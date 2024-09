ไทย-ลาวหารือร่วมมือแก้ปัญหาแม่น้ำโขง-เหือง สู่ความกินดีอยู่ดีประชาชนสองฝั่ง

วันนี้ (11 ก.ย.) เวลา 09.00 น. กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ราชอาณาจักรไทย ร่วมกับกรมทางน้ำ กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จัดประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-ลาว เพื่อดูแลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแม่น้ำโขง และแม่น้ำเหือง (Joint Committee for Management on Mekong River and Heung River : JCMH) ครั้งที่ 4 โดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ประธานคณะกรรมการร่วมฯ JCMH ฝ่ายไทย มอบหมายให้ นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าร่วมการประชุม ร่วมกับ นายจันทะลา พิมมะจัก หัวหน้ากรมทางน้ำ กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประธานคณะกรรมการร่วมฯ JCMH ฝ่ายลาวพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการเทคนิคร่วม ภายใต้คณะกรรมการร่วมไทย-ลาว นายสักรินทร์ อินทรสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง นายอุรินธ์ หุตะสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง นางมณฑ์หทัย รัตนนุพงค์ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นายเทียน พิบูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผน กรมทรัพยากรน้ำ นายธนินทร มังคละคีรี ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานทรัพยากรน้ำแม่น้ำโขง สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาตินางสาวสมกมล ทองใส ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินของรัฐ กรมที่ดิน นายธีรภัทร จุนทการ ผู้อำนวยการกองความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ นายมรุพงศ์ ตันสัจจา หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาพื้นที่ตลิ่งและชายฝั่ง สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง เจ้าหน้าที่สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมนริศรานุสรณ์ ชั้น 11 อาคาร 11 ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 และประชุมผ่านระบบ การประชุมทางไกล (Video Conference) 6นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมฯ JCMH ฝ่ายไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมการร่วมไทย-ลาว หรือ JCMH คือ คณะทำงานกลไกความร่วมมือของราชอาณาจักรไทย และ สปป.ลาว เพื่อแลกเปลี่ยนการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบต่อตลิ่งและฝั่งรวมทั้งระบบนิเวศวิทยา อันเกิดจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหือง เนื่องจากพื้นที่จังหวัดชายแดนมีกิจกรรม ที่อาจส่งผลกระทบต่อแม่น้ำที่เป็นแนวพรมแดนกั้นระหว่างสองประเทศ เช่น การดูดทราย การดำเนินการสิ่งก่อสร้างตามลำน้ำ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ บริเวณแม่น้ำและตลิ่งของทั้งสองฝ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์ และไม่นำไปสู่ปัญหาที่อาจจะกระทบต่ออีกฝ่าย จึงได้มีกลไกร่วมกันระหว่างสองฝ่ายสำหรับการหารือและดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมในแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหือง ซึ่งได้มีการประชุมร่วมกันไปแล้วจำนวน 3 ครั้งสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-ลาวครั้งนี้ เป็นการรับทราบผลการดำเนินการที่ผ่านมาของคณะอนุกรรมการเทคนิคร่วม ภายใต้คณะกรรมการร่วมไทย-ลาว เพื่อดูแลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหือง (Joint Technical Sub-Committee for Management on Mekong River and Heung River : JTMH) ที่ได้ดำเนินการร่วมมือกันเป็นอย่างดี ในการแก้ไขปัญหา และแก้ไขข้อกำหนดให้ครอบคลุม และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบด้วย ข้อกำหนดมาตรฐานด้านเทคนิคการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหือง และข้อกำหนดทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการดูดทรายตามแม่น้ำโขง และแม่น้ำเหือง (แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 1)ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนของทั้งสองประเทศที่อยู่ตามริมแม่น้ำโขง และแม่น้ำเหืองดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่มีผลกระทบต่อกัน และให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้นำผลการบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-ลาว เพื่อดูแลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหือง ครั้งที่ 4 ไปเผยแพร่ให้ภาครัฐ เอกชน และประชาชนของสองประเทศที่อยู่ตามแนวแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหือง ให้รับทราบและดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมฯ JCMH ในวันนี้ ได้มีการจัดทำบันทึกร่วมกันแบ่งเป็นสองฉบับ ได้แก่ ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาลาว ซึ่งทั้งสองภาษามีคุณค่าเท่าเทียมกัน นับเป็นความร่วมมือที่ดีของทั้งสองประเทศที่จะได้ร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และชัดเจนตรงกัน ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนของทั้งสองประเทศที่อยู่ตามแนวแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหืองต่อไป