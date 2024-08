เปิดตัว CPAC ซูเปอร์ซีรีส์ THE HERO “ผู้ช่วยงานก่อสร้างทั่วไทย” ที่ จ.ขอนแก่น

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด หรือ RMC Northeast Business นำโดยคุณภัทรพันธ์ กมลาภรณ์ RMC Director-Northeast และคุณวรสรรค์ วรรณชมภู RMC Manager-Northeast พร้อมด้วยคุณสิริญญา เหลียงไพบูลย์ CPAC and Green Solution Marketing and Branding Director จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ “ความเสียหายคอนกรีตและการเสื่อมสภาพของคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมแนวทางป้องกัน” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “CPAC ซูเปอร์ซีรีส์ THE HERO ผู้ช่วยงานก่อสร้างทั่วไทย” ประเดิม Road Showภายในงานได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ผ่านการบรรยาย 3 หัวข้อ เริ่มด้วย รศ.เมธี บุญพิเชฐวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายในหัวข้อ “การเสื่อมสภาพของคอนกรีตเสริมเหล็กจากสภาวะแวดล้อมดินเค็มความเสียหาย การเสื่อมสภาพของคอนกรีตเสริมเหล็ก และแนวทางการป้องกัน”การเสื่อมสภาพของคอนกรีตเสริมเหล็ก แบ่งออกได้หลายสาเหตุ เช่น ทางกายภาพ ทางเคมี ทางกล ทางชีวภาพ และการเสื่อมสภาพโดยรวม ซึ่งสาเหตุเหล่านี้อาจทำให้เกิดผลกระทบทางวิศวกรรมโครงสร้างได้ นอกจากนี้ยังกล่าวถึงมาตรฐานของงานคอนกรีต แนวทางป้องกัน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับลักษณะของงานที่จะใช้นายศักรินทร์ เหลืองกำจร Group Leader Green Construction บรรยายความรู้ด้านคอนกรีตในหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยีคอนกรีตสำหรับงานก่อสร้างสมัยใหม่” โดยได้กล่าวถึงความรู้ขั้นพื้นฐานของการเลือกใช้คอนกรีต และมาตรฐานการออกแบบคอนกรีตให้มีอายุการใช้งานยาวนาน ทั้งนี้ นำเสนอสินค้าคอนกรีตพิเศษที่ตอบโจทย์ทุกพื้นที่และเหมาะสมกับแต่ละหน้างาน เช่น คอนกรีตมารีน ซีแพค คอนกรีตทนซัลเฟต ซีแพค คอนกรีตกันซึม ซีแพค เป็นต้น และการก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้วยคอนกรีตสมรรถนะสูง (Ultra High Performance Concrete) ทดแทนการใช้โครงสร้างเหล็ก ถือเป็นการพลิกโฉมอุตสาหกรรมการก่อสร้างของไทยสู่ระดับสากลปิดท้ายด้วยนายภานุวัฒน์ วรวิเศษ Concrete Tech & Technical Service Manager-Northeast บรรยาย ในหัวข้อ “คอนกรีตซีแพคซูเปอร์ทนดินเค็ม” สินค้า High Value Product-Flagship ของภาคอีสาน ทั้งนี้พื้นที่ภาคอีสานเป็นพื้นที่ดินเค็มมากที่สุด “คอนกรีตซีแพคซูเปอร์ทนดินเค็ม” เป็นคอนกรีตที่ออกแบบมาเพื่อต้านทานการซึมผ่านของคลอไรด์และซัลเฟตที่สะสมอยู่ในดินได้เป็นอย่างดี เพราะคลอไรด์และซัลเฟตจะส่งผลร้ายต่อโครงสร้างคอนกรีต โดยคลอไรด์จะเร่งปฏิกิริยาการเกิดสนิมของเหล็กเสริม ทำให้สนิมเกิดได้เร็วขึ้น ส่วนซัลเฟตจะทำปฏิกิริยากับคอนกรีต ทำให้คอนกรีตเสื่อมสภาพเร็วขึ้น และมีความแข็งแรงลดลงสำหรับ “คอนกรีตซีแพคซูเปอร์ทนดินเค็ม” มีคุณสมบัติต้านทานการซึมผ่านของคลอไรด์และซัลเฟต สามารถต้านทานการซึมผ่านของคลอไรด์ ได้ถึงระดับความเข้มข้น 10,000-27,000 ppm และต้านทานซัลเฟตได้ถึงระดับความเข้มข้น 2,200 ppm พร้อมกันนี้นอกจาก CPAC ซูเปอร์ซีรีส์ THE HERO จะช่วยเรื่องงานก่อสร้างแล้ว ยังเป็นผู้ช่วยรักษ์โลก เพราะสามารถลดคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยคอนกรีตสูตรพิเศษ CPAC Low Carbon เมื่อใช้คอนกรีต 1 คิว ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 25 กิโลกรัม เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 2.5 ต้น