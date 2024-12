TONTANN VILLAGE :แหล่งรวมร้านค้า Inter Brand – Local Brand สาขาแรกของภาคอีสาน

ค่ำวันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม 2567 ณ ต้นตาลขอนแก่น (โซนวิลเลจ) นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน TONTANN VILLAGE GRAND OPENING "TONTANN VILLAGE : THE FIRST OF ISAN" โดยมี นายบุญชัย อัศวฤทธิพรหม์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายบริษัท ชันโทรี่ เป็ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด, นายวรวุฒิ คำป้อมผู้ช่วยผู้จัดการภาคการขาย- ออนเทรด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), น.ส.ณิชกานต์ พัฒนพีระเดช ผู้บริหารต้นตาลขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนางโฉมสุดา วโนทยาโรจน์ กรรมการบริหารตันตาลขอนแก่น, นายธนะ ศิริธนชัย กรรมการบริหารต้นตาลขอนแก่น, นายณพล ศิริมงคลเกษม Head of Brand-Swensen's ,นางสิรินาฏ สายประสาท ศิลปินผู้สร้างคาแร็คเตอร์ Tontann Twins, นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น, นางนิภาภรณ์ ธีระกนก รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น, นางศศมณฑ์ มหาศิริกุล นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและไมซ์จังหวัดขอนแก่น, นางเบญจพร โกพัฒน์ตา ผู้บริหาร SHERA, นายปัญญาพล พลไธสง Director-Domestic Franchise Swensen's และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเปิดกล่องของขวัญยักษ์ Tontann Village เป็นการเปิดงานอย่างเป็นทางการน.ส.ณิชกานต์ พัฒนพีระเดช ผู้บริหารต้นตาลขอนแก่น กล่าวว่าต้นตาลขอนแก่น เป็นศูนย์รวมกิจกรรมไลฟ์สไตล์ยอดนิยมของคนขอนแก่น แสดงถึงศักยภาพของเมืองขอนแก่นที่นักลงทุนสินค้าแบรนด์ดังระดับประเทศเลือกมาลงทุนเป็นที่แรกของภาคอีสาน อีกทั้งมีส่วนช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจในจังหวัดขอนแก่นให้เข้มแข็งมากขึ้น มีเงินหมุนเวียนจากการจับจ่ายใช้สอยตามร้านค้าต่างๆภายในตลาดต้นตาลแต่ละวันจำนวนมากล่าสุดโซนวิลเลจ ต้นตาลขอนแก่น มี First of Isan Branch : ร้านค้าชื่อดังสาขาแรกในภาคอีสาน อาทิ โอ้กะจู๋&Oh!Juice , Swensen’s Flagship Store , Shinkanzen Sushi , นักล่าหมูกระทะ และ First of Isan Artist Gift House : ครั้งแรกของร้านของฝากจากศิลปินชื่อดังชาวขอนแก่น คุณสิรินาฏ สายประสาท ผู้สร้างคาแร็คเตอร์ Tomato Twins และ Tontann TwinsFirst Time Pepsi in Tontann : เปิดตัว Pepsi ผู้สนับสนุน ต้นตาลขอนแก่นอย่างเป็นทางการ