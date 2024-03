เฮ! ฝนตกช่วยบรรเทาวิกฤตฝุ่นควันเชียงใหม่ แต่พบค่ามลพิษยังสูงเกินมาตรฐานกระทบสุขภาพ

วันนี้(20 มี.ค.67) รายงานข่าวแจ้งว่า สถานการณ์ปัญหาฝุ่นควันไฟป่าและมลพิษอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่คลี่คลายลงระดับหนึ่งหลังจากช่วงคืนที่ผ่านมาเกิดฝนตกและลมพัดแรงในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศและแจ้งเตือนไว้ ซึ่งช่วยชะล้างฝุ่นละอองในอากาศลงหลังจากที่ช่วงบ่ายวานนี้หลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ตรวจพบค่าฝุ่นPM2.5พุ่งสูงขึ้นมากอย่างต่อเนื่อง บางจุดอย่างเช่นที่อำเภอเชียงดาว มีค่าฝุ่นPM2.5สูงเกิน 500 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จากมาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขณะที่ ช่วงเช้าวันนี้สภาพในตัวเมืองเชียงใหม่พบว่าอากาศเย็นลง อย่างไรก็ตามท้องฟ้ายังคงถูกปกคลุมด้วยหมอกค่อนข้างหนาทึบจนแทบมองไม่เห็นดวงอาทิตย์ ซึ่งประชาชนต่างไม่แน่ใจว่าเป็นหมอกที่เกิดขึ้นจากอากาศที่เย็นลงหรือว่าฝุ่นควันที่ยังคงลอยสะสมอยู่ในอากาศ รวมทั้งต่างรอลุ้นว่าจะมีฝนตกลงมาอีกตามที่มีการพยากรณ์อากาศหรือไม่ส่วนข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ รายงานว่าเช้าวันนี้เมื่อเวลา 08.00 น. พบว่า ในหลายสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศยังอยู่ในระดับสีแดงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แม้ค่าฝุ่นPM2.5 จะลดลงมาจากเมื่อวานนี้อย่างเห็นได้ชัด โดยเช้านี้ที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ต.ศรีภูมิ อ.เมือง วัดค่า PM2.5 ได้ 88.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดัชนีคุณภาพอากาศวัดได้ 214 AQIที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ วัดค่า PM2.5 ได้ 99.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดัชนีคุณภาพอากาศวัดได้ 225 AQI ,ที่ดอยสุเทพ ต.สุเทพ วัดค่า PM2.5 ได้ 101.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดัชนีคุณภาพอากาศวัดได้ 227 AQI ,ที่ตำบลเมืองนะ อ.เชียงดาว วัดค่า PM2.5 ได้ 135 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดัชนีคุณภาพอากาศวัดได้ 261 AQIส่วนอำเภอตอนล่างคุณภาพอากาศดีขึ้นมาอยู่ในระดับสีส้ม โดยที่ ตำบลช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม วัดค่า PM2.5 ได้ 56.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดัชนีคุณภาพอากาศวัดได้ 152 AQI และที่ต.หางดง อ.ฮอด วัดค่า PM2.5 ได้ 66.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดัชนีคุณภาพอากาศวัดได้ 177 AQIด้านเว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษทั่วโลก เมื่อเวลา 08.00 น. วันนี้ พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 152 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 58 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อทุกคน โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 9 ของเมืองหลักที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก ขณะที่อันดับ 1 ได้แก่ เดลี ประเทศอินเดีย ดัชนีคุณภาพอากาศ 272 US AQI อันดับ 2 ลาฮอร์ ประเทศปากีสถาน 220 US AQI และอันดับ 3 กาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล 199 US AQI