เกษตรฯ Kick off “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ

วันนี้( 20 พ.ย.) นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธาน Kick Off “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยภาครัฐเอกชนและเกษตรกร” โดยมีนายธนสารธรรมสอน ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูรอินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดีกรมชลประทาน นายอานนท์ นนทรี รองอธิบดีกรมการข้าว นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวอรอุทัย ณ เชียงใหม่ ประธานกรรมการบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ผู้แทนภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ณ ประตูเรือสัญจรเจ้าเจ็ด ตำบลรางจระเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่า “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยภาครัฐเอกชนและเกษตรกร”มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ในพื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวที่สำคัญของประเทศ ที่มักจะประสบปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนให้สามารถเตรียมพื้นที่เพาะปลูกตามปฏิทินการเพาะปลูกข้าวนาปรังได้สอดคล้องกับฤดูกาล และสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและเกษตรกรในพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องสูบน้ำเป็นจำนวนเงิน 1,700,000 บาท โดยกิจกรรมวันนี้ได้กำหนดจุด Kick Off เดินเครื่องสูบน้ำพร้อมกัน 4 จุดได้แก่บริเวณทุ่งโพธิ์พระยา จังหวัดสุพรรณบุรี 3 จุด และบริเวณทุ่งผักไห่ ประตูเรือสัญจรเจ้าเจ็ด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 จุดผ่านการถ่ายทอดสดพร้อมกันทั้ง 4 จุด“การจัดกิจกรรม Kick Off โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำอำเภอเสนาในครั้งนี้จะช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าพระยาบริเวณทุ่งผักไห่และทุ่งโพธิ์พระยาได้รับประโยชน์จากการระบายน้ำที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังเพิ่มโอกาสในการเพาะปลูกเกษตรกรสามารถเริ่มต้นเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวได้ทันฤดูน้ำหลากลดความเสี่ยงและความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นส่งเสริมความมั่นคงด้านการเกษตรซึ่งจะส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงทางอาหารของประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป” รมช.อัครากล่าว