจีน-ปากน้ำโพ 109 ปี "สืบสานประเพณีวิถีแห่งศรัทธา" ระหว่างวันที่ 22 มกราคม ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2568 รวม 12 วัน 12 คืนนางสาวศิริลักษณ์ อภิชิตชาต ประธานคณะกรรมการจัดงานประเพณีเจ้าพ่อเจ้า-แม่ปากน้ำโพ 109 ปี เปิดเผยว่า วัฒนธรรมประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ที่มีมาอย่างยาวนาน เกิดจากความศรัทธาและความสามัคคีของชาวปากน้ำโพงานปีนี้ ภายใต้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จัดขึ้นตามแนวความคิด “ตรุษจีนนครสวรรค์ สุขสนุก 12 วัน นครสวรรค์ วันเดอร์แลนด์” แยกออกเป็น 5 Wonder ประกอบด้วย WONDER FOOD วันเดอร์แลนด์แดนนี้มีแต่ของอร่อย รวมร้านอร่อยขึ้นชื่อในนครสวรรค์ ร้านอาหารขนมยอดนิยมในแพทฟอร์มต่างๆมากกว่า 150 ร้านค้าWONDER FAITH วันเดอร์แลนด์ดินแดนแห่งศรัทธา ร่วมไหว้เจ้าขอพรกับองค์เจ้าพ่อ – เจ้าแม่ปากน้ำโพ เสริมความเป็นสิริมงคล หรือ แก้ชงอย่างถูกวิธีเพื่อปัดสิ่งชั่วร้าย สิ่งมาดีออกไป WONDER FIVE วันเดอร์แลนด์แดนชาวจีน 5 ชาติพันธุ์ พบการแสดงคณะเสือและสิงโต ของชาวจีนไหหนำ กว๋องสิว ฮากกา ฮกเกี้ยน และ แต่จิ๋ว และการแสดงอื่นอีกมากมายในถนนสายวัฒนธรรมWONDER FUN วันเดอร์แลนด์แดนมหาสนุก เก็บภาพประทับใจมุมถ่ายภาพสวยทั่วเมือง พบฟรีคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดัง ร่วมสนุกกรรมภายในงานมากมาย และ WONDER FEST วันเดอร์เฟสติวัล ตื่นตาตื่นใจไปกับขบวนแห่งานตรุษจีนยิ่งใหญ่ทั้งกลางวัน และกลางคืนซึ่งทั้งหมดถือเป็นการสร้างมิติใหม่และเพิ่มความทันสมัยของการจัดงานตรุษจีนนครสวรรค์ ยกระดับการจัดงานให้สู่ระดับสากลและอีก 1 ใฮไลท์สำคัญในปีนี้ เป็นวาระครบรอบ 50 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีน-ไทย และเป็น "50 ปีทองแห่งมิตรภาพจีน-ไทย" ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพมหานคร และเทศบาลเมืองนครสวรรค์มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาเป็นเวลาหลายปีในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ เชิญคณะศิลปะ "มู่คาหมู่" แห่งโรงละครศิลปะซินเจียงจำนวนกว่า 30 คน เดินทางมาเยือนประเทศไทย และร่วมงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนที่มีประวัติยาวนานกว่า 109 ปีในจังหวัดนครสวรรค์ทั้งนี้งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ และงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนนครสวรรค์ ปีนี้ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2568 และในวัน ศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2568 จะมีขบวนแห่กลางคืน ตั้งแต่ เวลา 18.00 น จนถึง 22.00 น. และวันเสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 จะมีขบวนแห่กลางวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 น.ซึ่งได้อัญเชิญองค์เทพเจ้าทุกองค์ ออกแห่รอบตลาดปากน้ำโพ เพื่อให้สักการะบูชา อันส่งผลให้เกิดความเป็นสิริมงคล