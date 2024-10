ไทยออยล์ออกหนังสือชี้แจงกรณีผู้รับเหมาช่วงถูกต่างชาติเบี้ยวค่างวดงาน จากโครงการ CFP

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ไทยออยล์ออกหนังสือชี้แจง กรณี 16 บริษัทผู้รับเหมาช่วงถูกต่างชาติเบี้ยวค่างวดงาน การก่อสร้างโครงการพลังงานสะอาด โดยไทยออยล์แจงได้จ่ายค่าตอบแทนให้ UJV ซึ่งเป็นผู้รับเหมาหลักในการก่อสร้างโครงการพลังงานสะอาด ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาแล้วจากกรณีที่บริษัทผู้รับเหมาช่วงของกิจการร่วมค้าระหว่าง Samsung E&A (Thailand) Co., Ltd. (Samsung), Petrofac South East Asia Pte. Ltd. (Petrofac) และ Saipem Singapore Pte. Ltd. (Saipem) (เรียกรวมกันว่า “UJV-Samsung, Petrofac และ Saipem”) ซึ่งเป็นผู้รับเหมาหลักในการก่อสร้างโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project : CFP) ให้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (ไทยออยล์) จำนวน 16 บริษัท ในนามสหพันธ์ผู้รับเหมาโรงกลั่น TOP โครงการ CFP ศรีราชา ได้จัดงานแถลงข่าวไปเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2567 ที่ผ่านมา เพื่อเรียกร้องค่าตอบแทนค้างจ่ายจาก UJV- Samsung, Petrofac และ Saipem โดยจะนัดรวมตัวผู้บริหารและพนักงานทั้ง 16 บริษัท ด้านหน้าโรงกลั่นไทยออยล์ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2567 หากไม่ได้รับทราบแนวทางการแก้ไขที่ชัดเจนนั้นไทยออยล์ขอชี้แจงว่า ไทยออยล์ได้จ่ายค่าตอบแทนให้ UJV-Samsung, Petrofac และ Saipem ซึ่งเป็นผู้รับเหมาหลักในการก่อสร้างโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project : CFP) ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาจ้างเหมาทำของ ออกแบบวิศวกรรม การจัดหา และการก่อสร้าง (EPC : Engineering, Procurement and Construction) ระหว่างไทยออยล์ และ UJV-Samsung, Petrofac และ Saipem อย่างครบถ้วนถูกต้องแล้ว แต่สหพันธ์ผู้รับเหมาโรงกลั่น TOP โครงการ CFP ศรีราชาได้แถลงข่าวว่า UJV- Samsung, Petrofac และ Saipem ไม่ได้ชำระค่าตอบแทนตามสัญญาให้บริษัทผู้รับเหมาช่วงตามเงื่อนไขสัญญาระหว่างบริษัทผู้รับหมาช่วงและ UJV-Samsung, Petrofac และ Saipem ทั้งนี้ หน้าที่ในการชำระค่าตอบแทนตามสัญญารับเหมาช่วงดังกล่าวเป็นหน้าที่ของ UJV-Samsung, Petrofac และ Saipem ที่จะต้องรับผิดชอบโดยตรงซึ่งบริษัทผู้รับเหมาช่วงได้รับทราบและเข้าใจข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วทั้งนี้ ไทยออยล์ได้มีการส่งหนังสือสอบถาม UJV-Samsung, Petrofac และ Saipem และบริษัทแม่ของ UJV-Samsung, Petrofac และ Saipem เกี่ยวกับมาตรการในการจัดการดูแลบริษัทผู้รับเหมาช่วงที่ยังไม่ได้รับชำระค่าจ้างรวมถึงแผนชำระค่าตอบแทนค้างจ่ายมาโดยตลอด ซึ่ง UJV-Samsung, Petrofac และ Saipem ยืนยันว่า UJV-Samsung, Petrofac และ Saipem จะทำการชำระค่าตอบแทนค้างจ่ายตามเงื่อนไขของสัญญารับเหมาช่วงต่อไปนอกจากนี้ UJV-Samsung, Petrofac และ Saipem ยังแจ้งไม่ให้ไทยออยล์เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับผู้รับเหมาช่วงเนื่องจากไทยออยล์ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในสัญญารับเหมาช่วง และ UJV-Samsung, Petrofac และ Saipem ได้ปฏิบัติกับผู้รับเหมาช่วงตามเงื่อนไขของสัญญารับเหมาช่วงดังกล่าวไทยออยล์ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สำหรับการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมาอย่างต่อเนื่อง และตระหนักถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับบริษัทผู้รับเหมาช่วง โดยจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการร่วมหารือกับ UJV-Samsung, Petrofac และ Saipem เพื่อติดตามและสอบถามถึงมาตรการการจัดการและการบรรเทาความเดือดร้อนให้บริษัทผู้รับเหมาช่วงโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ ในกรณีที่ UJV-Samsung, Petrofac และ Saipem ไม่สามารถจัดการแก้ไขปัญหาที่มีกับบริษัทผู้รับเหมาช่วงและปฏิบัติตามหน้าที่ของ UJV-Samsung, Petrofac และ Saipem ภายใต้สัญญารับเหมาช่วงจนทำให้เกิดการรวมตัวของบริษัทผู้รับเหมาช่วง ไทยออยล์ได้เตรียมแผนการดูแลและมีบุคลากรที่มีความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยของโรงกลั่น และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ในการจัดทำแผนฉุกเฉินและการส่งกำลังพลเพื่อเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น โดยครอบคลุมพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อลดผลกระทบและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับไทยออยล์จากการรวมตัวชุมนุมดังกล่าวและเพื่อให้การรวมตัวชุมนุมเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อย ปลอดภัย ลดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบและลูกค้าที่จะเข้ามารับผลิตภัณฑ์