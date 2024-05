(คลิป) ใกล้ความจริงยอดจับลิงตึกลพบุรี รวมเกือบ 300 ตัวแล้ว

สำหรับปฏิบัติการจับลิงตึก ตามแผนควบคุมประชากรลิงในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ระหว่างวันที่ 24 – 27 พ.ค. 2567 รวม 4 วัน ซึ่งวันนี้เป็นการจับวันสุดท้ายของการปฏิบัติงาน ในช่วงนี้ ซึ่งยังคงมีการทำงานร่วมกันระหว่าง เจ้าหน้าที่ กรมอุทยาน ฯ เทศบาลเมืองลพบุรี และ กำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ 13 โดยมุ่งเน้นไปที่ฝูงลิงตึก บริเวณโรงแรมเอเชีย และถนนพระยากำจัดหลังจากที่เมื่อวานนี้ ได้มีการปรับแผนในการวางกรงดักจับลิงขนาดใหญ่ กว้าง 1.8 เมตร สูง 1.8 เมตร ยาว 10 เมตร บริเวณตลาดมโนราห์ เพื่อดักจับลิงตึก ชุดใหญ่ จำนวน 30 ตัว เพื่อนำไปทดสอบระบบด้านความมั่งคงแข็งแรงของกรง A ซึ่งเป็นหนึ่งใน 3 กรงที่ได้เปิดใช้งานแล้ว ภายในสถานอนุบาลลิง หรือ สวนลิงโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรีเจ้าหน้าที่ต้องทำงานอย่างหนักแข่งกับสายฝนที่ตกลงมาในระหว่างการดักจับลิง เพื่อนำลิงมาเข้ากระบวนการเหมือนกับในช่วง 2-3 วัน ที่ผ่านมา โดยลิงทุกตัวจะถูกส่งไปยังโรงพยาบาลสนาม เพื่อวางยาสลบ ช่างน้ำหนักตัว ขึ้นทะเบียนประวัติ เก็บตัวอย่างเลือด สร้างลอยสักเพื่อทำสัญญาลักษณ์ ประจำตัวลิง ส่วนลิงตัวที่ยังไม่มีการทำหมันก็จะถูกทำหมันในคราวเดียวกันนายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ แกมทับทิม ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันปล่อยลิง จำนวน 31 ตัว ที่จับมาจากบริเวณตึกชโยวานิช ถนนวิชาเยนทร์ หน้าพระปรางค์สามยอด เพื่อทำการทดสอบระบบความมั่งคงแข็งแรงของกรงลิง กรง B เป็นเวลา 5-7 วัน พร้อมทั้ง ยังได้ร่วมกันปล่อยลิง ที่จับมาจากด้านหน้าโรงแรมเอเชีย และบริเวณ 4 แยกร้านเซ่งเฮง อีกจำนวน 43 ตัว ที่ผ่านขบวนการต่างๆ และผ่านการพักฝืนแล้ว 1 คืน เข้าสู่กรง C ทำให้จนถึงขณะนี้ ภายในกรง C ได้มีจำนวนลิงภายในกรงแล้ว 182 ตัว นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี กล่าว ขณะ จำนวนลิงที่จับมาแล้ว ได้ 261 ตัว ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 200- 300 ตัว ซึ่งบางตัวได้ถูกทยอยปล่อยเข้าสู่กรง B และ กรง C เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจากการสังเกตและ ติดตามของ เจ่าหน้าที่พบว่าลิงทุกตัว สามารถปรับตัวเข้ากับบ้านหลังใหม่ได้เป็นอย่างดี และอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ทะเลาะกัน เพราะแต่ละกรง จะถูกแยกปล่อยให้เป็นลิงที่ถูกจับมาจากฝูงเดียวกันโดยในวันพรุ่งนี้ (28 พ.ค.) จะเว้นช่วงในการดักจับลิง เพื่อทดสอบระบบของกรงที่เหลือให้เรียบร้อยก่อน และหากผ่านการทดสอบเรียบร้อย ก็จะดำเนินการต่อในทันที่ แต่ครั้งนี้จะเป็นการจับชุดใหญ่ จับทุกจุด ที่ลิงไปสร้างความเดือดร้อนรำคราญให้แก่ประชาชน ซึ่งคาดว่า จะมีประมาณ 800 – 1,000 ตัว เพื่อเป็นการจัดระเบียบให้ลิง และคนสามารถอยู่ได้ อีกหนึ่งปัญหาที่หน้าเป็นห่วงและต้องทำหลังจากนี้ คือ ปัญหาสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง คือเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ต้องดำเนินการไปพร้อมๆกันด้าน สัตวแพทย์ภัทรพล มณีอ่อน (หมอล็อต) หัวหน้ากลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช บอกว่า เรื่องของสิ่งแวดล้อม ก็ต้องเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องทำคู่ขนาน และต้องดำเนินการควบคู่กันไปด้วย เพราะจากการลงไปจับลิงในแต่ละพื้นที่ ที่ผ่านมา พบว่าเวลาที่ฝนตก จะได้กลิ่นอุจระ กลิ่นเหม็นต่างๆ ของลิง ที่เค้าขับถ่ายทิ้งไว้เยอะมาก เพราะฉะนั้นโซนไหนที่มีการดำเนินการเคลื่อนย้าย ลิง ออกไปแล้วจะต้องมีการ Big Cleaning Day ทำความสะอาดครั้งใหญ่ ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ ซึ่ง หมอล็อต เชื่อว่าจะมีประชาชนจิตอาสาชาวลพบุรี ออกมาช่วยกันแสดงพลัง ในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาดังกล่าวร่วมกันด้วยอย่างไรก็ตาม หลังจากปฏิบัติการจับลิงวันนี้ เป็นวันสุดท้ายของช่วงนี้ และจะหยุดพัก 1 อาทิตย์ เพื่อเก็บงานที่ค้าง โดยเฉพาะการทำหมั้น และดูแลเรื่องของพฤติกรรมลิงที่นำเข้ากรงแล้ว แต่ยังตั้งกรงไว้ เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับลิง และจะทำการจับอีกครั้งในวันที่ 4 มิ.ย.67