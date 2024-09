(คลิป)สมภาคภูมิ! “ข้าวตอกอัดข้างวัดเสด็จ”คืนชีพขนมโบราณ 100 ปี ขึ้นชั้น The Best กำแพงเพชร

นานจนต้องท้าวความ สำหรับขนมที่เกิดขึ้นข้างวัดเสด็จกว่า 100 ปีก่อน สมัย..คุณยายทวดทองย้อย จันโทสถ ส่งต่อให้คุณตามัด-คุณยายเจียม จันโทสถ (ลูกชายและลูกสะไภ้) จนวันนี้ “ข้าวตอกอัดข้างวัดเสด็จอบควันเทียน” ได้ฟื้นคืนชีพกลับมาอย่างสง่างามให้รุ่นลูกหลาน โดย “ครูโอ๋” คุณานนท์ ทองงิ้ว ได้รักษาต่อยอดและเรียนรู้ถึงคุณค่าขนมไทยพื้นบ้านกระทั่งชาวกำแพงเพชร ได้ช่วยกันโหวตและผลักดันให้ “ขนมข้าวตอกอัดข้างวัดเสด็จ” ของตามัด-ยายเจียม ก้าวขึ้นมา เป็น The Best Local Food รสชาติที่หายไปของจังหวัดกำแพงเพชร อย่างสมภาคภูมิ ต่อจากนี้ขนมไทยข้างวัดธรรดาๆ จะเป็นสื่อแทนใจจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ เป็นขนมพื้นบ้าน 1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น ปี 2567 จังหวัดกำแพงเพชร คือ "ข้าวตอกอัด"ซึ่ง “ข้าวตอกอัด” ถือเป็นอาหารว่างประจำถิ่นตั้งแต่บรรพบุรุษ หลังจากที่ปู่ย่าตายายเก็บเกี่ยวข้าวในนาเสร็จ มักจะนำข้าวเปลือกมาคั่วให้ได้เป็นข้าวตอก แล้วนำไปคลุกกับมะพร้าวขูด และน้ำตาลมะพร้าว อัดลงไปในแป้นพิมพ์ นิยมนำไปทำบุญวันสารท และวันสำคัญต่าง ๆ รสชาติความอร่อย ความหวานมันกลิ่นหอม ด้วยการอบควันเทียนน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นครูโอ๋-คุณานนท์ ทองงิ้ว เล่าว่า คุณตามัดคุณยายเจียม จันโทสถ เดิมทีมีที่อยู่อาศัยข้างวัดเสด็จ สมัย พ.ศ.2497 คุณตากับคุณยายได้ทำขนมข้าวตอกอัด ต่อมาคุณตากับคุณยายได้เสียชีวิตไป ทำให้ครอบครัวนึกถึงการที่จะส่งขนมชิ้นหนึ่ง ให้ขึ้นชื่อว่าเป็นของดีเมืองกำแพงชิ้นใหม่ขึ้นมา หรือของฝากเมืองกำแพงอีกหนึ่งชิ้น ตนนึกข้าวตอกอัดที่คุณตากับคุณยายเคยทำ จึงได้นำสูตรคุณตาคุณยายมาทำและจำหน่าย ได้รับการตอบรับจากลูกค้าสั่งซื้อไปรับประทานทุกวัน ได้รับรางวัลเป็นรสชาติที่อร่อย เป็น The Best Local Food 2024 รสชาติที่หายไปข้าวตอก คือ การนำข้าวเปลือกมาคั่วให้ร้อนๆ จนเมล็ดแตกพอง แล้วคัดเอาส่วนข้าวตอกขาวๆ ส่วนเปลือกหรือกากจะถูกคัดทิ้ง จากนั้นนำข้าวตอกมาคั่วอีกครั้งให้ร้อน แล้วนำไปตำให้ระเอียดพอประมาณ เริ่มการทำจากนำมะพร้ามขูดมาใส่ในภาชนะแล้วบีบคั้นให้มีน้ำกะทิออกมาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ต่อด้วยน้ำตาลมะพร้าวใส่ลงไป คลุกเคล้าให้เข้ากัน ตามด้วยน้ำตาลทราย บางท่านจะเห็นได้ว่าใส่ทั้งน้ำตาลมะพร้าว-น้ำตาลทรายจะหวานเกินไปหรือไม่ แต่ที่จริงแล้วเมื่อนำข้าวตอกใส่ผสมลงไปแล้ว รสชาติจะมีความพอดีที่ลงตัวจากนั้นอบด้วยควันเทียนก่อนที่จะนำมาอัดในแม่พิมพ์ เป็นทรงเจดีย์และทรงดอกพิกุล แล้วนำมาอบในควันเทียนอีกครั้ง เท่านี้ก็สามารถรับประทานได้แล้วซึ่งนอกจากข้าวตอกอัดแบบดั้งเดิมแล้ว ได้ต่อยอดโดยนำกล้วยไข่ ผลไม้ที่เป็นอัตลักษณ์ประจำจังหวัดกำแพงเพชร สอดไส้ลงไป กลายเป็นข้าวตอกอัดกล้วยไข่อีกด้วย รวมถึงคนรักสุขภาพนำธัญพืชมาเป็นไส้มีความอร่อยไม่แพ้กัน ซึ่งจำหน่ายในราคา 15-20 บาท สามารถสอบถามรายละเอียดได้ “ครูโอ๋” คุณานนท์ ทองงิ้ว ไร่แรงดิน เลขที่ 304/2 ถนนเทศา 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทร 096 861 6544