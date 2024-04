เชียงใหม่ฟุบจมฝุ่นไม่ฟื้น ค่ามลพิษสูงยึดอันดับ3เมืองหลักอากาศเลวร้ายที่สุดในโลก-เหตุไฟป่าผุดไม่ยั้ง

วันนี้(2 เม.ย.67) สภาพตัวเมืองเชียงใหม่ถูกปกคลุมหนาทึบด้วยฝุ่นควันไฟป่าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากการเกิดไฟไหม้ป่าที่ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และใกล้เคียง รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านทั้งนี้ข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(GISDA)ระบุว่าในรอบ24ชั่วโมงของวันที่ 1 เม.ย.67 พบจุดความร้อน(Hotspot) ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ รวมทั้งสิ้น 1,663 จุด อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 283 จุด ซึ่งมากเป็นอันดับ 2 ส่วนอันดับ 1 ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 284 จุด,อันดับ 3 ตาก 235 จุด,อันดับ 4 ลำปาง 144 จุด,อันดับ 5 อุตรดิตถ์ 109 จุดโดยรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีของกรมควบคุมมลพิษที่ติดตั้งอยู่ ในตำบลช้างเผือก, ตำบลศรีภูมิ,ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม, ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว และตำบลหางดง อำเภอฮอด พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันนี้ อยู่ที่ 100.7ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 99.8ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 117.8 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 82.7ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 216.8 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 90.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 226,225,243,208,342 และ 216 ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 100 ทั้งนี้ภาพรวมคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพด้านเว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษทั่วโลก เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 188 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 128.2 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อทุกคน โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวอยู่ในอันดับที่ 3 ของเมืองหลักที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก ขณะที่อันดับ 1 ได้แก่ ลาฮอร์ ประเทศปากีสถาน ดัชนีคุณภาพอากาศ 245 US AQI และอันดับ 3 เดลี ประเทศอินเดีย 195 US AQI