ไฟป่าเชียงใหม่ผุดไม่หยุด ดันค่าฝุ่นพิษเลวร้ายอันดับโลกต่อเนื่อง-เกินมาตรฐานกระทบสุขภาพ

รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ตลอดทั้งวันนี้ (1 เม.ย. 67) สภาพตัวเมืองเชียงใหม่ถูกฝุ่นควันไฟป่าปกคลุมหนาทึบ ซึ่งเป็นผลมาจากไฟไหม้ป่าที่ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และใกล้เคียง รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน โดยข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISDA) ระบุว่าในรอบ 24 ชั่วโมงของวันที่ 31 มี.ค. 67 พบจุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ รวมทั้งสิ้น 1,402 จุด อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 255 จุด ซึ่งมากเป็นอันดับ 3 ส่วนอันดับ 1 ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 298 จุด และอันดับ 2 ตาก 268 จุด ส่วนอันดับ 4 ลำปาง 108 จุด, อันดับ 5 น่าน 67 จุดขณะที่รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีของกรมควบคุมมลพิษที่ติดตั้งอยู่ในตำบลช้างเผือก, ตำบลศรีภูมิ, ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม, ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว และตำบลหางดง อำเภอฮอด พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันนี้ อยู่ที่ 87.9 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 93.8 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 88.6 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 69.8 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 155.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 85.8 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 213, 219, 214, 186, 281 และ 211 ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 100 ทั้งนี้ภาพรวมคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพและมีผลกระทบต่อสุขภาพด้านเว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษทั่วโลก เมื่อเวลา 16.00 น. วันนี้ พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 155 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 62.4 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อทุกคน โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวอยู่ในอันดับที่ 2 ของเมืองหลักที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก ขณะที่อันดับ 1 ได้แก่ ฮานอย ประเทศเวียดนาม ดัชนีคุณภาพอากาศ 168 US AQI และอันดับ 3 ซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย 153 US AQIนอกจากนี้ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานข้อมูลว่า วันนี้ (1 เม.ย. 67) เกิดแผ่นดินไหวที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ 4 ครั้ง ได้แก่ เมื่อเวลา 03.25 น.เกิดแผ่นดินไหวขนาด 2.8 ลึกลงไปใต้ดิน 4 กิโลเมตร จุดศูนย์กลางอยู่ในตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย, เมื่อเวลา 05.31 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.0 ลึกลงไปใต้ดิน 6 กิโลเมตร จุดศูนย์กลางอยู่ในตำบลเวียง อำเภอพร้าว, เมื่อเวลา 05.40 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 1.7 ลึกลงไปใต้ดิน 5 กิโลเมตร จุดศูนย์กลางอยู่ในตำบลเวียง อำเภอพร้าว และเมื่อเวลา 06.01 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 1.5 ลึกลงไปใต้ดิน 3 กิโลเมตร จุดศูนย์กลางอยู่ในตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว ซึ่งเบื้องต้นไม่มีรายงานความเสียหาย และมีเพียง 2 ครั้งแรกเท่านั้นที่มีรายงานการรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน