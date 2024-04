50 ประเทศทั่วโลก กว่า 300 คน ร่วมแข่งขันหมากรุกสากลที่หัวหิน ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ประจวบคีรีขันธ์ - โรงแรมเชอราตันหัวหิน รีสอร์ตแอนด์สปา จับมือ Bangkok Chess Club ชูไฮไลต์ด้านการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรม “Chess by the beach” เล่นหมากรุกริมชายหาดหัวหิน/ชะอำ เพื่อสร้างกระแสการเล่นหมากรุกสากล ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองชายทะเลที่มีชื่อเสียงหัวหิน/ชะอำ โดยมีนักหมากรุกรวม 300 คน กว่า 50 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมวันนี้ ( 20 เม.ย.) มิสเตอร์นิโคไล มิทเชลล์ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเชอราตันหัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา ร่วมกับ มิสเตอร์ ไก ธัวรีลา นายกสมาคมกีฬาสโมสรหมากรุกสากลกรุงเทพ (Bangkok Chess Club) จัดกิจกรรมพิเศษ Chess by the beach โดยการนำแกรนด์มาสเตอร์และนักหมากรุกที่เข้าร่วมการแข่งขัน Bangkok Chess Club Open ครั้งที่ 21 ประจำปี 2567 มาเล่นหมากรุกริมทะเล และในเรือประมง ริมชายหาดหน้าโรงแรมเชอราตันหัวหินฯ โดยมี นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมงาน พร้อมด้วยนางวาสนา ศรีกาญจนา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ และอุปนายกสมาคมฯ นางสาวศมานันท์ เง่อเนิด ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.เพชรบุรี กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน นอกจากนั้นภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการที่น่าสนใจอาทิ ประวัติความเป็นมาของการเล่นหมากรุก ประวัติของแกรนด์มาสเตอร์ในแต่ละปีที่ผ่านมา ตลอดจนการจัดแสดงกระดานและหมากรุกในหลากหลายรูปแบบที่ถูกออกแบบแกะสลักจากไม้มะเกลืออย่างสวยงามมิสเตอร์นิโคไล มิทเชลล์ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเชอราตันหัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา กล่าวว่ากิจกรรม Chess by the beach จัดขึ้นบริเวณโอเชี่ยนฟร้อนท์ ลอน โรงแรมเชอราตันหัวหิน ฯโดยเริ่มการแข่งตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน-21 เมษายน นี้มีการแข่งขันหมากรุกสากลโดยแกรนด์มาสเตอร์และผู้เล่นหมากรุกจากหลากหลายประเทศ ทั้งนักหมากรุกประเภทเยาวชน มือสมัครเล่น ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติมาทำการแข่งขันริมทะเล โดยไฮไลต์เป็นการเล่นหมากรุกสากลบนเรือประมง ทั้งนี้เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของการแข่งขันหมากรุกที่นำมาผสมผสานกับเรือประมงที่ถือเป็นวิถิชีวิตของผู้คนในพื้นที่ และความสวยงามของท้องทะเลหัวหิน/ชะอำ ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ตอกย้ำแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่โรงแรมเชอราตันหัวหินฯ ได้มีโอกาสต้อนรับนักหมากรุกทุกท่านในการแข่งขันครั้งนี้ กว่า 300 คน จากเกือบ 50 ประเทศ ท่ามกลางบรรยากาศของเทศกาลสงกรานต์ในประเทศไทยซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวปฏิบัติของเชอราตันในฐานะที่เป็นสถานที่พบปะของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ของผู้คนและตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของเราในการรวมผู้คนจากทั่วโลกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน นอกจากนี้ยังแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพและความสามารถของเราในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ความพร้อมของสถานที่และทีมงานมืออาชีพ