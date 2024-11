คอศิลป์พลาดไม่ได้! 3 ศิลปินเหรียญทองบัวหลวง ขนผลงานกว่า 100 ชิ้น จัดเต็ม“นิทรรศการ 3 อัตลักษณ์” 23 พ.ย.นี้

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา-

วันนี้ ( 21 พ.ย.67) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เชิญชมนิทรรศการ 3 อัตลักษณ์ (THE 3th IDENTITY OF ART) โดย 3 ศิลปิน เจ้าของเหรียญทอง จากการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ได้รวบรวมผลงานกว่า 100 ชิ้น มาจัดแสดง ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมี คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ในวันเสาร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2567 เวลา 13.00 น.ทั้งนี้ นิทรรศการ 3 อัตลักษณ์ เป็นนิทรรศการการแสดงผลงานศิลปกรรมของ 3 ศิลปิน ที่มีความแตกต่างทางความคิด มุมมอง และรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงาน แต่มีเป้าหมายเดียวกัน คือการสร้างสรรค์ต่อยอดจากผลงานที่เคยได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ซึ่งเป็นเวทีระดับชาติ ที่จัดมาอย่างยาวนานเกือบ 50 ปีโดย 1. “ผศ.ทองไมย์ เทพราม" เคยได้รับรางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง ครั้งที่ 44 ในปี 2566 จากประเภทจิตรกรรมร่วมสมัย2. “บุญทวี ทับทิมไทย” เคยได้รับรางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง ครั้งที่ 43 ในปี 2565 จากประเภทจิตรกรรมไทยแนวประเพณีและ 3. “อภิสิทธิ์ เอ้งฉ้วน” เคยได้รับรางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง ครั้งที่ 41 ปี 2562 และครั้งที่ 43 ปี 2565 จากประเภทจิตรกรรมไทยแบบประเพณีนอกจากนี้ มูลนิธิบัวหลวง ยังได้ให้โอกาสในการทัศนศึกษางานศิลปะในต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้ศิลปินทั้งสามเกิดมิติมุมมองทางความคิด และการพัฒนาผลงานตนเอง จนเกิดการรวมตัวกันเพื่อจัดนิทรรศการ 3 อัตลักษณ์ ในครั้งนี้ผู้สนใจและผู้ชื่นชอบผลงานศิลปะรวมทั้งนักสะสมผลงานศิลปินในดวงใจ พลาดไม่ได้อย่างเด็ดขาด สามารถเข้าชมนิทรรศการ 3 อัตลักษณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2567 – 7 มกราคม 2568 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 10.00 – 19.00 น. (ปิดทุกวันพุธ)ผศ.ทองไมย์ เทพราม จิตรกรดาวรุ่งเจ้าของรางวัลจากเวทีการประกวดศิลปกรรมระดับชาติและนานาชาติหลายรางวัล เปิดเผยว่า ผลงานของตนที่ร่วมแสดงในนิทรรศการ 3 อัตลักษณ์ ครั้งนี้ เป็น ประเภทจิตรกรรมร่วมสมัย ชื่อ “สภาวะของความตื่นกลัวและขาดสติ” (State of Fear and Absent-mindedness)โดยมีแนวคิด คือ สังคมปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดนที่สื่อออนไลน์ต่าง ๆ เข้าถึงผู้คนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย หากผู้คนขาดสติในการครองตน ไม่ใช้ปัญญาในการพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ให้รอบด้าน จะตกเป็นเหยื่อของ การโฆษณาชวนเชื่อหรือแม้กระทั่งการหลอกลวง ต้มตุ๋น ฉ้อโกง จนเกิดความเสียหายเพียงเพราะการขาดสติยั้งคิด หลงเชื่อโดยไม่ใช้ปัญญาไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนเสียก่อนผลงานชุดนี้ เป็นผลงานที่ต้องการเตือนสติให้คนในสังคม ใช้สติและปัญญาพิจารณาข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้รูปกรงของเด็กและสัตว์กำลังตื่นกลัวและวิ่งหนี สิ่งที่มองไม่เห็น ใบหน้าของเด็กที่ถูกปิดตาหรือหลับตาอยู่ สื่อถึงบุคคลที่ขาดสติและปัญญาไม่สามารถมองเห็น ข้อเท็จจริงจนเกิดผลเสียหายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตนใช้สีอะครีลิคสดใสและสีสะท้อนแสงคล้ายแสงจากสื่อโฆษณาสร้างรูปทรงและใช้ดินสอสร้างน้ำหนักเพื่อกำหนดทิศทางของแสงและเงาและองค์ประกอบภาพและใช้ทิศทางการมองของดวงตาสร้างเส้นเชิงนัยที่มองไม่เห็นเพื่ออปมาอุปไมย และเตือนสดีให้คนในสังคมระวังภัยจากสื่อออนไลน์ต่างๆ ที่เราอาจมองไม่เห็น แต่มีอยู่จริงในสังคมปัจจุบันสำหรับผลงานรางวัลและเกียรติประวัติสำคัญๆ ของ ผศ.ทองไมย์ เทพราม เช่น ปี 2563 คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดจิตรกรรม ยูโอบี ครั้งที่ 11 , รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 10 , รางวัลยอดเยี่ยม การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 36ปี 2565 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดจิตรกรรมเอเชียพลัส ครั้งที่ 10 ,รางวัลเชิดชูเกียรติ ศิลปินรุ่นเยาว์อนุภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 5 , รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดจิดรกรรม ยูโอบี ครั้งที่ 13ปี 2566 ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 12 และ คว้า รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง ประเกทจิตรกรรมร่วมสมัย จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 44ขณะที่ “บุญทวี ทับทิมไทย” จิตกรดาวรุ่งอีกคน เจ้าของรางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง ครั้งที่ 43 ปี 2565 ได้นำผลงานเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้ เป็น “จิตรกรรมไทยแนวประเพณี” ชื่อชุด “บันทึก 2024” (Memorable 2024) ตามแนวความคิดผลงาน ใช้รูปกรง สัญลักษณ์ของคน สัตว์ ดอกไม้ ที่มีความหมาย นัยยะ ตามคติ ความเชื่อทางพระพุทธศาสนาจึงนำเอาสัญลักษณ์เหล่านี้ ตีความหมายใหม่เชื่อมโยงกับบริบท วิถีทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี ที่เชื่อว่าเป็นสิ่งคอยขับเคลื่อน กระตุ้นเร้า มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องราว ต่างๆ ในชีวิตทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ฉะนั้นจึงมีความเห็นว่า มนุษย์ทั้งหลายควรตระหนักรับรู้ด้วย มโนสำนึก แห่ง สติ สมาธิ ปัญญา เพรียบพร้อมด้วย "ความดีงาน" ชีวิตก็จะพบเจอแต่ "ความสุข" ที่แท้จริงตลอดไปทางด้าน “อภิสิทธิ์ เอ้งฉวน” ผู้คว้ารางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง ครั้งที่ 41 ปี 2562 และครั้งที่ 43 ปี 2565 นำผลงาน “จิตรกรรมไทยแบบประเพณี” เข้าร่วมแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ ตามแนวความคิด จิตรกรรมแบบไทยประเพณีเป็นงานวิจิตรศิลป์ ที่มีความสวยงาม ละเอียดอ่อนช้อย เป็นเอกลักษณ์ สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ที่แสดงถึงคุณค่าทางด้านศิลปะที่เกื้อกูลกับพระพุทธศาสนาซึ่งสืบต่อกันมา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า รูปแบบ ทางสุนทรียศาสตร์ เช่นนี้ คือศิลปะประจำชาติด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน เพื่อแสดง ความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา ผ่านผลงานจิตรกรรมไทยประเพณี โดยใช้การประสาน กลมกลืนกันของบรรยากาศของสี รูปทรง ลวดลายอันประณีต เพื่อถ่ายทอดถึงความรู้สึกศรัทรา ความอลังการแห่งพุทธบารมี พุทธปัญญา อิทธิปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้า ในพุทธประวัติ อีกทั้งยังมุ่งหมายให้ผู้ชม ได้รับถึงข้อธรรมอันเป็นหลักแห่งความสุขสงบ และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ