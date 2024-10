ขุนพลตำนานศึกแดงเดือด ยกทัพดวลวงสวิง ร่วม ดารา คนดัง สนามกอล์ฟไดนาสตี้ กอล์ฟ คันทรี คลับ

วันนี้(10 ต.ค.) ที่ไดนาสตี้กอล์ฟ คันทรี คลับ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ขุนพลทัพนักเตะ “ศึกตำนานแดงเดือด” BATTLE OF THE REDS THAILAND 2024″คุณประสิทธิ์ ภักดีพาณิชพงศ์ ประธานบริหารสนามกอล์ฟไดนาสตี้ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ คุณรัชนี ภักดีพานิชพงศ์ Chief Operating Officer (COO) พร้อมคณะผู้บริหาร ได้การต้อนรับ ทัพนักกีฬา “ศึกตำนานแดงเดือด” BATTLE OF THE REDS THAILAND 2024″นำโดยแมนเชสเตอร์ เรด ประกอบด้วย เวส บราวน์,ลีชาร์ป,เท็ดดี้ เชอร์ริงแฮม,คีธ จิลเลสพี,ดไวค์ ยอร์ค ฯ ส่วน ลิเวอร์พูล เรด นำโดย, ร็อบบี้ ฟาวเลอร์ , ยอห์น อาร์เน่ รีเซ่ , เกล็น จอห์นสัน,พาทริก เบอร์เกอร์, วลาดิเมียร์ ซมิ เซอร์ และทีมสต๊าฟฟของทั้ง 2 ทีม เพื่อลงทำการแข่งขันกอล์ฟ ร่วมกับนักแสดง พิธีกร นักร้องและอินฟลูเอ็นเซอร์ชื่อดัง อาทิ เต๋า เศรษฐพงศ์ เพียงพอ , โกบอย , กิ๊ฟ วรรธนะ , เปอร์ สุวิกรม และคนดังในวงการ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม ของการเชิญนักกีฬาระดับโลก เข้าชมและร่วมใช้สนามกอล์ฟมาตรฐานซึ่งมีการปรับโฉมเป็นครั้งแรกในรอบ 33 ปีโดยการแข่งขันได้มีการจัดให้ทัพนักกีฬาตำนานแดงเดือดทั้ง 2 สองทีม ได้แบ่งออกเป็น 14 ก๊วน และออกรอบ 18 หลุม ในช่วงสายท่ามกลางการปรับปรุงสนามทั้งหมดใหม่ ทำให้บรรยากาศสดชื่นและอากาศไม่ร้อนจัดจนเกินไป โดยทัพนักเตะอย่าง ร๊อบบี้ ฟาวเลอร์ , ยอร์ อาเน่ รีเซ่ , ดไวค์ ยอร์ค และเทดดี้ เชอร์ริ่งแฮม มีความตั้งในในการออกรอบร่วมกับทีมคนดัง โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักคุณรัชนี ภักดีพานิชพงศ์ Chief Operating Officer (COO) กล่าวว่า “เราภูมิใจที่ประกาศว่าสนามกอล์ฟไดนาสตี้ ได้มีการปรับปรุงแบบพลิกโฉมในรอบ 33 ปี ทั้งการรีแบรนดิ้ง การปรับปรุงเว็บไซต์ ยูนิฟอร์มพนักงาน และเพิ่มฟังก์ชั่นบริการใหม่ ๆ เพื่อรองรับนักกอล์ฟรุ่นใหม่ทั้ง คลับเฮ้าส์ปรับปรุงใหม่, ซุ้มน้ำในสนามกอล์ฟ, สนามไดร์ฟหญ้าจริง, พื้นที่จอดรถใหม่พร้อมที่ชาร์จ EV, บริการ We Proudly Serve STARBUCKS ถึงแฟร์เวย์ เป็นสนามแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีบริการนี้และพร้อมที่จะจัดการแข่งขันทั้งในประเทศและนานาชาติแล้ว โดยศึกตำนายแดงเดือดเป็นกิจกรรมเริ่มต้นของการประกาศการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ด้วย