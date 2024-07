(คลิป)สมพระเกียรติ! มกุฎราชกุมารแห่งมาเลเซีย เสด็จอุทัยธานี ชมขบวนฮาร์เล่ย์แปรอักษร WE LOVE THE KING 10

เย็นวันนี้(27 ก.ค.) มกุฎราชกุมารแห่งมาเลเซีย เตงกู ฮัสซานัล อิบราฮิม อลัม ชาห์ (Your Royal Highness Tengku Muhammad Fakhry Petra Ibni Almarhum Sultan Ismail Petra The Crown Prince Of Kelantan) ได้เสด็จเยือนจังหวัดอุทัยธานี เป็นการส่วนพระองค์ ไปที่สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานีเพื่อร่วมชมการแปรขบวนเป็นอักษรคำว่า “WE LOVE THE KING 10” กิจกรรม “รวมพลคน Harley รักในหลวง” โดยชมรม Immortals และผู้ขับขี่สองล้อกว่า 1,000 คัน พร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2567โดยมีนายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี พล.ต.ต.ณรงค์เดชศ์ ศักดิ์สมบูรณ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี นายวิฑูรย์ สิรินุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ส่วนราชการ ประชาชนเข้าร่วมอย่างคับคั่งชมรม Immortals และผู้ขับขี่สองล้อกว่า 1,000 คัน คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้าน ได้จัดขบวนแปรอักษรคำว่า WE LOVE THE KING 10 บริเวณหน้า พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีความสูง 28 เมตร ความสูงรวมเวทีและตราประจำพระองค์ 33.5 เมตร หรือประมาณตึก 10 ชั้น ตั้งสง่าอยู่ ณ สนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ก่อนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กันท่ามกลางสายฝนจนเสร็จสิ้นพิธี ด้วยความพร้อมใจแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้