มข.ลงนามร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีน-ลาว-ไทยคู่ไปกับการพัฒนารถไฟความเร็วสูง

มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร โครงการศึกษาและพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือระเบียงเศรษฐกิจจีน-ลาว-ไทย: ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจบนความร่วมมือของพหุภาคีเครือข่าย ด้านการศึกษาและพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือระเบียงเศรษฐกิจจีน-ลาว-ไทย และด้าน Cross Border E-Commerce & New Technology และ เสวนาทางวิชาการยุทธศาสตร์ความร่วมมือระเบียงเศรษฐกิจ จีน-ลาว-ไทย ภายใต้คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และมี อาจารย์ ดร. อรรฆพร ก๊กค้างพลู เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยภายในงานได้มีการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ Kunming South Asia & Southeast Asia International Logistics Research Institute (SSILR) สาธารณรัฐประชาชนจีน, Center for China Studies, Research and Academic Service Office, National University of Laos สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, และ Yunnan Tengjin Logistics Co., Ltd., สาธารณรัฐประชาชนจีน และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เป็นพยานดร. อรรฆพร ก๊กค้างพลู ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย การศึกษาและพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือระเบียงเศรษฐกิจจีน-ลาว-ไทย: ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในผลลัพธ์อันเป็นรูปธรรมที่เกิดจากโครงการวิจัยโครงการศึกษาและพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือระเบียงเศรษฐกิจจีน-ลาว-ไทย: ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Kunming South Asia & Southeast Asia International Logistics Research Institute (SSILR) สาธารณรัฐประชาชนจีน, Center for China Studies, Research and Academic Service Office, National University of Laos สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, และ Yunnan Tengjin Logistics Co., Ltd., สาธารณรัฐประชาชนจีน และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ซึ่งแต่ละหน่วยงานถือสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง บริษัท Think Tank และบริษัทเอกชนของประเทศที่มีชื่อเสียงจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีการส่งเสริมการค้าและการลงทุนผ่านการพัฒนาพื้นที่ของเส้นทางและพื้นที่เศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC) และส่งเสริมการเป็นต้นแบบการปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best practices) เกี่ยวกับทางด้านการค้าและการลงทุนในบริษัทและมหาวิทยาลัยร่วมกันทั้งนี้ทุกฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกันในการพัฒนาในมิติด้านวิชาการหลายด้าน ประกอบด้วย 1.การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาการสอนและเรียนรู้รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรทางวิชาการและการสนับสนุน การสร้างบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ และการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบัน และส่งเสริมนักศึกษาให้พร้อมที่จะเริ่มอาชีพ 2.การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานของทุกฝ่ายที่เข้าร่วมสัญญา 3.การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ให้เข้ากันได้กับการพัฒนาของชาติทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากประโยชน์ของศักยภาพในการแข่งขันของทุกฝ่าย4.การส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรให้สามารถทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและตอบสนองต่อความต้องการของสถาบันในพื้นที่ที่เข้าร่วมสัญญา 5.การส่งเสริมผลิตภาพของนักศึกษาและผู้ที่สนใจให้พร้อมและมีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงาน 6.การจัดโปรแกรมการศึกษารวมถึงหลักสูตรประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท การเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการอื่น ๆ การแบ่งปันข้อมูล เอกสารวิจัย และการพิมพ์ 7.การรวมพลังเกี่ยวกับการวิจัยในการค้าและการลงทุนระหว่างสมาชิก เพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านโครงการวิจัยร่วม การประชุมและกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนในพื้นที่ของเส้นทางเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC) และการเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจจีน ลาว ไทยอีกด้วย