เหยื่อดิไอคอนฯ นครสวรรค์แจ้งความแล้ว 12 โรงพัก เสียหายรวมกว่า 17 ล้านบาท

พล.ต.ต.ระวีพรรษ อมรมุนีพงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 (รอง ผบช.ภ.6) รักษาราชการในตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า กรณีตรวจพบการดำเนินการบริษัท ดิ ไอคอน กรุ๊ป (THE ICON GROUP) มีความผิดการดำเนินการฐานฉ้อโกงประชาชนและเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ หรือความผิดอื่นๆ พยานหลักฐานปรากฏขึ้นภายหลัง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายมีผลกระทบต่อประชาชนทั่วประเทศเป็นจำนวนมากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งการให้ตำรวจนครบาล ตำรวจภูธรทุกภาค มีการจัดเตรียมพนักงานสอบสวนเพื่อรับแจ้งความร้องทุกข์กรณีดังกล่าวให้บริการประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบความเสียหายในการมาแจ้งความร้องทุกข์ในทุกพื้นที่เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ประชาชนพล.ต.ต.ระวีพรรษกล่าวอีกว่า สำหรับตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์เป็นหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 (บช.ภ.6) ได้จัดตั้งศูนย์รับแจ้งความร้องทุกข์คดี ดิ ไอคอน กรุ๊ป มีการจัดตั้งพนักงานสอบสวนรับแจ้งความตลอดเวลา ขณะเดียวกันมีการสั่งการไปยังโรงพักในสังกัดทั้ง 23 สภ. มีการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งความร้องทุกข์ในกรณีดังกล่าวเช่นเดียวกัน โดยการจัดพนักงานสอบสวนไว้รับแจ้งความให้พร้อมอย่างเต็มที่รอง ผบช.ภ.6 กล่าวด้วยว่า ในเรื่องการสอบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการกำหนดประเด็นคำถาม ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินคดีให้มีพยานหลักฐานอย่างครบถ้วนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้นในเรื่องความกังวลว่าอาจสอบสวนมีข้อบกพร่องหรือจงใจทำให้สำนวนอ่อนหรือให้ประโยชน์ หรือเกิดโทษต่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนั้นไม่มีอย่างแน่นอน"จึงขอให้ผู้ได้รับความเสียหายจาก The icon group หรือคดีแม่ตั๊ก หรือคดีอื่นๆลักษณะคล้ายคลึงกันได้โปรดมาพบพนักงานสอบสวนในสถานีตำรวจที่ใกล้เคียง โดยนำข้อมูลหลักฐานมาแจ้งความร้องทุกข์ นำข้อมูลมายืนยันต่อพนักงานสอบสวน เพื่อรวบรวมหลักฐานได้อย่างครบถ้วนในการดำเนินคดีจะได้เร่งส่งไปยังสอบสวนกลางเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายโดยเคร่งครัด" พลตำรวจตรี ระวีพรรษกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่า นับตั้งแต่เกิดกรณีตรวจพบบริษัท ดิ ไอคอน กรุ๊ป (THE ICON GROUP) มีความผิดการดำเนินการฐานฉ้อโกงประชาชน มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ที่ได้รับผลกระทบความเสียหายมาแจ้งความแล้ว 12 สภ.จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม ดังนี้ 1. สภ.เมืองนครสวรรค์ 29 ราย 2. สภ.ตาคลี 12 ราย 3. สภ.ลาดยาว 4 ราย 4. สภ.บรรพตพิสัย 4 ราย 5. สภ.ชุมแสง 3 ราย 6. สภ.พยุหะคีรี 1 ราย 7. สภ.ท่าตะโก 3 ราย 8. สภ.ไพศาลี 1 ราย 9. สภ. ตากฟ้า 2 ราย 10. สภ.แม่เปิน 1 ราย 11. สภ.แม่เล่ย์ 2 ราย 12. สภ.หนองกรด 2 ราย มูลค่ายอดรวมความเสียหาย 17,486,284 บาท