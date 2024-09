เมืองกาญจน์จัดยิ่งใหญ่ สร้างปรากฏการณ์ผ่านสายน้ำแห่งความทรงจำ

กาญจนบุรี - จังหวัดกาญจนบุรีจัดงานสายน้ำแห่งกาญจน์เวลา (The River of Time) 22-30 กันยายน 2567 สร้างปรากฏการณ์ผ่านสายน้ำแห่งความทรงจำ ณ โรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรีค่ำวานนี้ (22 ก.ย.) ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงานสายน้ำแห่งกาญจน์เวลา (The River of Time) ณ โรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรี โดยมีว่าที่ร้อยตรีศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นางรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านบริหาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายสหพันธ์ รุ่งโรจนพณิชย์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกาญจนบุรี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน นักท่องเที่ยว และประชาชนร่วมเปิดงานโดยภายในงานยิ่งใหญ่แบบที่ไม่เหมือนใคร ทั้งแสง สี เสียง และ 3D Projection Mapping บนอาคารโรงงานกระดาษ สถาปัตยกรรมอายุกว่า 80 ปี และชมความมหัศจรรย์ของการประดับไฟยามค่ำคืน @Skywalk Kanchanaburi เปิดประสบการณ์ด้วยการแสดงโดรนแปรอักษรกับภาพความพิเศษ สำหรับงานนี้กว่า 500 ลำ เหนือน่านฟ้าสุดอลังการในวันที่ 22 กันยายน 2567 ชมการแสดงแพไฟ เปิดประสบการณ์สุดว้าวกับการตกแต่งแสง สีในแพของจังหวัดกาญจนบุรี และย้อนวันวานชมหนังกลางแปลงในบรรยากาศเก่าๆ ที่หลายคนคิดถึง ในวันที่ 27-29 กันยายน 2567 และที่พลาดไม่ได้กับความสนุกที่นำมามอบให้ชาวกาญจนบุรีแบบจัดเต็มกับ THE RIVER OF TIME Festival คอนเสิร์ตเหนือกาลเวลา ที่คับคั่งไปด้วยศิลปินชื่อดังมากมายหลากสไตล์ที่มามอบความสนุกในทุกๆ วันแบบอัดแน่น ไม่ว่าจะเป็น F.HERO, INDIGO, GETSUNOVA, J JETRIN, PALMY, NO ONE ELSE, MEAN, SLOT MACHINE, AOF PONGSAK และ FELLOW FELLOWทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มอบความพิเศษจัดเต็มครั้งยิ่งใหญ่ โครงการมหกรรมเสน่ห์ไทย 5 ภูมิภาค กับภาคกลาง “สายน้ำแห่งกาญจน์เวลา (The River of Time)” ในวันที่ 22-30 กันยายน 2567 ตั้งแต่เวลา 16.00-23.00 น. ณ โรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรี ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยว และชุมชนใกล้เคียง จังหวัดกาญจนบุรี ที่รวบรวมความพิเศษเอาใจนักท่องเที่ยวเตรียมมาเติมความสุข เพิ่มสีสันประสบการณ์การท่องเที่ยวอย่างจุใจ โชว์แสง สี เสียง ครั้งยิ่งใหญ่ 9 วัน 9 คืน อัดแน่นไปด้วยกิจกรรมไฮไลต์กับนวัตกรรมใหม่โชว์ Mapping บอกเล่าเรื่องราวของสายน้ำแห่งความทรงจำของกาญจนบุรี ที่พร้อมโชว์ความพิเศษมากมายที่ชวนให้นักท่องเที่ยวมาเข้าชมและร่วมกิจกรรมฟรี แบบสุดฟินที่ทุกคน Must DOนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษที่ต้องห้ามพลาด ที่ทุกท่านมาเยือนกาญจนบุรีที่งานนี้แล้วจะต้องติดใจกับการโชว์เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ทั้งสุดเจ๋ง สุดเท่ พร้อมมาสัมผัสวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องห้ามพลาด มาให้นักท่องเที่ยวเติมเต็มประสบการณ์ความสนุกที่แปลกใหม่สุดประทับใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นชวนมาร่วมสนุกกับกิจกรรม SUP Station เปิดประสบการณ์ร่วมสนุกกับกิจกรรม SUP Board และ Activities ทางน้ำสุดมันส์ที่พร้อมดื่มด่ำกับธรรมชาติ ชิม ชอปสุดมันส์ไปกับร้านอาหารมากกว่า 100 ร้านค้า ที่รวบรวมความพิเศษทั้งร้านอาหาร 5 ภาค ร้านอาหารมิชลิน ร้านดังจากโซเชียล และร้านดังกาญจนบุรี แถมภายในงานยังเอาใจสาย GREEN ด้วยผักผลไม้สดใหม่จากไร่ของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ (Fresh From Farm) ชอปสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดกาญจนบุรี แหล่งรวมสินค้างานวินเทจ แฟชั่น ของสะสมสุดชิค และงานศิลปะ Koff & Craft ที่สวยงาม เพลิดเพลินกับกิจกรรม One Day Trip “เที่ยวไปด้วยกาญจน์” ที่ชวนทุกท่านมาท่องเที่ยวเช็กอินแลนด์มาร์กสำคัญ และการท่องเที่ยว “ทริปสายมู” พร้อมชาร์จพลังดวงให้ปัง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสริมศรัทธามหามงคล เสริมพลังบวกและสิริมงคลให้ชีวิต และการจัดนิทรรศการย้อนรอยประวัติศาสตร์ พร้อมชวนมา “จิบกาแฟ แลประวัติศาสตร์” กับการตกแต่งสุดเก๋ในสไตล์แคมปิ้งที่ทุกคนต้องมาห้ามพลาดกับกิจกรรมสุดฟินที่ทุกคน MUST DO แถมเข้าชมและร่วมกิจกรรมฟรี! แล้วมาล่องผ่านสายน้ำแห่งความทรงจำ ไหลผ่านกระแสของความสนุกสุดหรรษาในรูปแบบใหม่ๆ ไปด้วยกัน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Amazing Thailand และ Facebook