ม.อัสสัมชัญ จับมือจีนจัดนิทรรศการภาพวาดและดิจิทัลอาร์ต “พันธสัญญาแห่งขุนเขาและท้องทะเล สุนทรียะในความหลากหลาย"

ในฐานะส่วนหนึ่งของปีแห่งความร่วมมือทางวัฒนธรรม ระดับประชาชนต่อประชาชนระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนและจีน (ASEAN-China Year of People-to-People Exchanges Art Events Series) นิทรรศการนี้อยู่ภายใต้โครงการชื่อ "ACCELERATION: New Western Land-Sea Corridor Art Exhibition" หรือ “นิทรรศการศิลปะแห่งเส้นทางสายไหมยุคใหม่" ซึ่งแตกแขนงออกจากนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคตะวันตกจีนกับประเทศใกล้เคียง“พันธสัญญาแห่งขุนเขาและท้องทะเล สุนทรียะในความหลากหลาย” ประกอบด้วยผลงานกว่า 120 ชิ้น โดยจิตรกรอาชีพ และจิตรกรนักศึกษา จากทั่วสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งภาพศิลปะจากคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม ถึง 25 พฤศจิกายน 2567 ณ หอศิลป์ (AU Museum) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมินิทรรศการแบ่งเป็นสามส่วนคือ กลุ่มภาพวาด "ความงามที่กลมกลืน (Beauty in Harmony)," กลุ่มบันทึกโครงการศิลปสัมพันธ์ชุมชน ในนิทรรศการ "พลังแห่งศิลปะ (Art Empowered)" และ กลุ่มดิจิทัลอาร์ต ชื่อ "ณ ห้วงเวลาประทับใจ (Beautiful Moments)"นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน ยังมีการประชุมวิชาการ โดยคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะและวัฒนธรรมจากไทย, จีน และประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน 30 คน ภายใต้กรอบเสวนา ดร. อภิชาต อินทรวิศิษฏ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิจิตรศิลป์และการออกแบบ นับเป็นการเปิดตัวภาควิชาใหม่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเริ่มหลักสูตรในเดือนมกราคม ศกหน้ากิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนโดยพันธมิตรระดับโลก ได้แก่:• UNESCO Chair on Creativity and Sustainable Development in Rural Areas• Institute for Cultural Industries of Peking University.• Professional Committee of Art Rural Construction of China Society for Anthropology of Artsร่วมเฉลิมฉลองความคิดสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ตลอดจนจิตวิญญาณและสายใยแห่งมิตรภาพ ผ่านงานศิลปะในครั้งนี้ ที่ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ บางเสาธง สมุทรปราการ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 25 พฤศจิกายน ศกนี้ ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 ถึง 17.00 นาฬิกา โดยไม่เสียค่าเข้าชม