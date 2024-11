รมว.ยุติธรรมรับหนังสือกลุ่มผู้รับเหมาช่วงโครงการพลังงานสะอาดโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ถูก UJV เบี้ยวค่าจ้างหลายพันล้านบาท

ศูนย์ข่าว​ศรี​ราชา​ -

และเมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ (12 พ.ย.) นายสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง พร้อมด้วยนายทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง​ยุติธรรม ได้เป็นตัวแทนรับหนังสือแทนนายกรัฐมนตรี ซึ่งติดภารกิจในต่างประเทศ

ล่าสุด เมื่อวันที่ 8 พ.ย.2567 กลุ่มผู้รับเหมาช่วง โครงการ CFP พลังงานสะอาด ยังได้ตัดสินใจนำเอกสารหลักฐานต่างๆ เข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แหลมฉบัง เพื่อให้ดำเนินการเอาผิดทางอาญากับกลุ่มกิจการร่วมค้า UJV ผู้แทน และบุคคลเกี่ยวข้องฐานทุจริตหลอกลวง ไม่จ่ายค่าจ้างตามสัญญา โดยยืนยันว่าจะดำเนินคดีจนถึงที่สุด

รวมทั้งขอให้มีการจัดตั้งกองทุนฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของแรงงานและครอบครัว เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งรัดกระบวนการจ่ายค่าตอบแทนที่ค้างชำระ โดยอาจพิจารณาใช้มาตรการช่วยเหลือทางกฎหมายหากจำเป็น

จากกรณีที่กลุ่มผู้รับเหมาช่วง โครงการ CFPพลังงานสะอาด โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ ซึ่งตั้งอยู่ใน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้นำแรงงานนับพันคนจาก 28 บริษัท รวมตัวกันที่หน้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมจาก น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี หลังถูกกิจการร่วมค้า UJV ที่ประกอบด้วย Samsung E&A (Thailand) Co., Ltd., Petrofac South East Asia Pte. Ltd., และ Saipem Singapore Pte., Ltd. เบี้ยวจ่ายค่าจ้างนาน 6-8 เดือนรวมเป็นเงินหลายพันล้านบาทโดยใจความสำคัญที่ระบุในหนังสือที่ยื่นต่อนายกรัฐมนตรี มีทั้งเรื่องผลกระทบที่กลุ่มบริษัทผู้รับเหมาช่วงโครงการก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ ถูกเบี้ยวค่าแรงแม้จะส่งมอบงานตามสัญญาเป็นเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือน ก.พ.2567 ที่ได้ทำให้เกิดปัญหาต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทผู้รับเหมาช่วงกว่า 100 ราย จนส่งผลกระทบต่อแรงงานกว่า 10,000 คนรวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งระบุไว้มิให้ผู้รับเหมาช่วงหยุดงานได้ แม้ว่าผู้รับเหมาหลักมิได้ชำระเงินค่างวดงาน ทำให้ผู้รับเหมาช่วงบางรายยังจำเป็นต้องดำเนินงานต่อ โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกระทั่งวันที่ 28 ต.ค.2567 ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้มีหนังสือเรียกให้ บริษัทไทยออลย์ กิจการร่วมค้า UJV และกลุ่มผู้รับเหมาช่วง โครงการ CFP พลังงานสะอาด เข้าประชุมร่วมกันเพื่อพูดคุยและหาทางออก แต่กิจการร่วมค้าระหว่างกลุ่มบริษัท UJV กลับมิได้เข้าร่วมประชุม โดยได้ส่งแฟ็กซ์แจ้งว่าไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากรายละเอียดในสัญญาของแต่ละผู้รับเหมาช่วงไม่เหมือนกัน และจำเป็นต้องคุยแยกแต่ละเจ้าต่อมา ในวันที่ 31 ต.ค.2567 ผู้ว่าราชการจัดหวัดชลบุรี ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ CFP พลังงานสะอาด ประกอบด้วย บริษัทไทยออยล์ ผู้รับเหมาหลัก(UJV) และผู้รับเหมาช่วง 5 เจ้าใหญ่ เพื่อพูดคุยข้อเท็จจริงของปัญหา แต่สุดท้ายยังไม่ได้ข้อยุติ จนทำให้ต้องเกิดการฟ้องร้องต่อความไม่เป็นธรรมผลกระทบต่อแรงงานและครอบครัว ที่ถูกเลิกจ้างและที่กำลังจะถูกเลิกจ้าง ความเชื่อมั่นต่อเจ้าของโครงการในไทย รวมทั้งเจ้าของโครงการขนาดใหญ่ระดับประเทศ ซึ่งมีกระทรวงการคลังถือหุ้นทางอ้อม ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและผลประโยชน์ของรัฐอย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้รับเหมาช่วงตระหนักดีว่า ที่ผ่านมาได้มีความพยายามจากหน่วยงานราชการและเจ้าของโครงการในการแก้ไขปัญหาให้แก่แรงงานของผู้รับเหมาบางส่วน แต่สุดท้ายยังไม่เห็นว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไขหรือมีมาตรการช่วยเหลือแต่อย่างใดอีกทั้งแม้กลุ่มผู้รับเหมาช่วงจะตระหนักดีว่ามีสิทธิในการดำเนินการทางกฎหมาย เพื่อเรียกร้องค่าจ้างที่ค้างชำระตามสัญญา แต่การใช้สิทธิทางกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที และไม่ได้ช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกจ้าง หรือความล่าช้าของโครงการ และอาจต้องมีการฟ้องร้องดำเนินคดีนานหลายปีโดยได้มีการเรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์การค้างชำระค่าจ้างผู้รับเหมาช่วงในโครงการ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อความสำเร็จของโครงการ รวมทั้งจัดหามาตรการช่วยเหลือเร่งด่วน สำหรับกลุ่มบริษัทผู้รับเหมาช่วง และแรงงานที่ได้รับผลกระทบและขอให้จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจจากตัวแทนภาครัฐ PTT ผู้ถือหุ้นหลักของโรงกลั่นไทยออยล์ร่วมกับเจ้าของโครงการ เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด โดยให้มีตัวแทนจากกลุ่มผู้รับเหมาช่วง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานเพื่อพิจารณามาตรการป้องกัน ไม่ให้เกิดปัญหาลักษณะนี้ในโครงการสำคัญของประเทศในอนาคตอีกทั้งขอให้มีการปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองผู้รับเหมาช่วงและแรงงานในโครงการขนาดใหญ่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ป้องกันการลุกลามของปัญหา อันจะเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงด้านพลังงาน เศรษฐกิจของประเทศ และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในระยะยาว