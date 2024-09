เกษตรกรภาคอีสาน แห่! ร่วมงาน Sugarex Thailand 2024 อ้อย น้ำตาล และไบโอเอทานอล ปีที่ 5

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(12ก.ย.)เวลา 09.30 น. ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายสามารถ น้อยวัน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม และนายสมศักดิ์ วิวิธเกยูรวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น และ มร.เคนนี่ ยง กรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟร์เวิร์คส มีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยี Sugarex Thailand และ Agri Expo Thailand 2024 ครั้งที่ 10 และ Agri Expo 2024 ครั้งที่ 5 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2567 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)โดยมี นางพักตร์วิไล อารีย์วัฒนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ,นายพิพัฒน์ สุทธิวิเศษศักดิ์กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด ,นายรังสิต เฮียงราช ผู้อำนวยการ บริษัท ไทยชูการ์ มิสเลอร์ จำกัด , รศ.ดร.วิรัตน์ วาณิชศรีรัตนา นายกสมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย ,ดร.พิพัฒน์ วีระถาวร ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการด้านเกษตรศาสตร์/อุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ,Mr.ซาน เต็ง รองประธานสมาคมผลิตภัณฑ์น้ำตาลและอ้อยของเมียนมาร์ (MSCA) , นายปารเมศ โพธารากุล ประธานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย ,นายมนตรี คำพลประธานสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย ,นายสิทธิบูรณ์ รัชตะสุวิโรจน์ ประธานสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน และนายวุฒิไกร ไทยประยูร ประธานเกษตรกรแปลงใหญ่เขต 4 อีสานตอนบน ท่ามกลางความสนใจของ เกษตรกรและสื่อมวลชน ร่วมงาน อย่างคับคั่งมร.เคนนี่ ยง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟร์เวิร์คส มีเดีย ไทยแลนด์ จำกัด กล่าวว่า งาน Sugarex Thailand และ Agri Expo 2024 เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการเติบโตอย่างมั่นคงของภาคเกษตรและอุตสาหกรรมน้ำตาลในประเทศไทย ปีนี้มีผู้ประกอบการมากกว่า 400 แบรนด์ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ล่าสุดมาจัดแสดง และคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 4,000 คน โดยมีพื้นที่จัดแสดงงานมากกว่า 6,000 ตรม. งานนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกนายสามารถ น้อยวัน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงาน คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) กล่าวว่า "นโยบายสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ได้สนับสนุนและช่วยเหลือ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพเกษตรกรชาวไร่อ้อยให้มีผลผลิตอ้อยที่ดี เพื่อให้ได้น้ำตาลทรายที่มีคุณภาพ ทำให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยทั่วประเทศมีคุณภาพที่ดีขึ้น ทาง (สอน.) พร้อมส่งเสริมการนำเครื่องจักรกลมาใช้ในไร่อ้อยแบบครบวงจร มาทดแทนการขาดแคลนแรงงานคน รวมไปถึงการรองรับกับนโยบาย BCG Economy ที่จะผลักดันทำให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน"ขณะที่ นายสมศักดิ์ วิวิธเกยูรวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ระบุว่า "งาน Sugarex Thailand 2024 และ Agri Expo Thailand 2024 จะเป็นแรงผลักดันสำคัญในการส่งเสริมนวัตกรรมให้กับภาคการเกษตร รวมถึงเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาภาคการผลิตในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ และสำหรับ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น พร้อมที่จะขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะพยายามผลักดันภาคการเกษตร โดยการใช้นวัตกรรมเข้ามาส่งเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร เพิ่มผลผลิตต่อไร่ ให้มีมากขึ้น และมุ่งหวังในการสร้างความมั่นคงให้กับภาคการเกษตรให้เกิดความยั่งยืนต่อไป”สำหรับกิจกรรมไฮไลต์ในงาน ประกอบด้วย •นิทรรศการนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตน้ำตาลและไบโอเอทานอล จากบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ •การแสดงเครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตรที่ทันสมัย ครอบคลุมการทำไร่อ้อยแบบครบวงจร •การสัมมนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาล และเอทานอล •การประชุมนานาชาติ Thailand Sugar Conference 2024 ภายใต้หัวข้อ "Shaping the Future of Sugar Industry in Southeast Asia Together!"ภายในงานเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาความสามารถ และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่อนาคตที่ยั่งยืน! สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถเข้ามาชมงานได้วันที่ 12 – 13 กันยายน 2567 เวลา 10.00 - 17.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) จังหวัดขอนแก่น ข้อมูลเพิ่มเติม www.thaisugarexpo.com