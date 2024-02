(คลิป)ฮือฮาอีก! สวนสัตว์โคราชเปิดตัวกางเกง“The Big Five” สัตว์ป่า 5 ผู้ยิ่งใหญ่แห่งทุ่งหญ้าฯ แห่จองคึกคัก

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา-

วันนี้ ( 29 ก.พ.67) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก “สวนสัตว์นครราชสีมา KORAT ZOO” ได้มีการโพสต์รูปกางเกงลาย “The Big Five” ซึ่งได้มีการออกแบบโดยการนำรูปสัตว์ป่า 5 ผู้ยิ่งใหญ่แห่งทุ่งหญ้าแอฟริกา ประกอบไปด้วย สิงโต, เสือดำ-เสือดาว, ช้างแอฟริกา, แรดขาว และควายป่าแอฟริกา มาอยู่ในกางเกงขายาวหลากสีสันสวยงาม โดยระบุข้อความว่า “กางเกง The Big Five พร้อมกับเตรียมเปิดให้ประชาชนทั่วไปสั่งจองได้เร็วๆ นี้” ซึ่งทำให้มีผู้สนใจเข้าไปคอมเม้นต์สอบถามรายละเอียดเพื่อสั่งจองกันเป็นจำนวนมากนายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา เปิดเผยว่า เนื่องจากปีนี้ทางสวนสัตว์นครราชสีมา จะมีอายุครบรอบ 35 ปี แห่งการก่อตั้ง ในวันที่ 23 พ.ค. 2567 ทางสวนสัตว์นครราชสีมา จึงอยากทำของที่ระลึกออกมาจำหน่ายในโอกาสสำคัญนี้ โดยได้หารือกันแล้วสรุปว่าจะทำกางเกงลายสัตว์ป่า 5 ผู้ยิ่งใหญ่แห่งทุ่งหญ้าแอฟริกา ซึ่งมีเรื่องราวว่า ช่วงที่ก่อตั้งสวนสัตว์นครราชสีมาใหม่ๆ เรามีการนำสัตว์ป่าแห่งทุ่งหญ้าแอฟริกามาเลี้ยง เพื่อต้องการให้เป็นสวนสัตว์ซาฟารี ฉีกแนวจากสวนสัตว์ทั่วไปที่มีอยู่ในประเทศไทย โดยมี 5 ผู้ยิ่งใหญ่แห่งทุ่งหญ้าแอฟริกา ซึ่งประกอบไปด้วย สิงโต, เสือดำ-เสือดาว, ช้างแอฟริกา, แรดขาว และควายป่าแอฟริกา เป็นตัวเอกในสวนสัตว์แห่งนี้ และเป็นสวนสัตว์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มี 5 สัตว์ป่าผู้ยิ่งใหญ่แห่งทุ่งหญ้าแอฟริกาอยู่ครบจึงนำมาเป็นต้นแบบในการทำกางเกง The Big Five เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 35 ปี แห่งการก่อตั้งสวนสัตว์นครราชสีมา ขึ้น ซึ่งการออกแบบจะใช้สีส้ม สีแซด ที่เป็นสีประจำจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสีเขียว สีแดง ทำเป็นพุ่มไม้ ใบหญ้า รายล้อมสัตว์ป่า 5 ชนิด พื้นกางเกงสีดำ ทำให้มีสีสันสวยงาม พิมพ์ลงในกางเกงสไตล์เรกเก้ ซึ่งบ่งบอกถึงความสนุกสนานของชาวพื้นเมืองแอฟริกาโดยหลังจากนำรูปกางเกง The Big Five ไปโพสต์ลงในเพจเฟซบุ๊กของสวนสัตว์นครราชสีมา ปรากฏว่ามีประชาชน นักท่องเที่ยว ให้ความสนใจสั่งจองกันมาเป็นจำนวนมาก ทั้งที่ยังไม่ได้เปิดสั่งจอง แสดงให้เห็นว่ามีคนรัก 5 ผู้ยิ่งใหญ่แห่งทุ่งหญ้าแอฟริกาจำนวนมาก ซึ่งทางสวนสัตว์นครราชสีมา อยู่ระหว่างสั่งโรงงานผลิต และเตรียมเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สั่งจองเร็วๆ นี้เบื้องต้นจะทำขึ้นในจำนวนจำกัด เพียง 2,567 ตัวเท่านั้น เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสปีนี้เป็นปีครบรอบ 35 ปี แห่งการจัดตั้งสวนสัตว์นครราชสีมา ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้จองได้ในช่วงกลางเดือนมีนาคม 2567 ผู้สนใจสามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดการสั่งจองได้ในเพจเฟซบุ๊ก “สวนสัตว์นครราชสีมา KORAT ZOO” หรือ โทรศัพท์สอบถามได้ที่เบอร์โทร. 083-3720404 , 044-934538