มาตามนัด! กลุ่มผู้รับเหมาช่วงโครงการพลังงานสะอาดนำแรงงานนับพันคนบุกทำเนียบรัฐบาล

โดยคาดว่าจะมี นายสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม และนายพรีพันธ์ สาลีรัฐวิภาค รมว.พลังงาน เป็นผู้รับหนังสือแทน

มาตามนัด! กลุ่มผู้รับเหมาช่วง โครงการ CFP พลังงานสะอาด โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ นำแรงงานกว่าพันคนเดินทางจาก อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ถึงหน้าทำเนียบรัฐบาลแล้วตั้งแต่เวลา 07.30 น.ที่ผ่านมา เตรียมเข้ายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมจาก น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี หลังถูกกิจการร่วมค้า UJV ที่ประกอบด้วย Samsung E&A (Thailand) Co., Ltd., Petrofac South East Asia Pte. Ltd., และ Saipem Singapore Pte., Ltd. เบี้ยวจ่ายค่าจ้างนาน 6-8 เดือน รวมเป็นเงินหลายพันล้านบาท ในเวลา 09.30 น.วันนี้ (12 พ.ย.)