"เศรษฐา"เที่ยวกาดจริงใจเปิดงาน IGNITE TOURISM THAILAND ผลักดันท่องเที่ยวไทย

วันนี้(8มิ.ย.67) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี เดินทางมายังตลาดจริงใจมาร์เก็ต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการเมืองน่าเที่ยว ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการของรัฐบาลตามนโยบาย IGNITE TOURISM THAILAND เพื่อมุ่งผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมายการเป็น Tourism Hub ที่สำคัญของโลก ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการนำเสนอ ให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมทางการท่องเที่ยวของเมืองน่าเที่ยว ผ่านแนวคิด 5 Must Do in Thailand นำเสนอเสน่ห์ไทย ด้วย Must Eat อิ่มอร่อยกับอาหารถิ่นทั่วไทย Must See ละลานตาวัฒนธรรมไทย Must Seek Unseen ถิ่นน่าเที่ยว Must Buy หัตถกรรมล้ำค่าน่าซื้อฝาก และ Must Beat สุดยอดกีฬา ท้าทายกายใจ ซึ่งล้วนแสดงถึงเสน่ห์ความเป็นไทยที่จะมัดใจนักท่องเที่ยวตลอดจนเปิด Route เส้นทางเมืองน่าเที่ยวเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของ 5 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย ที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้ง 365 วันโดยกิจกรรมในวันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการแสดงความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่ต้องการผลักดัน เชื่อมโยง การท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่เมืองน่าเที่ยว อาทิ เส้นทาง Lanna Culture (เชียงใหม่ - ลำพูน - ลำปาง) นำเสนอการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อารยธรรมล้านนา ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและประเพณีที่ถ่ายทอดผ่านสถาปัตยกรรม โบราณสถาน, เส้นทาง UNESCO Heritage Trail มรดกไทย มรดกโลก (สุโขทัย-กำแพงเพชร และ นครราชสีมา), เส้นทาง NAGA Legacy (นครพนม สกลนคร บึงกาฬ) ตามรอยตำนานศรัทธาพญานาค, Paradise Islands(ตรัง-สตูล) หมู่เกาะแห่งอันดามันใต้ สวรรค์แห่งท้องทะเล The Wonder of Deep South (ปัตตานี - ยะลา - นราธิวาส ใต้สุดแห่งสยาม มนต์เสน่ห์แห่งพวัฒนธรรม ด้วยการบูรณาการ ความร่วมมือระหว่างพันธมิตรทางการท่องเที่ยวทุกภาคส่วน เตรียมความพร้อมที่พัก ร้านอาหาร แพ็คเกจการเดินทางและโปรโมชันให้ตอบโจทย์ทุกเส้นทาง เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะต่อยอดขยายผลให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยว โดยใช้ความสดใหม่ของเมืองน่าเที่ยว ผนวกกับความทรงพลังของเสน่ห์ไทย ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อเพิ่มจำนวน และเกิดการขยายวันพัก เพิ่มค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืนจากระดับชุมชนสู่ชุมชน เมืองสู่เมือง และจากประเทศสู่สายตาชาวโลกสำหรับตลาดจริงใจมาร์เก็ต ตลาดเช้าที่ได้รับความนิยมจากเชียงใหม่ ตลอดจนนักท่องเที่ยว ที่จะพากันออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ โดยแบ่งเป็น 2 โซน คือ Rustic Market ตลาดรวมสินค้าแฮนด์เมดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นจุดนัดพบของคนรักงานศิลปะ ของตกแต่งบ้าน เสื้อผ้า เครื่องประดับ ผ้าพื้นเมืองดีไซน์แปลกตา สินค้ามือสอง ส่วนอีกโซน คือ Farmer Market เป็นตลาดผักเกษตรอินทรีย์และพืชผักปลอดภัย ที่กลุ่มเกษตรกรในเชียงใหม่และใกล้เคียง นำมาจำหน่ายส่งตรงถึงผู้บริโภค เพื่อส่งเสริมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ในราคาถูก และมีร้านจำหน่ายอาหารทั้งอาหารพื้นเมือง ไทย และนานาชาติ นานาชนิด ตลอดจนร้านจำหน่ายกาแฟ เครื่องดื่ม พร้อมจัดโต๊ะรับประทานอาหารไว้ ใกล้กับวงดนตรีเปิดหมวก ให้นั่งทานอาหารเคล้าคลอเสียงเพลงอันไพเราะได้อย่างสบายใจ โดยจะเปิดให้บริการเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ ทุกสัปดาห์ ในเวลา 7 ถึง 13 นาฬิกาเท่านั้น และผู้ที่มาจับจ่ายซื้อสินค้า ต่างรู้ดีว่าต้องพกถุงผ้า หรือตะกร้ามาเอง เพราะที่นี่เป็นตลาดปลอดถุงพลาสติกและโฟม เพื่อช่วยลดโลกร้อน และเคยได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกมาแล้ว