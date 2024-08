นิคมฯ แหลมฉบังจัดกิจกรรม Let's Zero Together ปลูกเพื่อ (ลด) สู่อนาคตที่ยั่งยืน

ศูนย์ข่าวศรีราชา -

นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เผยถึงการจัดกิจกรรมดังกล่าวว่าเป็นไปตามนโยบายของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กนอ. ที่มีความมุ่งมั่นในการผลักดันภาคอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับการรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และยังสามารถสร้างนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว ที่ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและผลิตอากาศบริสุทธิ์สู่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (21 ส.ค.) นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดกิจกรรม Let's Zero Together ปลูกเพื่อ (ลด) สู่อนาคตที่ยั่งยืน ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นที่ป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมี นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง นำคณะผู้บริหาร พนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังตลอดจนเครือข่ายพันธมิตรที่ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ ผู้ส่งมอบ คู่ค้า และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา พ่อค้าประชาชน ในชุมชนต่างๆ เข้าร่วมกว่า 200 คนภายใต้กิจกรรม "Let's Zero Together ปลูก เพื่อ (ลด) สู่อนาคตที่ยังยืน" ประจำปี 2567 ที่จะช่วยส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กนอ. มีกรอบทิศทางที่ชัดเจน ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มความหลากหลายของชนิดสัตว์ทะเลและสัตว์บก ความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนในระดับดี อีกทั้งยังเป็นการรักษาระบบนิเวศให้คงอยู่อย่างสมดุล และยังยื่นภายในกิจกรรมยังมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “คุณค่าและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าชายเลน” รวมถึงคาร์บอนสะสมในพื้นที่ป่าชายเลน และสาธิตวิธีการปลูกต้นไม้ และกิจกรรมปลูกป่าชายเลน จำนวน 600 ต้น