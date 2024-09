ภาคเอกชนหนุนสร้างพิพิธภัณฑ์สวนหินกลางแจ้ง ม.ขอนแก่น ศูนย์เรียนรู้ธรณีวิทยาขนาดใหญ่ภาคอีสาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ. ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี (มข.) ,ผศ.นุศรา สุระโคตร รองคณบดีฝ่ายการศึกษา พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ,ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์, ผศ.เกียรติศักดิ์ ศรภิรมย์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี และคณาจารย์คณะเทคโนโลยี ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารจากโครงการ Subsurface Data for U นำโดยคณะผู้บริหารจากบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) นำโดยนายรังสรรค์ เพ็งพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสำรวจพร้อมด้วยตัวแทนจากบริษัท ชลัมเบอร์เจร์ จำกัด ,นายธนบดี ด้วงประเสริฐ Digital Service Delivery Manager Thailand and Myanmar ตัวแทนจากบริษัท เดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ,นายฐิตพล บุญประสิทธิ์ Country Managing Director และตัวแทนจากบริษัท ยิบอินซอย จำกัด ,นายสุภัค ลายเลิศ Executive Director & Chief Operation Office ในพิธีส่งมอบโปรแกรมและชุดคอมพิวเตอร์ในโครงการ Subsurface Data for U และพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์สวนหินกลางแจ้ง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่นผศ. ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี (มข.) กล่าวว่าสืบเนื่องจากการลงนาม mou ร่วมกันระหว่างคณะเทคโนโลยี และบริษัท ปตท. สำรวจฯ ทำให้เกิดการสนับสนุนการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สวนหินกลางแจ้งในพื้นที่คณะเทคโนโลยีที่รวบรวมตัวอย่างหินขนาดใหญ่จากหลายแหล่งในประเทศไทยเพื่อจัดแสดงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาของสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีและสำหรับให้นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไปเข้าเยี่ยมชมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติที่มีคุณค่ารวมทั้งให้การสนับสนุนข้อมูลธรณีวิทยาและวิศวกรรมปิโตรเลียม อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และฮาร์ดดิสก์ เพื่อการศึกษาและการวิจัยร่วมกันของสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี และเกิดเป็นโครงการ Subsurface Data for U หรือ Subsurface Data for University เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และสร้างนักธรณีวิทยาที่มีศักยภาพสูง ส่งเสริมการศึกษาวิจัยร่วมกันในมิติของการศึกษาธรณีโครงสร้างใต้ผิวดินและการสำรวจแหล่งปิโตรเลียมที่สำคัญ รวมทั้งการทำวิจัยร่วมกันที่เกี่ยวกับการดักจับ และการกักเก็บคาร์บอนหรือ Carbon Capture and Storage (CCS) ในหมวดหินผานกเค้าอายุเพอร์เมียน (ประมาณ 250 ล้านปี) ที่เป็นชั้นหินกักเก็บปิโตรเลียมหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่ง CCS เป็นกระบวนการในการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งกำเนิดในภาคอุตสาหกรรม และนำมากักเก็บไว้ในชั้นหินใต้ดินอย่างถาวร โดยไม่ปล่อยกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ มีการบริหารจัดการ การติดตาม และตรวจสอบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกกักเก็บอย่างเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยในทุกขั้นตอน เทคโนโลยี CCS มีศักยภาพในการช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมีนัยสำคัญ หลายประเทศจึงวางแผนให้เป็นเทคโนโลยีหลักในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศได้ในปริมาณมากกว่าเทคโนโลยีรูปแบบอื่นผศ.ดร.อารยา กล่าวอีกว่า ต้องขอขอบคุณทาง ปตท.สผ.ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนพันธกิจการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงและตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างยั่งยืน รวมทั้งการวิจัยที่ส่งผลกระทบสูงต่อสังคม ประเทศไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและพัฒนาโครงการ CCS โดยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 ได้เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการดักจับ การใช้ประโยชน์และการกักเก็บคาร์บอนของประเทศมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีปณิธานในการสร้างความยั่งยืนของสังคม และคณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีนำองค์ความรู้ทำงานร่วมกับเครือข่ายภาคเอกชนและเครือข่ายศิษย์เก่า เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกับประชาคมโลก โดยนำเทคโนโลยีด้านการดักจับ การใช้ประโยชน์และการกักเก็บคาร์บอน มาประยุกต์ใช้ในภาคพลังงาน และภาคอุตสาหกรรม.