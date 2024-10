NocNoc จัดงานบ้านเพื่อคนรักบ้าน “NocNoc Fair on Tour ชลบุรี” ดันยอดขายไตรมาสสุดท้ายปี 67

ศูนย์ข่าวศรีราชา -

วันนี้ ( 4 ต.ค.) นายวรจักร สถาพรภิญโญ นายอำเภอเมืองชลบุรี เป็นประธานเปิดงานบ้านของคนรักบ้าน “NocNoc Fair on Tour ชลบุรี” ซึ่งจัดโดยบริษัท เบ็ตเตอร์ปี มาร์เก็ตเพลส จำกัด หรือ “NocNoc” ศูนย์รวมสินค้าและบริการเรื่องบ้านออนไลน์รายแรกของประเทศไทย ณ ลานกิจกรรมชั้น 1ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ชลบุรี ระหว่างวันที่ 4-8 ต.ค.นี้ เพื่อสร้างประสบการณ์เรื่องบ้านออนไลน์ในโซนภาคและออฟไลน์สุด ครีเอทให้เชื่อมต่อกันทุกมิติ ตอกย้ำการเป็น Home andLiving Destinationโดยมี นายอนุพงศ์ ทะสดวก รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบ็ตเตอร์บี มาร์เก็ตเพลส จำกัด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน NocNoc Fair on Tour ชลบุรี ว่าบริษัทฯ ได้จัดงานในลักษณะดังกล่าวติดต่อกันเป็นปีที่ 2 แล้วเพื่อสร้างประสบการณ์เรื่องบ้านออนไลน์และออฟไลน์สุดครีเอทให้เชื่อมต่อกันทุกมิติ ตอกย้ำการเป็น Home andLiving Destination จนสามารถสร้างยอดขายได้กว่า 300 ล้านบาทอีกทั้ง จ.ชลบุรี ยังเป็นพื้นที่ที่มีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องแม้ ภาพรวมทางเศรษฐกิจของไทยอาจไม่ดีนัก แต่ก็เชื่อว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี จะสามารถดันยอดขายได้เพิ่มอีก 100 ล้านบาท“ เนื่องจาก จ.ชลบุรี ยังมีความต้องการในการเลือกซื้อสินค้าตกแต่งบ้านสำหรับการรีโนเวท รวมทั้งในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจด้านที่พักและการท่องเที่ยวเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงปลายปีเราจะมีความกังวลในเรื่องของกำลังซื้อบ้านใหม่ที่จะไม่กระเตื้อง แต่ก็เชื่อว่าในส่วนของกลุ่ม Gen Y ที่มีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่ยังคงนิยมที่จะปรับปรุงและตกแต่งบ้านด้วยการเลือกซื้อสินค้าผ่านงานบริการที่สามารถ ตอบสนองความต้องการในด้านต่าง ๆ ได้ทั้งการสร้างไอเดีย และแรงบันดาลใจให้กับลูกค้าที่ต้องการมีพื้นที่การใช้ชีวิตได้อย่างฝัน”อาทิ โซน Creative and Innovation ที่มัดรวมหลากหลายไอเดียแต่งบ้านสุดครีเอท ผ่าน AR Room Scene จากการร่วมมือกันของ NocNoc และพันธมิตร Meta ที่จะให้ผู้ร่วมงานสามารถเล่น และแชร์ผ่านฟิลเตอร์บนเฟซบุ๊กได้ทันทีนอกจากนั้นยังมี Spirit Animal ที่จะเชิญชวนผู้ร่วมงานทำ Personality Quiz ค้นหาตัวตนและสไตล์การแต่งบ้านที่ใช่ผ่านหลากหลายคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนใคร รวมทั้งโซน NocNoc Home Solution ที่จะให้คำปรึกษาทุกปัญหาเรื่องบ้านจากผู้เชี่ยวชาญ และยังมีบริการช่วยออกแบบ ช่วยเลือกสินค้า ช่วยเรื่องบริการงานช่าง พร้อมรับประกันงานบริการนานสูงสุด 12 เดือน