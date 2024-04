แรงงานชาวพม่าแห่เดินทางมาเที่ยวบ้านวังกะ แทนการเดินทางกลับบ้านเนื่องปัญหาความไม่สงบในประเทศพม่า

กาญจนบุรี - นักท่องเที่ยวทำบุญใส่บาตรเพื่อเป็นสิริมงคลในวันสงกรานต์ ขณะแรงงานชาวพม่าจำนวนมากเดินทางมาเที่ยวบ้านวังกะ แทนการเดินทางกลับบ้านเนื่องปัญหาความไม่สงบในประเทศพม่า ส่วนที่อำเภอเมืองนักท่องเที่ยวเรือนหมื่นเข้าร่วมกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ “Kanchanaburi’s Songkran Festival” ภายใต้ชื่อ “Songkran Festival 2024 @Kanchanaburi”จากกรณีจังหวัดกาญจนบุรีประกาศเล่นสงกรานต์ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย.67 รวม 7 วัน ซึ่งวันนี้ 14 เม.ย.ตรงกับวันครอบครัว ซึ่งทางโลกโซเชียลไลน์ รวมทั้งเฟซบุ๊กได้มีการส่งสติ๊กเกอร์อวยพรกันเป็นจำนวนมาก ขณะที่บรรยากาศที่สะพานไม้อุตตมานุสรณ์ หรือสะพานมอญ รวมทั้งเชิงสะพานฝั่งชุมชนชาวมอญ บ้านวังกะ หมู่ 2 ต.หนองลู แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรีนั้นเป็นไปอย่างคึกคักเนื่องจากมีประชาชน นักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัด รวมทั้งกรุงเทพมหานครเดินทางมาท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก โดยนักท่องเที่ยวต่างพร้อมใจกันสวมใส่ชุดพื้นเมืองของชาวมอญที่มีสีสันสดสวย และสะดุดตา ไปร่วมทำบุญใส่บาตรที่เชิงสะพาน รวมทั้งเดินท่องเที่ยวชมความสวยงามของแม่น้ำซองกาเลียที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ พร้อมกับถ่ายภาพเอาไว้เป็นที่ระลึก และนอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังได้เดินชิม ชอป ใช้ อาหารพื้นเมืองของชาวมอญ รวมทั้งซื้อสินค้าประเภทเสื้อผ้าเครื่องประดับเพื่อนำไปเป็นของฝากให้เพื่อนหรือญาติที่ไม่ได้เดินทางมาด้วย คาดว่าช่วงเทศกาลวันสงกรานต์จะมีเม็ดเงินสะพัดในพื้นที่เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการสังเกตยังพบว่านักท่องเที่ยวที่มานั้นยังมีกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวพม่าที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ชั้นในของประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย ได้เดินทางมาท่องเที่ยวที่บริเวณดังกล่าว ด้วยการเหมารถบัสมาเป็นหมู่คณะ ซึ่งหลังจากท่องเที่ยวแล้วเสร็จทุกคนได้เดินทางไปกราบสรีระของพระราชอุดมมงคล หรือหลวงพ่ออุตตมะ ที่บรรจุเอาไว้ในปราสาท 9 ยอด ภายในศาลาวัดวิงก์วิเวการาม เพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งหลวงพ่ออุตตมะ พระเกจิชื่อดังเป็นที่เคารพและศรัทธาในหมู่ชาวมอญ กะเหรี่ยง พม่า ทั้งที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และประเทศพม่าเป็นอย่างมากจนทุกคนขนานนามว่าเทพเจ้าของชาวมอญทั้งนี้ นายมิอู ไม่มีนามสกุล ชาวพม่า อายุ 45 ปี เล่าว่าตนเป็นแรงงานชาวพม่าที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย โดยทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานครมานานกว่า 30 ปีแล้ว โดยครอบครัวของตนเป็นชาวทวาย ในอดีตเมื่อถึงเทศกาลวันสงกรานต์ตนจะเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดเพื่อไปรดน้ำขอพรจากพ่อและแม่ รวมทั้งปู่ย่าตายาย ผู้สูงอายุ แต่มาในปีนี้ไม่สามารถเดินทางกลับบ้านเกิดได้เนื่องจากเกิดเหตุการณ์การสู้รบกันภายในประเทศอย่างรุนแรงดังนั้น ตนกับครอบครัวจึงเลือกที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวและทำบุญในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี แทนการกลับบ้านเกิด เนื่องจากพื้นที่อำเภอสังขละบุรี โดยเฉพาะชุมชนชาวมอญบ้านวังกะ มีบรรยากาศคล้ายกันกับบ้านเกิดของพวกตน เช่น ประเพณีการทำบุญ อาหาร ภาษาพูด การแต่งกาย จึงตัดสินใจเดินทางมาอย่างน้อยทำให้มีความรู้สึกว่าอยู่ที่เมืองทวาย ประเทศพม่าผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะเดียวกันช่วงเวลา 19.00 น.ของค่ำคืนวันที่ 13 เม.ย.ที่ผ่านมา ที่เกาะรัตนกาญจน์ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ “Kanchanaburi’s Songkran Festival” ภายใต้ชื่อ “Songkran Festival 2024 @Kanchanaburi” เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีนายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกุลนิจ หรือหมอหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน มีนายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล นายกเทศมนตรีเมืองปากแพรก นายเกรียงไกร จงเจริญ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาครัฐภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนเข้าร่วม สำหรับบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาร่วมงานนับหมื่นคนการจัดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ “Kanchanaburi’s Songkran Festival” ภายใต้ชื่อ “Songkran Festival 2024 @Kanchanaburi” เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสืบสาน ฟื้นฟูประเพณีสงกรานต์ ที่เป็นจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดกาญจนบุรีให้คงอยู่สืบไปรวมทั้งเป็นการเฉลิมฉลองและต่อยอดการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ “สงกรานต์ในประเทศไทย” (Songkran in Thailand, traditional Thai New Year festival) อันทรงคุณค่าของไทยให้เป็นพลัง Soft Power โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 เม.ย.67 รวม 3 วันขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวมาสาดน้ำ และมาสาดความชุ่มฉ่ำแบบไม่เกรงใจใคร และมาร่วมสนุกสุดเหวี่ยงไปกับ กิจกรรมมากมายแบบเต็มพิกัด ไม่ว่าจะเป็นการแสดงทางด้านวัฒนธรรมของผู้สูงอายุ การประกวดการแต่งกายแบบไทย (ธีมสงกรานต์) กิจกรรมสืบสานศิลปะ จารีตประเพณีสงกรานต์ การสาธิตการละเล่นพื้นบ้าน การแสดงรำวงย้อนยุคสืบสานประเพณี พร้อมเต็มอิ่มไปกับมหกรรมอาหารที่มาเสิร์ฟความอร่อยให้คุณแบบเต็มที่งานนี้ยังมีความสนุกชวนมาแดนซ์กระจายเต็มเหนี่ยวไปกับดนตรีแนว Electronic Dance Music (EDM) จากดีเจ DJ 4 TEN และ Dj Nidko แถมงานนี้ยังยกขบวนฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังยอดฮิตขวัญใจทุกวัยมาแบบจัดเต็มทั้ง 3 วัน โดยคืนที่ผ่านมาทุกคนได้ร่วมสนุกสนานไปกับขวัญใจวัยเด็กและวัยรุ่น อย่างวง PAPER PLAN, The Toys ไปแล้วส่วนวันนี้ 14 เมษายน 2567 จะได้พบกับตัวพ่อเพลงยอดฮิต Boy Peacemaker, MP & JR BUBBLEGUM &NORTHY และวันที่ 15 เมษายน 2567 วันสุดท้ายของงานทุกคนจะได้สนุกสนานไปกับ SPRITE - ICEACE - DON KIDS, นักร้องเสียงนุ่ม สะกดใจ หนุ่ม กะลาการจัดงานครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวได้อย่างมีนัยสำคัญ เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการอนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาประเพณีสงกรานต์อันทรงคุณค่าของไทย ให้เป็นพลัง Soft Power ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาประเทศไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพิ่มขึ้นซึ่งจะทำให้สามารถสร้างรายได้เป็นจำนวนมาหาศาลให้จังหวัดกาญจนบุรีอย่างแน่นอน