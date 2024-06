(คลิป)องค์กรเอกชนตระเวนตั้งจอฉายหนังสอนต่างด้าวอยู่ไทยให้สงบสุข แนะเปิดสถานะ“ผู้ลี้ภัย”รับอนาคตแรงงานทะลักเพิ่ม

องค์กร เสมสิกขาลัย (SEM – Spirit in Education Movement) ซึ่งเป็นหน่วยงานการกุศลภายใต้มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ได้ดำเนินโครงการ Myanmar Film Tour 2024 เพื่อพบปะกับกลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติโดยเฉพาะผู้ที่เข้ามาใช้แรงงานและเรียนหนังสือในประเทศไทย ภายใต้กิจกรรมที่มีการจัดเสวนาและการฉายภาพยนตร์ให้ความรู้และข้อคิดกับชาวต่างชาติ ตลอดเดือน มิ.ย.นี้ซึ่งเมื่อวันที่ 12 มิ.ย.2567 ได้จัดกิจกรรมที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยฉายภาพยนตร์สั้น บอกเล่าเหตุการณ์การลี้ภัยจากความสงบในประเทศเมียนมา การเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ต่างๆ ข้อคิดในการใช้ชีวิต ฯลฯ เพื่อให้อยู่ในสังคมไทยได้อย่างสงบสุขและถูกต้องตามกฎหมาย โดยอาจารย์สืบสกุล กิจนุกร หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ และนายวิชัย จันทวาโร ผู้จัดการโครงการเสมสิกขาลัย ให้ข้อมูลร่วมถามตอบในประเด็นต่างๆ จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมนอกจากนี้คืนวันที่ 13 มิ.ย.ยังมีการจัดกิจกรรม Myanmar Film Tour 2024 ในตลาดใหม่แม่กรณ์ ถนนพหลโยธินสายใน เทศบาลนครเชียงราย มีการแสดงจากเด็กและเยาวชนชาวเมียนมา ฉายภาพยนตร์หลายเรื่อง เช่น From Burma tp Timor-Leste,My Note to Spring,Women at War,Special Program ฯลฯ ซึ่งมีเนื้อหาชาวเมียนมาถูกหลอกบังคับให้ทำงานในเรือไม่มีทะเบียนลำหนึ่งแต่หนีรอดขึ้นฝั่งติมอร์ เลสเต้ เป็นแง่คิดให้ผู้ที่จะทำงานประมงต้องขึ้นเรือที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น หรือบางเรื่องเป็นเนื้อหาสตรีผู้สูญเสียญาติเกือบทั้งหมดเพราะสงครามในรัฐคาเรนนี ฯลฯ ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวเมียนมาที่ทำงานอยู่ใน อ.เมืองเชียงราย พาครอบครัวไปชมประมาณ 300 คนอาจารย์สืบสกุล กล่าวว่าแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยปัจจุบันมีประมาณ 3.6 ล้านคน เป็นชาวเมียนมา 2.7 ล้านคน กัมพูชา 8.9 ล้าคน ลาว 2.8 แสนคน เวียดนาม 5.4 พันคน แม้ในช่วงเกิดวิกฤติไวรัสโควิด-19 ยังมีแรงานจดทะเบียนอีกกว่า 4 แสน ในปี 2564 และ 7 แสนในปี 2565 กระทั่งปี 2566 เพิ่มเป็น 1 ล้านเมื่อพ้นวิกฤติก็มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นที่ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ จ.เชียงราย ต้องจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับแรงงานเพื่อให้อยู่ในสังคมไทยได้อย่างสงบสุข และขณะเดียวกันก็เพื่อให้คนไทยได้มีความเข้าใจในกลุ่มแรงงานเหล่านี้ด้วยอาจารย์สืบสกุล กล่าวอีกว่าเมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2567 คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.) ได้จัดประชุมครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารกรมการจัดหางาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม ซึ่งที่ประชุมมีมติจะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเตรียมเปิดให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่คาดว่ามีอยู่ในประเทศไทยประมาณ 2 ล้านคน ให้เข้ามาจดทะเบียนให้ถูกต้อง ฯลฯ จึงเป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าจับตากันต่อไปนายวิชัย กล่าวว่ากิจกรรมทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของ Myanmar Film Tour 2024 จัดโดยองค์กรเสมสิกขาลัย (SEM – Spirit in Education Movement) ซึ่งเป็นหน่วยงานการกุศลภายใต้มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ตระเวนจัดไปทั่วประเทศไทยและต่างประเทศภายในเดือน มิ.ย.นี้ เพราะวันที่ 20 มิ.ย.2567 เป็นวันผู้ลี้ภัยโลกและเนื่องจากแรงงานเมียนมา-อื่นๆ มีบทบาทต่อประเทศไทยจนหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้ โครงการจึงเน้นให้ความรู้กับแรงานต่างด้าวในประเทศไทย เช่น ให้ทำตามกฎหมาย ให้ปรับตัวเข้ากับสังคมไทย ประสานวัฒนธรรมกับคนไทย ฯลฯทั้งนี้ในอนาคตเห็นว่าจากสถานการณ์ในประเทศเมียนมาและจำนวนการเข้ามาที่มากขึ้นประเทศไทยควรเปิดให้มีสถานะ "ผู้ลี้ภัย" อาจจะกำหนดระยะเวลา 3-4 เดือนต่ออายุ 1 ครั้ง เพราะปัจจุบันไม่ได้มีแต่แรงงานที่เข้ามาแต่ยังมีผู้สูงอายุ เด็ก ฯลฯ ที่หนีภัยสงครามเข้ามาด้วยโดย Myanmar Film Tour 2024 จัดครั้งแรกที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 มิ.ย., อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อวันที่ 8 มิ.ย., จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.,อาคารเอ็ม สแคว์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.,ตลาดใหม่แม่กรณ์ จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.และมีกำหนดจะจัดที่สำนักงานมูลนิธิสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป กรุงเทพฯ วันที่ 21-22 มิ.ย.โดยมีการเชิญหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ก่อนจัดส่งท้ายที่ จ.ระนอง ในวันที่ 30 มิ.ย. นอกจากนี้ยังมีการจัดในต่างประเทศคือที่ไต้หวันในวันที่ 29 มิ.ย.และอินโดนีเซียในวันที่ 15 มิ.ย.ด้วย.