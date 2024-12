กาญจนบุรี - กาญจนบุรีพร้อมเป็นเมืองสุขภาพของโลก ในงาน Kanchanaburi Health and Wellness Fair ขณะที่คณะ Mrs.Wellness International Universe 2024 เลือกเมืองกาญจน์ เก็บตัวผู้เข้าประกวดจาก 16 ประเทศทั่วโลก 14 ธ.ค.67 ณ สกายวอล์ก ริมน้ำสองแควเมืองกาญจนบุรีวันนี้ (10 ธ.ค.) นางจิตติมาพร นิลมัย นายกสมาคมการค้าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกาญจนบุรี เปิดเผยว่า จากยุทธศาสตร์และนโยบายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในหลายมิติของประเทศไทย ได้มุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย โดยสร้างความหลากหลายและเพิ่มมูลค่าให้สินค้าและบริการทางสุขภาพ เพื่อการยกระดับประเทศให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก สร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และสุขภาพ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยสมาคมการค้าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้วยวิสัยทัศน์การเป็นผู้นำในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในกาญจนบุรี ให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ และพันธกิจการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสุขภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการและผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพ จึงได้จัดงาน Kanchanaburi Health and Wellness Fair เพื่อเป็นการประกาศความพร้อมการเป็นเมืองสุขภาพของโลกด้วยศักยภาพของพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่มีองค์ประกอบครบด้านสุขภาพในทุกมิติ และการพักผ่อนใกล้ชิดธรรมชาติที่หลากหลายกิจกรรม Kanchanaburi Health and Wellness Fair จะจัดขึ้นในวันที่ 14 ธ.ค.2567 ตั้งแต่เวลา 09.00-21.00 น. ณ ลานสกายวอล์ก ริมน้ำสองแควเมืองกำญจนบุรี โดยมี Mrs.Wellness International Universe 2024 จาก 16 ประเทศ ร่วมประกาศความพร้อมของจังหวัดกาญจนบุรี ที่จะเป็นเมืองสุขภาพของโลก ต้อนรับกลุ่มผู้รักสุขภาพและผู้สูงวัยจากทั่วโลกและในโอกาสนี้ กองประกวด Mrs.International Universe 2024 ยังได้เลือกจังหวัดกาญจนบุรี เป็นสถานที่เก็บตัวและเวทีประกวด Mrs.International Universe 2024 ระดับโลกในปีนี้ด้วย ซึ่งประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพงาน Kanchanaburi Health and Wellness Fair นี้ จัดโดยสมาคมการค้าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกาญจนบุรี และได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดกาญจนบุรี หน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนในพื้นที่ และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขกิจกรรมในงานการแสดงนวัตกรรมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมผ่านรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสด้วยภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร เวลเนสอัตลักษณ์ไทย และร่วมกิจกรรม Workshop ด้านนสุขภาพ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ต่างๆ และการนำธรรมชาติมาใช้ในชีวิตประจำวัน นางจิตติมาพร เผย