หลายจังหวัด Kick off เปิดตัว “โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ” เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชน

ขยายโอกาส” ให้ผู้ประกอบการ-ประชาชน กลับมาคึกคักอีกครั้งผ่านการถ่ายทอด กิจกรรมระบบออนไลน์ จากตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลวันนี้( 16 ต.ค.) ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน kick off เปิดตัว “โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ” โดยมี พลตรี คิมห์ อิทธิกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก นางสาวกษมา สุทธวิชัย พาณิชย์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนร่วมงานอย่างคับคั่ง ที่โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรีด้วยรัฐบาลกำหนดจัดงานแถลงข่าว Kick off เปิดตัว “โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ” ในวันที่ 16 ต.ค. เวลา 10.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรี นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ไลฟ์สดพูดคุยแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดบรรยากาศกิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจจากสถานที่จริงในทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดเชียงราย และ จังหวัดลพบุรีซึ่งกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับหน่วยงานทหารในพื้นที่ โรงพยาบาลอานันทมหิดล ดำเนินการจัดกิจกรรม Kick off โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และได้ขอความร่วมมือประสานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เพื่อเข้าร่วมงาน โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ได้กำหนดจัดโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล ในวันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น.มีกิจกรรม ภายในงานประกอบด้วย การจัดจุดจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการรายย่อย เช่น เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เครือข่าย OTOP เครือข่ายตลาดเกษตรกร เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer นำสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าชุมชน อาหารปรุงสำเร็จ เสื้อผ้าของใช้ เป็นต้น จำนวนรวมมากกว่า 40 บูท การแจกคูปองเงินสดเพื่อใช้แลกซื้อสินค้าชุมชนภายในงานได้ตามร้านที่กำหนด วันละ 100 คูปอง ๆ ละ 50 บาท วันละ 2 รอบ กิจกรรมจำหน่ายสินค้าลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน โดยห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลพบุรี นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ มาจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป เช่น น้ำปลา ปลากระป๋อง ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาล้างจาน บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ฯลฯนอกจากนี้ ร้านหมูสมบูรณ์ (บริษัท หมูสมบูรณ์ พอร์ค จำกัด) นำสินค้าที่จำเป็นต่อการ ครองชีพ จำหน่ายให้กับประชาชนในราคาต่ำกว่าท้องตลาด อาทิ ข้าวหอมมะลิถุง 5 กิโลกรัม จากราคา 185 บาท เหลือ 150 บาท น้ำตาล ทรายถุง 1 กิโลกรัม จากราคา 28 บาท เหลือ 20 บาท ไข่ไก่ เบอร์ 3 แผง 30 ฟอง จากราคา 130 บาท เหลือ 100 บาท ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางการขายให้แก่ผู้ประกอบการรายเล็กนำไปต่อยอดได้อีกด้วยในส่วนจังหวัดนครปฐม จัดขึ้นที่ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับบริษัทเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด สาขาศาลายา จัดกิจกรรมธงฟ้า พาณิชย์ร่วมกับท็อปลดราคา ลดค่าของชีพ ระหว่าง วันที่ 16-29 ตุลาคม 2567นอกจากนี้ยังมีจุดจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ตลาดพาณิชย์@นครปฐม จำนวน12 ร้านค้า เพื่อสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้แก่เกษตรกร ผู้ผลิต และผู้ประกอบการจังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่15 - 21 ตุลาคม2567 ณ บริเวณหน้าร้านsizzler ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลศาลายา อีกด้วยทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการกระตุ้นเศรษฐกิจ อย่างที่ผ่านมา และรัฐบาลมีการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ผ่านการเติมเงิน145,000 ล้านบาท เข้าระบบที่มีการแจกเงินสด10,000 บาท ถึงมือประชาชนผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มเปราะบางที่ได้รับเงินเป็นกลุ่มแรกสำหรับโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ เป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้“โครงการเงินหมื่นฟื้นเศรษฐกิจ” เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและคุ้มค่าภาษีมากที่สุด โดยในรอบนี้จะเน้นไปที่ผู้ประกอบการรายเล็กซึ่งถือเป็น90 เปอร์เซ็นต์ของผู้ประกอบการทั้งหมดเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทย โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจเพื่อ“ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส” มีระยะเวลาทั้งสิ้น5 เดือน ได้ดำเนินการไปแล้วตั้งแต่เดือนกันยายนและยาวไปจนถึงมกราคมปีหน้า