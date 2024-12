“อาจารย์ CAMT มช.”สร้างชื่อกระหึ่ม ฝ่านักวิจัยทั่วโลกคว้าเหรียญทองเวทีนวัตกรรมนานาชาติ

ผศ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Management) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัล เหรียญทอง (Gold Prize) จากการแข่งขันนวัตกรรมระดับนานาชาติในงาน The 2nd Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Postdoctoral Innovation and Entrepreneurship Competition จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2567 ณ เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการแข่งขันนี้มีผู้สมัครจากทั่วโลกถึง 356 โครงการโดย ผศ.ดร.ภราดร ได้นำเสนอโครงการ “Research on intelligent health care treatment auxiliary algorithm based on efficient and reliable large model” ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (Health Technology) เพื่อการฟื้นฟูสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ โดยมีเป้าหมายหลักสองประการ ได้แก่1. การเพิ่มความแม่นยำในการจดจำการเคลื่อนไหวระหว่างการออกกำลังกาย โดยใช้กล้อง 3 มิติ ให้ได้มากกว่า 98%2. การสร้างรายงานแผนการรักษาฟื้นฟูผู้สูงอายุ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลหลายมิติผ่านโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Models)ซึ่งทีมวิจัยได้พัฒนาอุปกรณ์ฝึกอบรมที่ใช้ AI เพื่อช่วยในการรักษาสุขภาพและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ โดยมุ่งแก้ปัญหาความแม่นยำในการจดจำการเคลื่อนไหวและการสร้างรายงานแผนการรักษา นอกจากนี้ โครงการยังตั้งเป้าที่จะพัฒนาระบบสุขภาพอัจฉริยะในเวอร์ชันภาษาไทยและขยายการใช้งานในตลาดประเทศไทย รวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคตการแข่งขันดังกล่าวเป็นเวทีสำคัญที่รวบรวมผลงานนวัตกรรมจาก 21 ประเทศทั่วโลก โดยในปีนี้มีโครงการที่สมัครเข้าร่วมกว่า 3,351 โครงการ และผู้เข้าร่วมทั้งหมด 10,009 คน ซึ่งในจำนวนนั้นมีผู้ถือปริญญาเอกและหลังปริญญาเอกจากต่างประเทศ 2,525 คน นับเป็นการแข่งขันที่เข้มข้นและมีมาตรฐานสูง โดยมีการมอบรางวัลในหลายระดับ รวมถึงรางวัลเหรียญทองที่ ผศ.ดร.ภราดร ได้รับในครั้งนี้อนึ่ง หลังจากโครงการของ ผศ.ดร.ภราดร คว้ารางวัล เหรียญทอง (Gold Prize) จากเวทีนานาชาติ The 2nd Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Postdoctoral Innovation and Entrepreneurship Competition ได้ร่วมกับ บริษัท CAS Cogniser (Thailand) ผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยี AI และระบบอัจฉริยะสำหรับการดูแลสุขภาพและเมืองอัจฉริยะ พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ “Gymbot” ซึ่งเป็นระบบสุขภาพอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการฟื้นฟูและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุซึ่งด้วยความร่วมมือจาก CAS Cogniser (Thailand) ระบบ Gymbot จะได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้พร้อมใช้งานในตลาด โดยเน้นการพัฒนาเวอร์ชันภาษาไทยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในประเทศ และขยายไปยังตลาดภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีศักยภาพสูงผศ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ กล่าวย้ำว่า “Gymbot จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงในด้านการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ความร่วมมือกับ CAS Cogniser จะช่วยเร่งการพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์นี้เข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานในประเทศไทยและภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ”ซึ่งตอบโจทย์โอกาสธุรกิจในตลาดสุขภาพดิจิทัล เพราะผลิตภัณฑ์ Gymbot ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นในตลาดสุขภาพดิจิทัล โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการประเมินผลและวางแผนการรักษา ทำให้ Gymbot มีศักยภาพในการสร้างโอกาสทางธุรกิจทั้งในไทยและภูมิภาคอาเซียนและด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ CAS Cogniser (Thailand) เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการส่งเสริมนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ พร้อมผลักดัน Gymbot ให้กลายเป็นโซลูชันสุขภาพอัจฉริยะที่ยั่งยืนและเข้าถึงได้สำหรับทุกคน