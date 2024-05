(คลิป)ชาวบ้านบุรีรัมย์วอนนำ “โกลเด้น บอย” กลับมาให้คนพื้นที่ไหว้สักครั้ง เผยดูจากรูปเครื่องเพชรหายเกลี้ยง

บุรีรัมย์ -

วันนี้ (20 พ.ค.67) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน ( The Metropolitan Museum of Art) หรือ The MET รัฐนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา จะส่งโบราณวัตถุ 2 ชิ้นสำคัญ คืนให้ไทย โดยจะเดินทางมาถึง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร วันพรุ่งนี้ ( 21 พ.ค.67) หลังจากที่ทีมงานคนไทยใช้เวลาทวงคืนมายาวนานผ่านทางสถานกงสุลไทย ณ นครนิวยอร์กประกอบไปด้วย 1.ประติมากรรมสำริดรูปพระศิวะ (The Standing Shiva) หรือ โกลเด้น บอย (Golden Boy) ศิลปะสมัยลพบุรี หรือ ศิลปะเขมรในประเทศไทย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 หรือประมาณ 1,000 ปี เป็นรูปพระศิวะสวมเครื่องทรงแบบบุคคลชั้นสูง ประติมากรรมสูง 129 เซนติเมตร ถือเป็นโบราณวัตถุล้ำค่าพบไม่มาก มีเทคนิคการสร้างแบบพิเศษ คือ หล่อด้วยสำริดและกะไหล่ทอง มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท สันนิษฐานว่า ถูกลักลอบขุดค้นไปจากโบราณสถาน ปราสาทบ้านยางหรือปราสาท บ้านยางโป่งสะเดา ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ และมีการลักลอบซื้อขายออกไปโดยผิดกฎหมายในปี พ.ศ. 2518และ 2 ประติมากรรมสตรีนั่งชันเข่าพนมมือ (The Kneeling Female) อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 มีความสูง 43 เซนติเมตร อยู่ในท่านั่งชันเข่า และยกมือไหว้เหนือศีรษะ แต่งกายแบบบุคคลชั้นสูง หล่อด้วยสำริด มีร่องรอยการประดับด้วยโลหะเงินและทอง นั้นล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่บ้านโป่งสะเดา ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นจุดที่ตั้งปราสาทบ้านยาง และเป็นจุดที่นักวิชาการทางโบราณคดี ระบุว่าเป็นบริเวณที่โกลเด้นบอยที่ลักลอบขุดออกไป ปัจจุบันกลายเป็นศาลากลางหมู่บ้าน โดยส่วนของปราสาท ได้เคลื่อนย้ายห่างจากจุดศาลากลางหมู่บ้านประมาณ 20 เมตร ปัจจุบันมีการตั้งเป็นศาลตา ยายด้วยจากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่บอกตรงกันว่าต่างรู่สึกดีใจหลังทราบข่าวว่าทางสหรัฐอเมริกา จะส่งมอบโกลเด้นบอย กลับคืนให้กับประเทศไทย เพราะถือเป็นสมบัติอันล้ำค่าของคนไทย ซึ่งในฐานะคนในพื้นที่ก็อยากให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อนุญาตให้นำรูปปั้นโกเด้นบอยองค์จริง ที่ทางสหรัฐฯ ส่งมอบคืนให้ไทย มาให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้เห็นกับตาและกราบไหว้เป็นสิริมงคลสักครั้งโดยเฉพาะลูกหลานของคนที่ขุดค้นพบรูปปั้นโกลเด้น บอยก็อยากจะทำพิธีกราบไหว้ขอขมาเช่นกัน ซึ่งเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา เคยมีการทำพิธีบวงสรวงขอขมามาแล้วแต่ตอนนั้นเป็นเพียงรูปภาพ ไม่มีรูปปั้นองค์จริง แต่เมื่อถามว่าอยากจะได้องค์จริงกลับมาไว้ในหมู่บ้านหรือไม่ ชาวบ้านบอกว่าเป็นสมบัติของชาติที่มีมูลค่ามหาศาล อาจจะไม่สามารถเก็บรักษาได้ กลัวสูญหายไปอีก จึงอยากให้เก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ให้คนไทยทุกคนได้เห็นและศึกษาต่อไปส่วนกรณีที่ ยายวัย 69 ปี ที่ระบุว่า เป็นหนึ่งในชาวบ้านที่ขุดเจอรูปปั้นโกลเด้น บอย ดังกล่าว ก่อนหายไปนั้น ให้ข้อมูลว่า โกลเด้น บอยที่ขุดเจอในตอนนั้น จะมี 1.มงกุฎเพชร 2.ลูกตาเพชร 3.สร้อยสังวาลเพชรนิล 4. กำไลแขนเป็นเพชร 5. เข็มขัดเป็นเพชรและนิล แต่รูปที่ทางสหรัฐฯ จะส่งคืนไม่เหมือนกับที่เคยเห็นในตอนนั้นชาวบ้านในหมู่บ้านก็ไม่ขอออกความเห็น เพราะเคยเห็นองค์จริงเห็นแค่จากรูปถ่ายเท่านั้นด้าน นางชลียา พอกสนิท ชาวบ้านยางโป่งสะเดา ต.ตาจง อ.ละหานทราย ซึ่งเป็นลูกสาวของหนึ่งในชาวบ้านที่ขุดเจอรูปปั้นโกลเด้น บอย เล่าให้ฟังว่า ตอนที่พ่อกับแม่ขุดเจอ ตนมีอายุแค่เพียง 1 เดือน ส่วนตัวไม่เคยเห็นเห็นของจริง ได้ยินแค่คำบอกเล่าจากพ่อ และชาวบ้านและคนเฒ่าคนแก่เท่านั้น พอทราบข่าวว่าทางสหรัฐฯ จะส่งมอบรูปปั้นโกลเด้น บอย ที่หายออกไปจากหมู่บ้านกลับคืนให้กับไทย ก็รู้สึกดีใจมาก และตั้งใจว่าจะเดินทางไปร่วมต้อนรับที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ในวันพรุ่งนี้ ( 21 พ.ค.) ด้วยส่วนตัวเองและชาวบ้านในพื้นที่ต่างอยากให้นำรูปปั้นโกลเด้น บอย องค์จริง กลับมาในหมู่บ้าน เพื่อให้คนในพื้นที่ได้เห็นและกราบไหว้สักครั้ง แต่ไม่ได้อยากจะนำมาเก็บไว้ที่หมู่บ้านเพราะเป็นสมบัติล้ำค่าอาจไม่มีศักยภาพในการดูแลรักษา เกรงจะสูญหายไปอีก อยากให้เก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่สถานที่ที่เหมาะสมมากกว่า ส่วนในหมู่บ้านอาจทำเป็นองค์จำลองมาตั้งแทน