ตราด เปิดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการเขต EEC ยกระดับค้าชายแดน

ตราด –

นางวรัญญา พาณิชย์จังหวัดตราด เผยว่าในฐานะที่ภาคตะวันออกเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรสร้างมูลค่าที่สำคัญของประเทศไทย ดังนั้นเพื่อ เป็นการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน สินค้าผ่านแดนของภาคตะวันออก รวมทั้งเยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจจาก Local Entrepreneur สู่การเป็น International Smart Entrepreneu จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น

เมื่อเวลา 13.00 น.วันนี้ ( 13 ธ.ค.) นายพีระ เอี่ยมสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วย นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกันเป็นประธานเปิดงานเสริมสร้างศักยภาพและเชื่อมโยงเศรษฐกิจระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกสู่นานาชาติ ภายใต้โครงการยกระดับสินค้าเด่นภาคตะวันออก เพิ่มโอกาสทางการตลาดเชื่อมโยงสู่การค้าชายแดน ประจำปีงบประมาณ 2568 ซึ่งจัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราดโดยมี นางวรัญญา ถนอมพันธ์ พาณิชย์จังหวัดตราด และพาณิชย์จังหวัดภาคตะวันออก ร่วมทั้งผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดตราด และจังหวัดภาคตะวันออก เข้าร่วมกว่า 120 คนโดยได้จัดให้มีการอบรมในหัวข้อ The New Gen Entrepreneur To Be Potential In Marketing ที่ ขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 ธ.ค.นี้เพื่อความรู้ในการทำธุรกิจร่วมกับห้างค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern trade) ให้กับผู้ประกอบการอีกทั้งยังเป็นการให้ความรู้ในการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายในต่างประเทศ เพิ่มความรู้ในการสร้างโอกาสทางการค้าในประเทศ และความรู้การทำการค้าในยุค Marketing 6.0นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเพาะปลูกผลไม้หลักที่สำคัญของประเทศ อาทิ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ฯลฯ ซึ่งมีปริมาณการผลิตเพียงพอสำหรับใช้บริโภคภายในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก“ พื้นที่ภาคตะวันออก มีศักยภาพในเรื่องการค้าชายแดนกับกัมพูชา ซึ่ง นโยบายของรัฐบาลคือการผลักดันให้การส่งออกสินค้ามีมูลค่าเพิ่มขึ้น การอบรมในครั้งนี้นอกจากจะช่วยในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการแล้วยังจะทำให้เกิดมูลค่าการค้าขายชายแดนมากขึ้น ขณะเดียวกันเรายังจะใช้เทคโนโลยี Ai เข้ามาช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมนำไปต่อยอดการขาย ซึ่งถือเป็นการรติดอาวุธทางเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการในการทำธุรกิจการค้าทั้งในและต่างประเทศ”ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ กล่าว