AIS 3BB Fibre3 ร่วมเทศบาลนครนครราชสีมา/สถาบันการศึกษาฯสร้างแลนด์มาร์ค Street Art แห่งใหม่ เชื่อมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นหนุนการท่องเที่ยว

นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา กล่าวถึงโครงการ Street Art “Graffiti from Hometown” เป็นการบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐ โดยเทศบาลนครนครราชสีมา ภาคเอกชน โดย AIS 3BB Fibre3 และภาคการศึกษา เยาวชน จากสถาบันการศึกษา ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และโรงเรียนสุรนารีวิทยา ที่จะมาร่วมกันสร้าง แต่งเติมสีสันให้กับชุมชน โดยคาดว่าจะเป็นจุด Check in, Landmark แห่งใหม่ ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ชาวเมืองโคราชผลงาน Street Art นี้ นอกจากจะเป็นงานศิลปะที่สวยงามแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งแหล่งให้ผู้สนใจได้ศึกษาประวัติศาสตร์และเรื่องราวของเมืองโคราช ผ่านการนำเสนอที่ทันสมัย เข้าถึงกลุ่มคนได้ทุกวัย อีกทั้งโครงการนี้ยังส่งเสริมให้คนในพื้นที่ โดยเฉพาะเยาวชนจากสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ที่มีใจรักในงานศิลปะ ได้มีโอกาสร่วมงาน เสริมทักษะและเพิ่มประสบการณ์ทำงานกับศิลปินชื่อดังด้าน Street Art ซึ่งสามารถสร้างความภูมิใจ แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีส่วนร่วมในผลงานนี้ด้วยนายวิศรุต พิศาล หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AIS กล่าวว่า AIS 3BB Fibre3 ผู้ให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตบ้าน ที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าอย่างรอบด้าน นอกเหนือจากการมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นแล้ว เรายังตระหนักถึงการสร้างสังคม รวมทั้งคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นในทุกมิติอย่างยั่งยืนโครงการ Street Art “Graffiti from Hometown” ณ บริเวณกำแพงคูน้ำ 3 แห่ง ถนนพลแสน ภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมานี้“ถือเป็นผลงานศิลปะที่ไม่ใช่เป็นเพียงผลงานของ AIS 3BB Fibre3 กับศิลปินเท่านั้น แต่ถือเป็นผลงานของคนเมืองโคราชทุกคน ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยกัน”ด้าน นายพิทธินนท์ กีรติอนันต์พร ผู้อำนวยการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 3BB กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการศิลปะชุมชน ที่ทางAIS 3BB Fibre3ร่วมกับคุณบิว วริศรา ศิลปินกราฟฟิตี้ชื่อดัง พร้อมด้วยนักศึกษาและนักเรียนจากสถาบันการศึกษาในนครราชสีมา มุ่งหวังให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราว ศิลปะวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของชุมชนอีกแห่งหนึ่งของโคราช ที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาชมความสวยงามและเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตและความเป็นมาของชาวเมืองโคราชตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเหนืออื่นใดคือการส่งเสริมธุรกิจ และชีวิตของคนในชุมชนให้กลับมามีสีสัน เพราะเรามีความเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้คนในชุมชน เช่นเดียวกับความเชื่อของแบรนด์ ที่ยึดมั่นเสมอมาว่า "ทุกศักยภาพของมนุษย์ทุกๆคน เริ่มต้นได้จากที่บ้าน" และเริ่มต้นได้จากชุมชน AIS 3BB Fibre3 มุ่งหวังว่าผลงานชิ้นนี้จะเป็นอีกหนึ่งจุดเชื่อมโยงของชุมชน สนับสนุนการท่องเที่ยว สร้างความยั่งยืน และเป็นสัญลักษณ์แห่งการร่วมแรงร่วมใจของชาวเมืองโคราชตลอดไป