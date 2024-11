นายอำเภอศรีราชา ติดตามปัญาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่ปรับปรุงแก้ไข ให้ประชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ศุนย์ข่าวศรีราชา - อำเภอศรีราชาเรียกหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ คณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย อำเภอศรีราชา ฯลฯ ร่วมประชุมหารือประจำเดือน ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการ ท่าเรือแหลมฉบังวันนี้( 1 พ.ย.) นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานการประชุม อำเภอศรีราชาเรียกหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ คณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย อำเภอศรีราชา ฯลฯ ร่วมประชุมหารือประจำเดือนครั้งที่ 11 /2567 ห้องประชุมแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการ ท่าเรือแหลมฉบัง โดยผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง บรรยายสรุป เกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 พร้อมด้วยนายรังสรรค์ ศรีอนันต์ นักบริหาร 13 ประจำท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวให้การต้อนรับ ผูู้เข้าร่วมประชุมนายนพรัตน์ เผยว่า ในวันนี้ หน่วนงานราชการต่างๆในพื้นที่อำเภอศรีราชา ได้รายงานความคืบหน้าการบริหารงานในของหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งได้ขอความร่วมมือหน่วยงานราขการในการปฎิบัติราชการ เกี่ยวกับการแต่งกายในการปฏิบัติราชการ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสร้างวัฒนธรรมอันดีงามวันจันทร์ ใส่เสื้อสีเหลืองตราสัญลักษณ์ฯ หรือเสื้อผ้าไทยสีเหลือง ประดับเข็ม ที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 คู่กับเข็มที่ระลึก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันอังคาร เสื้อผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองสีสุภาพ วันพุธ เครื่องแบบกากี คอพับ หรือเครื่องแบบของหน่วยงาน วันพฤหัสบดี เสื้อ To Be Number One วันศุกร์ เสื้อลายพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนนราชกัญญา หรือเสื้อประจำจังหวัดชลบุรี (เสื้อลายดอกประดู่)นอกจากนี้ ยังได้หารือในเรื่องความคืบหน้าโครงการจัดสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียชายฝั่งทะเลน้ำตื้นบริเวณอ่าวอุดม - แหลมฉบังอำเภอศรีราชา และสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ได้รับการพิจารณาอนุงบประมาณจากสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดชลบุรี 1 ประจำปี 2562 จัดทำโครงการก่อสร้างปะการังเทียมชายฝั่งทะเลน้ำตื้นบริเวณอ่าวอุดม - แหลม ปึงบประมาณ 2562 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นเงินห้าล้านบาท โดยได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่ คณะกรรมการโครงการจัดแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล(ปะการังเทียม) ได้มีการตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมร่วมกับ ชุมชนองค์กรประมงท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอศรีราชานายนพรัตน์ กล่าวอีกว่า ล่าสุดอำเภอได้รับการร้องเรียน กรณีชาวบ้านการได้รับความเดือดร้อนโดยร้องเรียนผ่านทางแอปฟลิเคชั่นไลน์ จากปัญหาการจราจรติดขัดเส้นทางจาก ท่าเรือแหลมฉบัง-นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ได้รับความเดือนร้อนจากปัญหาการจราจรติดขัดเส้นทางจากท่าเรือแหลมฉบัง-นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง รายละเอียด เกี่ยวกับปัญหาการจราจรติดขัดซ้ำซากในช่วงเวลาเร่งด่วน 7.00 - 8.30 น.) บริเวณถนน สาย 3009 ติดตั้งแต่ช่วงสนามกอล์ฟแหลมฉบัง - แยกไฟแดงข้างเมกาโฮมปัญหาการจราจรติดขัดเกิดจากรถพ่วงตู้คอนเทนเนอร์ใช้เลนการเดินรถทั้ง 2 เลน และมีรถสะสมเป็นจำนวนมาก โดยผู้ร้องเห็นว่า เพื่อเป็นการแก้ไขการจราจรติดขัดดังกล่าว จึงเสนอให้รถพ่วง ตู้คอนเทนเนอร์เดินรถให้เป็นเวลา โดยไม่ให้วิ่งในช่วงเวลาที่เร่งด่วน ซึ่งจากการตรวจสอบแล้วเห็นว่าการแก้ไขปัญหาการจราจรในกรณีที่ผู้ร้องเสนอให้รถพ่วงตู้คอนเทนเนอร์เดินรถให้เป็นเวลา โดยไม่ให้วิ่งในช่วงเวลาที่เร่งด่วนนอกจากนี้ยังเป็นการติดตามความคืบหน้ากรณีปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป