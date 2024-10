ไทยขยับป้องน้ำท่วมแม่สาย! จ่อเอาจริงสร้างพนังน้ำสายตลอดแนว คุยพม่ารื้อตึกรุกลำน้ำสองฝั่ง

หลังวิกฤตน้ำท่วมใหญ่พื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา อ.แม่สาย จ.เชียงราย เดือนกันยายน 67 ที่ผ่านมา นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย ได้มีคำสั่ง จ.เชียงราย ที่ 5479/2567 "แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจและออกแบบการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง และการขุดลอกในแม่น้ำสาย-แม่น้ำรวก (ฝ่ายไทย)" เพื่อแก้ไขปัญหาอุกทกภัยที่เกิดขึ้นตลอดแนวแม่น้ำทั้งสองสายโดยมีทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด อัยการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัด (ฝ่ายทหาร), ปลัดจังหวัด, ผบก.ภ.จว.เชียงราย, กรมกิจการชายแดนทหาร, กรมแผนที่ทหาร, กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย, สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ร่วมเป็นกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษานอกจากนี้ยังมีคณะทำงานสำรวจและออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่งและการขุดลอกในแม่น้ำสาย-แม่น้ำรวก ซึ่งมีโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเป็นประธานฯ นายอำเภอแม่สาย ธนารักษ์ ที่ดินจังหวัด ป่าไม้ ชลประทาน เจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 เชียงราย ตำรวจ ท้องถิ่น กำนัน ฯลฯ ร่วมเป็นคณะทำงาน รวมทั้งมีคณะทำความเข้าใจกับผู้จะได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างดังกล่าวด้วย และล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เริ่มออกสำรวจพื้นที่เพื่อวางแผนดำเนินการแล้วขณะที่ จ.เชียงรายเคยมีการประชุมและมีแนวคิดว่าจะกันพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำสายออกมาประมาณ 40 เมตร เพื่อก่อสร้างแนวกั้นตลิ่งและให้น้ำระบายได้สะดวกเนื่องจากในปัจจุบันริมฝั่งเต็มไปด้วยอาคารกั้นทางน้ำ ซึ่งหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ในปี 2568ด้าน พล.ท.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เจ้ากรมกิจการชายแดน ก็ได้เดินทางไปประชุมร่วมกับ พล.จ.โซหล่าย ผู้บัญชาการภาคสามเหลี่ยม ประเทศเมียนมา ซึ่งนัยหนึ่งเป็นการไปขอบคุณฝ่ายเมียนมาที่เปิดทางให้ติดตั้งเครื่องโทรมาตรวัดระดับน้ำสำหรับแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมจำนวน 4 จุด ได้แก่ บ้านโจตาดา บ้านดอยต่อคำ สะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 และแม่น้ำรวก ซึ่งจะสามารถแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมล่วงหน้าได้ภายใน 8 ชั่วโมง โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค.-2 พ.ย.นี้นอกจากนี้ ที่ประชุมหารือกันเรื่องอาคารกีดขวางและรุกลำน้ำซึ่งเกิดขึ้นทั้งสองฝั่งประเทศ ซึ่งฝ่ายไทยแจ้งว่าจะต้องรื้อถอนออกและในส่วนของไทยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ขณะที่ฝ่ายเมียนมายืนยันว่ายินดีและจะทำการรื้อถอนสิ่งรุกล้ำลำน้ำด้วยเช่นกัน พร้อมแจ้งว่าในท่าขี้เหล็กมีอาคารล้ำแม่น้ำสายจำนวน 33 หลัง ซึ่งพร้อมจะรื้อถอนพร้อมกับฝ่ายไทยต่อไปทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะนำผลการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-เมียนมาเกี่ยวกับเขตแดนคงที่ ช่วงแม่น้ำสาย-แม่น้ำรวก (Thailand- Myanmar Joint Committee Relating to the Fixed Boundary on Mae Sai - Nam Ruak Rivers Sector : JCR) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 5-7 พ.ย.นี้ ที่กรุงเทพฯ ต่อไป