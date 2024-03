"ทักษิณ" พร้อมครอบครัวไหว้สุสานบรรพบุรุษ แจงคอเสื่อมตามอายุ เฝือกอ่อนใส่ๆ ถอดๆ ได้ตามแต่อาการ เตรียมทานมื้อค่ำกับ "เศรษฐา" เย็นนี้

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อเวลาประมาณ 12.30 น.นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี นักโทษเด็ดขาดชายในคดีทุจริตที่อยู่ระหว่างการพักโทษ พร้อมลูกทั้ง 3 คน ลูกเขยลูกสะใภ้ และหลานๆ รวมทั้งญาติพี่น้อง ประกอบด้วย นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ น้องสาว, นางเยาวเรศ ชินวัตร น้องสาว และนางมณฑาทิพย์ โกวิทเจริญกุล น้องสาว พร้อมครอบครัว เดินทางถึงสุสานที่ฝังอัฐินายเลิศ ชินวัตร ผู้เป็นพ่อ และนางยินดี ชินวัตร ผู้เป็นแม่ ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาติดกับอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ออน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประกอบพิธีกราบไหว้บรรพบุรุษ โดยมีซินแส เป็นผู้นำประกอบพิธีระหว่างรอฤกษ์ประกอบพิธีในเวลา 13.00 น.นายทักษิณ พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการเป็นภาษาคำเมือง โดยเปิดเผยว่า สุสานแห่งนี้เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อประมาณ 2 ปีที่แล้ว และตัวเองเพิ่งเคยมาไหว้เป็นครั้งแรก เพราะช่วงก่อนหน้านี้อยู่ต่างประเทศ แต่จากนี้ตั้งใจว่าจะมาไหว้เป็นประจำทุกปีอย่างแน่นอนเมื่อถามว่าวันนี้ลูกหลานมากันครบทำให้มีความสุขหรือไม่ นายทักษิณ ระบุอย่างยิ้มแย้มว่า สุดท้ายแล้วความสุขอยู่ที่ครอบครัว ซึ่งหากเข้าใจโลกจะรู้ว่า Happinees is at home ความสุขอยู่ที่บ้าน ที่อื่นอาจจะเป็นสิ่งสมมุติ แต่สิ่งที่แน่นอนคือ Happinees is at homeขณะที่เมื่อถามถึงเรื่องสุขภาพว่า อาการเจ็บหลังเป็นอย่างไรบ้าง นายทักษิณ กล่าวว่า กล้ามเนื้อมันสะดุ้ง ซึ่งเป็นมาก่อนแล้ว หากขยับผิดจังหวะก็จะมีอาการ แต่ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้ว ส่วนที่ใส่เฝือกอ่อนที่คอก็เป็นไปตามอายุ ซึ่งเสื่อมจึงต้องคอยดูแลมิเช่นนั้นจะกดเส้นประสาท ซึ่งสามารถถอดๆ ใส่ๆ ได้แล้วแต่อาการส่วนที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาถึงจังหวัดชียงใหม่ในเย็นวันนี้ จะได้พูดคุยกันและเป็นการพบกันของ นายกรัฐมนตรี 3 คน หรือไม่นั้น นายทักษิณ กล่าวว่า นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นคนเชิญให้ไปรับประทานข้าวด้วยกัน ซึ่งตัวเองในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ให้กำลังใจคนปัจจุบัน หากถามอะไรและตัวเองมีความรู้ก็พร้อมตอบหลังจากที่นายทักษิณ ประกอบพิธีไหว้บรรพบุรุษเสร็จแล้ว ได้เดินทางไปแวะเยี่ยมชมสนามกอล์ฟอัลไพน์เชียงใหม่ ก่อนที่จะไปยังวัดโรงธรรมสามัคคี ในตัวอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกราบเคารพกู่บรรจุอัฐิของบรรพบุรุษและเครือญาติตระกูลชินวัตร ในสุสานตระกูลชินวัตร ที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัดโรงธรรมสามัคคี ท่ามกลางการต้อนรับของกลุ่มคนเสื้อแดงและผู้สนับสนุนนายทักษิณที่รอพบซึ่งเมื่อเดินทางถึงเวลาประมาณ 15.10 น.นายทักษิณ ได้เดินพบปะทักทายอย่างใกล้ชิด ก่อนที่จะเข้ากราบเคารพกู่บรรจุอัฐิบรรพบุรุษ และถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ภายในเรือนรับรอง จากนั้นเดินทางกลับ เพื่อเตรียมร่วมงานเลี้ยงที่บ้านพักในหมู่บ้านกรีนวัลเล่ย์ อำเภอแม่ริม ในช่วงค่ำวันนี้