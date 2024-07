ชวนดำดิ่งลงสู่โลกใต้มหาสมุทร ตื่นตาตื่นใจไปกับ VIJITR 5 ภาค @ชลบุรี เกาะใต้น้ำมหัศจรรย์

ค่ำวันนี้ (17 ก.ค.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดใหญ่ "งาน VIJITR 5 ภาค @ชลบุรี เกาะใต้น้ำมหัศจรรย์ The Magic Of Underwater World" งานมหกรรมแสง สี เสียง และสื่อประสมที่ทันสมัย ภายใต้แนวคิดการสร้างสีสันบรรยากาศยามค่ำคืนให้กับเกาะลอย ศรีราชา ในรอบสื่อมวลชน พร้อมเสิร์ฟความอร่อยกับร้านอาหารภายในชุมชน และเสียงเพลงกระทิ่มจากศิลปินชื่อดังระดับประเทศ นำโดย TILLYBIRDS, SLAPKISS และ SERIOUS BACON ระหว่างวันที่ 20-28 กรกฎาคม 2567 ณ เกาะ ลอย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยในค่ำวันนี้เป็นรอบสื่อมวลชนนางสาวอุไร มุกประดับทอง ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานพัทยา เผยว่า เนื่องจากทางรัฐบาลมีนโยบายต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกมิติ เพื่อให้อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวเติบโตและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศอย่างยั่งยืน กลายเป็นที่มาของโครงการ ภาค "VIJITR 5 ชลบุรี” โดยมีการใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มาผสมผสานกับ Soft Power ผ่านการ จัดกิจกรรมในพื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยโครงการนี้มุ่งเน้นไปที่การสร้างประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าและสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศรวมถึงการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เข้าร่วม กิจกรรมและเพิ่มการใช้จ่ายในพื้นที่ดังกล่าวภายในงานทุกท่านจะสามารถตื่นตาตื่นใจไปกับเทศกาลแสงไฟดิจิทัลอาร์ตสุดตระการตาที่ ถ่ายทอดความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทย ผ่านการจำลองบรรยากาศของผืนน้ำ สัตว์ป่าสัตว์ทะเลน้อย ใหญ่ และปะการังอันเปรียบเสมือนอัญมณีใต้ท้องทะเล เมื่อได้เดินเข้ามาในงานแล้วจะให้ความรู้สึกเสมือน ดำน้ำอยู่ในเกาะใต้น้ำมหัศจรรย์เหนือจินตนาการด้วยเทคนิคการแสดงแสง เสียงผสมผสานกับ Projection Mapping การประดับตกแต่งไฟ การแสดง Lighting งาน VIJITR 5 ภาค @ชลบุรี เกาะใต้น้ำมหัศจรรย์ The Magic Of Underwater World มีจุดจัด แสดง 15 จุดดังนี้ 1. เกาะลอย มหัศจรรย์ ทางเข้าเกาะใต้น้ำมหัศจรรย์ เสมือนให้ทุกคนได้เข้าสู่โลกของเกาะใต้น้ำ 2. สวรรค์นักประดาน้ำ สร้างภาพจำของวิจิตรเกาะลอยด้วย นักประดาน้ำขนาดยักษ์3. ทางเดินสีคราม สร้างการรับรู้ของสถานที่ท่องเที่ยวใหม่แห่งเกาะลอย "สะพานม่วง" 4. ม่านน้ำเนรมิตร โลกแห่งใต้ท้องทะเลที่เนรมิตรขึ้นมาผ่านม่านน้ำความยาวกว่า 30 เมตร 5. เรือแห่งวิถีประมง แสดงให้เห็นถึงความผูกพันของผู้คนภาคตะวันออกกับวิถีประมง 6. วิจิตรปะการัง วิจิตรตระการตาแห่งปะการัง เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของทะเลไทย 7. มหาสมุทรอควาเรียม เรียนรู้และสัมผัสสัตว์น้ำใต้ท้องทะเลไทยอย่างใกล้ชิด 8. สีสันแห่งท้องทะเล ตระการตากับสัตว์น้ำนานานพันธุ์ใต้ทะเล9. ปลาแห่งโชค ปลากระเบนที่เปรียบเสมือนตัวแทนของโชคลาภแห่งท้องทะเล 10. วิจิตรวารี ความงดงามเมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบกับสายน้ำวารีแห่งชีวิต 11. มหัศจรรย์ภูผาสู่มหาสมุทร บอกเล่าเรื่องราวของความงดงามของชลบุรีทั้งบนบกและในน้ำ 12. ศาลาศรัทธาวารี ความศรัทธาที่เป็นดั่งหัวใจแห่งชาวศรีราชา 13. ศาลาใต้มหาสมุทร มิติใหม่แห่งความเชื่อและความศรัทธาใต้มหาสมุทร 14. ลมหายใจท้องสมุทร เต่าทะเล สัญลักษณ์ของลมหายใจแห่งมหาสมุทร และ 15. อัญมณีแห่งท้องทะเล ปะการัง สัญลักษณ์ของอัญมณีล้ำค่าใต้มหาสมุทรโดยในงานจะมี Highlights การแสดง 3 จุด จัดการแสดงวันละ 8 รอบ ๆ ละ 5 นาที ม่านน้ำเนรมิตร เมื่อเดินสุดปลายสะพานสีม่วง ทุกคนจะเหมือนเข้าไปในโลกแห่งใต้ท้อง ทะเลที่เนรมิตรขึ้นมาผ่านม่านน้ำความยาวกว่า 30 เมตร บอกเล่าเรื่องราวของมหาสมุทรยาม ค่ำคืนใต้แสงจันทร์ที่ทอแสงประกายจากดวงจันทร์กระทบกับผืนน้ำเกิดเป็นภาพเหนือ จินตนาการ รอบการแสดง 19.00 น. / 19.30 น. / 20.00 น. / 20.30 น. / 21.00 น. / 21.30 น. / 22.00 น. / 22.30 น.มหาสมุทรอควาเรียม เมื่อลงลึกเข้าสู่ใต้ท้องทะเล จะพบความมหัศจรรย์แห่งสิ่งมีชีวิตใต้ ทะเล มหาสมุทรอควาเรียมนี้ จะเปรียบเสมือนการที่ให้ทุกท่านได้เข้าสู่ อควาเรียมกลางทะเล ได้ เรียนรู้และสัมผัส สัตว์ใต้ท้องทะเลไทยอย่างใกล้ชิด อาทิเช่น วิถีแห่งเต่าทะเล ปลาสวยงามนานา ชนิด รวมถึงสีสันความงดงามของใต้ทะเลไทย รอบการแสดง 19.10 - 19.15 น. / 19.40 - 19.45 น. / 20.10 น. / 20.40 น. / 21.10 น. / 21.40 น. / 22.10 น. / 22.40 น.มหัศจรรย์ภูผาสู่มหาสมุทร ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติแห่งภาคตะวันออกถือเป็น ความงดงามทั้งบนบกและใต้ท้องทะเล ทั้งภูเขาใหญ่และความอุดมสมบูรณ์ของทะเลไทย บอก เล่าเรื่องราวของความงดงามทั้งบนบกและในน้ำ ผ่านการแสดง projection mapping รอบการ แสดง 19.20 น./19.50 น. /20.20 น. / 20.50 น. / 21.20 น. / 21.50 น. / 22.20 น. / 22.50 น.นอกจากนี้ ททท. ได้เชิญศิลปินชั้นนำ ได้แก่ TILLYBIRDS, SLAPKISS, SERIOUS BACON มาร่วม มอบเสียงเพลงเพิ่มดีกรีความสนุกภายในงาน และยังมีการจัดจำหน่ายสินค้า ร้านอาหาร จากผู้ประกอบ การร้านค้าภายในชุมชน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับชมกิจกรรม การแสดง และรายละเอียดอื่น ๆ ของงาน "VIJITR 5 ภาค" สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : วิจิตร 5 ภาค, Facebook : TAT Contact Center หรือ โทร. 1672