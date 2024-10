เหยื่อดิไอคอน อุบลฯ ทยอยแจ้งความแล้ว 25 ราย เสียหายกว่า 7 ล้าน เผยเริ่มต้นจากเรียนทำคลิป 98 บาท ก่อนทุ่มเงินเก็บทั้งชีวิตลงทุน

จากกรณี พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีคำสั่งให้สถานีตำรวจทั่วประเทศ รับแจ้งความจากประชาชนที่ได้รับความเสียหาย จากการลงทุนกับบริษัท The iCON Group เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนั้นวันนี้ (19 ต.ค.) ที่สภ.เมืองอุบลราชธานี มีประชาชนที่ได้รับความเสียหายจาก The iCON Group ได้ทยอยเดินทางเข้าแจ้งความที่ สภ.เมืองอุบลราชธานี โดยแต่ละรายได้รับความเสียหายไม่เท่ากัน บางรายหลักหมื่นบาท บางรายหลักแสนบาท แต่ละรายได้รวบรวมหลักฐานทยอยเข้าแจ้งความ เพื่อดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องพ.ต.อ.คนองฤทธิ์ ดาราช ผกก.สภ.เมืองอุบลราชธานี กล่าวว่าสำหรับกรณี The iCON Group นั้น ขณะนี้มีผู้เสียหายทยอยเข้ามาแจ้งความแล้ว 25 ราย มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นกว่า 7 ล้านบาท โดยขณะนี้ได้ดำเนินการรับเรื่องและสอบปากคำผู้เสียหาย พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานสำคัญที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จากนั้นจะรีบส่งข้อมูลไปยังกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ส่วนผู้เสียหายที่ยังไม่เข้าแจ้งความ สามารถเข้ามาแจ้งความได้ที่ สภ.เมืองอุบลราชธานี ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมอำนวยความสะดวกเต็มที่ด้านน.ส.ดาวเรือง ราษี ชาว จ.อุบลราชธานี หนึ่งในผู้เสียหายในคดี The iCON Group เล่าว่า ตนเริ่มต้นเข้าไปเกี่ยวข้องกับ The iCON Group จนกลายเป็นหนึ่งในผู้เสียหายนั้น สืบเนื่องจากในปี 2562 ตนสนใจหางานออนไลน์ทำทางเฟซบุ๊ก และมาเจอกับโฆษณาสอนทำคลิปทำคอนเทนต์ เป็นเวลา 3 วัน ราคา 98 บาท เห็นว่าราคาถูก จึงสนใจจ่ายเงินเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์ โดยมีครูพี่เลี้ยงโทรมาแนะนำการเข้าเรียน โดยจะให้เข้าเรียน 3 วันวันแรก ก็ได้เรียนเกี่ยวกับเพจโฆษณา ซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้ พอวันที่ 2 ก็จะมีอาจารย์อีกท่านมาสอนยิงแอดโฆษณา พอวันที่ 3 ก็จะรวบรวมการเรียนทั้ง 2 วัน จากนั้นเริ่มมีการสอบถามว่า มีสินค้าหรือยัง แต่ถ้ายังไม่มี เขาจะมีสินค้าให้ โดยจะบอกถึงคุณภาพของสินค้า แผนรายได้ ซึ่งมันน่าสนใจ ประกอบกับตนยังไม่มีสินค้า ก็เลยสนใจ เพราะมีผู้ที่ประสบความสำเร็จมาพูดให้ฟัง จนถึงวันสุดท้ายจะมีเจ้าของแบรนด์มาการันตีเป็นสาเหตุทำให้ตนหลงเชื่อ และยอมนำเงินเก็บก้อนใหญ่ 250,000 บาท มาลงทุนเปิดบิล เป็นลูกข่ายของแม่ทีมที่ชื่อบอสสวย ในส่วนของสินค้าตอนนี้กับตนไม่มีเหลือแล้ว เพราะตนจะตรวจสอบถ้าใกล้หมดอายุ ก็จะเอาไปแจกเพื่อน ทำบุญ ให้เด็กบ้าง โดยที่ตนเองเข้ามาแจ้งความ เนื่องจากตนเป็นแม่ทีม ซึ่งมีลูกทีมเกือบ 100 คน และเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าตนไม่ได้หลอกลวงลูกทีมด้วย