Seafood from Norway เดินสายสู่ขอนแก่นกับแคมเปญ “Norwegian Thai Taste วัตถุดิบอันล้ำค่า...สู่อาหารไทย 4 ภาค”

31 สิงหาคม 2567 - Seafood from Norway สัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงแหล่งกำเนิดของอาหารทะเลที่จับได้หรือเพาะเลี้ยงในแหล่งน้ำทะเลที่เย็นและใสสะอาดของประเทศนอร์เวย์ประสบความสำเร็จกับแคมเปญการสื่อสารและการตลาดต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ มาเป็นเวลาหลายปี และถึงเวลาเดินสายมาจังหวัดขอนแก่นเป็นครั้งแรกเพื่อเปิดตัวแคมเปญ ‘Norwegian Thai Taste วัตถุดิบอันล้ำค่า...สู่อาหารไทย 4 ภาค’ พร้อมกับ ญาญ่า - อุรัสยา เสปอร์บันด์ พรีเซ็นเตอร์ของ Seafood from Norway ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายตลาด พร้อมทั้งร่วมมือกับร้านอาหารท้องถิ่น และร้านค้าพาร์ตเนอร์ทั่วประเทศ ผ่านการผสมผสานอาหารทะเลนอร์เวย์ เช่น แซลมอนนอร์วีเจียนซาบะ และฟยอร์ดเทราต์ เข้ากับอาหารไทยท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคสำหรับการเดินสายในจังหวัดขอนแก่น Seafood from Norway ได้ร่วมมือกับเฮือนคำนาง ร้านอาหารสไตล์เชฟเทเบิล ที่นำเสนอศิลปะวิทยาการด้านอาหารอีสาน (Isan Gastronomy) ผ่าน ‘พาข้าว’ หรือสำรับอาหารสุดพิเศษ 6 เมนูที่ผสมผสานอาหารทะเลคุณภาพเยี่ยมชื่อเสียงระดับโลกจากนอร์เวย์เข้ากับรสชาติความอร่อยของอาหารพื้นถิ่นอีสาน ได้แก่ เมี่ยงกลีบบัวน้ำอ้อยกับแซลมอนย่างเกลือ สลัดผักพื้นบ้านกับแซลมอนซอสปลาร้างาขาว นอร์วีเจียนซาบะต้มใบส้มโมง น้ำพริกนอร์วีเจียนซาบะกับกะหล่ำปลีดองน้ำมะพร้าว หลามอ๋อฟยอร์ดเทราต์ และฟยอร์ดเทราต์รมควันคู่ตำถั่วมะกอกฝน เสิร์ฟพร้อมข้าวเหนียวฮางไฟ โดยเมนูเหล่านี้จะเข้ามาอยู่ในพาข้าวของร้านเฮือนคำนางจนถึงเดือนตุลาคม 2567น.ส.โอซฮิลด์ นัคเค่น ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สภาอุตสาหกรรมอาหารทะเลนอร์เวย์ (NSC) กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้สัมผัสกับรสชาติที่แสนอร่อยของอาหารอีสานผ่านการใช้อาหารทะเลนอร์เวย์ร่วมกับร้านอาหารเฮือนคำนาง จังหวัดขอนแก่น โดยแซลมอน นอร์วีเจียนซาบะ และฟยอร์ดเทราต์มีรสชาติ เนื้อสัมผัส ที่เป็นเอกลักษณ์ สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลาย ทั้งยังมีจุดขายที่โดดเด่นในตลาด อาหารทะเลเหล่านี้ได้รับการเพาะเลี้ยงและจับจากน้ำทะเลที่เย็นและใสสะอาดของนอร์เวย์ ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบสำหรับปลา และมีการประมงที่ตั้งอยู่บนความยั่งยืน นี่เป็นโอกาสอันดีสำหรับธุรกิจท้องถิ่นของไทยตลอดห่วงโซ่คุณค่าที่จะได้รับประโยชน์จากการผสมผสานอาหารทะเลนอร์เวย์เข้ากับอาหารไทย”น.ส.ณัฎฐภรณ์ คมจิต ผู้ก่อตั้งร้านเฮือนคำนาง กล่าวว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสในการเป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่นในการรังสรรค์เมนูโดยนำวัตถุดิบชั้นเลิศจากนอร์เวย์ มาปรุงประกอบด้วยศาสตร์การปรุงอาหารชั้นสูงที่เปี่ยมไปด้วยภูมิปัญญาของคนอีสาน เป็นเมนูอร่อยล้ำค่า มอบแด่แขกคนพิเศษ เราเชื่อว่าการร่วมมือกับ Seafood from Norway จะเป็นแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจและช่วยสร้างมูลค่าสำหรับอาหารพื้นถิ่นอีสาน และเป็นประตูสู่วัฒนธรรมของเราต่อไป”งานเลี้ยงอาหารกลางวันที่ร้านเฮือนคำนาง จังหวัดขอนแก่นภายใต้แคมเปญ ‘Norwegian Thai Taste วัตถุดิบอันล้ำค่า...สู่อาหารไทย 4 ภาค’ ได้รับเกียรติจาก น.ส.เทย์เออะ มาร์ทีเนอะ อ็อตมันน์ รักษาการเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทยมาร่วมงาน พร้อมกับญาญ่า - อุรัสยา เสปอร์บันด์ พรีเซ็นเตอร์ของ Seafood from Norway ในประเทศไทย พาร์ตเนอร์ สื่อและอินฟลูเอนเซอร์ท้องถิ่นพร้อมทั้งกิจกรรมโปรโมชันในร้านค้าพาร์ตเนอร์ ได้แก่ แม็คโคร ท็อปส์ บิ๊กซี โลตัส ฟู้ดแลนด์ และธรรมชาติซีฟู้ดทุกสาขาทั่วประเทศตลอดทั้งเดือนกันยายน 2567นอกจากนี้ บิ๊กซี ขอนแก่น ยังได้จัดกิจกรรมเล่นเกมและลุ้นรับของรางวัล ณ บูท ‘Norwegian Thai Taste วัตถุดิบอันล้ำค่า...สู่อาหารไทย 4 ภาค’ ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม-1 กันยายน 2567 นี้เท่านั้น