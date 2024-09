กลุ่มไทยออยล์เดินหน้าสร้างความตระหนักรู้แก่บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนรอบโรงกลั่นไทยออยล์ จัดโครงการ “Waste to Value เปลี่ยนขยะให้มีคุณค่า”

ศูนย์ข่าวศรีราชา - กลุ่มไทยออยล์เดินหน้าสร้างความตระหนักรู้แก่บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนรอบโรงกลั่นไทยออยล์ ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ “Waste to Value เปลี่ยนขยะให้มีคุณค่า” ต่อยอดจากกิจกรรมวิ่งเพื่อสิ่งแวดล้อม Thaioil Run For the Green Future 2024วันนี้ (17 ก.ย.) นายเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์โรงกลั่น เปิดโครงการ “Waste to Value เปลี่ยนขยะให้มีคุณค่า” พร้อมด้วย น.ส.วิลาวรรณ น้อยภา ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ คณะครูจาก 8 โรงเรียน รอบโรงกลั่นเข้าร่วมงานกลุ่มไทยออยล์ได้ตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน จึงได้จัดทำโครงการและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ มาโดยตลอด เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม โดย ในช่วงต้นปี 2567 ได้มีการจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสิ่งแวดล้อม Thaioil Run For The Green Future 2024 ซึ่งภายในงานได้เลือกใช้วัสดุรีไซเคิลและการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตอุปกรณ์วิ่ง เพื่อช่วยลดปริมาณขยะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกและส่งเสริมพฤติกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ประชาชน โดยรายได้จากการจัดกิจกรรมวิ่งดังกล่าว ได้นำมาจัดทำและส่งมอบอุปกรณ์เพื่อช่วยในการคัดแยกขยะ และต่อยอดเป็นโครงการ “Waste to Value เปลี่ยนขยะให้มีคุณค่า” ให้โรงเรียนในพื้นที่อำเภอศรีราชาเพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในเยาวชน โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการคัดแยกและรีไซเคิลขยะ และหวังที่จะมีส่วนช่วยสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการนำขวดพลาสติกมาแลกเป็นอุปกรณ์การเรียนหรือของใช้โรงเรียน ซึ่งเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครองและโรงเรียน รวมทั้งเป็นการช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกในโรงเรียนนอกจากนี้ ภายในกิจกรรมได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับวิกฤตขยะพลาสติกล้นโลก และการการแบ่งปันความรู้และแนวทางการจัดการขยะเกาะลันตา (CE lanta) จาก น.ส.วิลาวรรณ น้อยภา ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย อีกด้วย